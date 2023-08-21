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https://sputnikarabic.ae/20230821/باحث-لـسبوتنيك-مكاسب-كبيرة-تنتظر-إثيوبيا-حال-انضمامها-لـبريكس-1080299150.html
باحث لـ"سبوتنيك": مكاسب كبيرة تنتظر إثيوبيا حال انضمامها لـ"بريكس"
باحث لـ"سبوتنيك": مكاسب كبيرة تنتظر إثيوبيا حال انضمامها لـ"بريكس"
أكد ياسين أحمد، رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية، أن أديس أبابا تتطلع للانضمام إلى "بريكس"، مشيرا إلى أنها تقدمت بطلب رسمي للانضمام للمجموعة، خلال... 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T18:10+0000
2023-08-21T18:10+0000
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وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الإثنين، إن إعلان إثيوبيا تقديمها طلب رسمي للانضمام إلى "بريكس" يمثل بداية لخطوات تالية، مشيرا إلى أنها تمتلك ثقلا سياسيا وثقافيا كبير، كما أنها تسعى لأن تصبح ضمن دول التصنيع الزراعي، في خطوة تشير إلى تطوير صناعاتها وهو ما سيكون له فرص واعدة مع دول المجموعة.وأضاف أحمد: "تتطلع إثيوبيا إلى الانضمام إلى المجموعة من أجل تعزيز السياسة الخارجية الجديدة للحكومة الإثيوبية بقيادة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، والتى تكمن في تنويع تحالفاتها السياسية والاقتصادية والأمنية وفي علاقاتها الإقليمية والدولية".وتابع: "إثيوبيا ستحقق مكاسب اقتصادية وسياسية كبيرة في حالة انضمامها إلى مجموعة "بريكس"، التي تسعى إلى كسر هيمنة الدولار وخلق نظام سياسي عالمي جديد متعدد الأقطاب".وأشار رئيس معهد الدبلوماسية الشعبية إلى أن إثيوبيا بالنسبة لمجموعة "بريكس" تعد ذات أهمية من حيث البعد الجيو سياسي، لأنها تعتبر إحدى الدول المحورية ولما لها من ثقل سياسي وثقافي على مستوى القارة الأفريقية، حيث تعد أديس أبابا عاصمة الدبلوماسية الأفريقية والمقر الدائم للاتحاد الأفريقي، وكذلك مقر لبعض اللجان التابعة للأمم المتحدة.وقال ياسين أحمد: "على الرغم من أن إثيوبيا لديها علاقات جيدة مع الدول الغربية، إلا أن التوجه الإثيوبي نحو المعسكر الشرقي أصبح توجها استراتيجيا لخلق توازن بين المعسكر الغربي والمعسكر الشرقي في العلاقات الدولية".ولفت أحمد إلى أن دولة جنوب أفريقيا هى الدولة الأفريقية الوحيدة في مجموعة "بريكس" حاليا، ولكن في حالة انضمام الدول الأفريقية التي تقدمت بطلبات رسمية ومنها إثيوبيا ومصر والجزائر ونيجيريا والمغرب وتونس، فإن القارة ستكون ممثلة تمثيلا قويا في مجموعة البريكس لتعزيز دور القارة الأفريقية في خلق نظام سياسي عالمي جديد متعدد الأقطاب، وكذلك لتحقيق المصالح الاقتصادية والسياسية لشعوب القارة الأفريقية.وتستضيف جنوب أفريقيا اجتماعات قمة "بريكس 2023" في دورتها الـ 15، التي تنطلق غدا الثلاثاء، في جوهانسبرغ، بمشاركة رؤساء دول ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في المجموعة بالإضافة إلى ممثلين عن نحو 50 دولة.ويرأس الوفد الروسي في قمة "بريكس 2023" وزير الخارجية سيرغي لافروف، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو.
https://sputnikarabic.ae/20230820/ما-أبرز-القضايا-المتوقع-مناقشتها-على-طاولة-قمة-بريكس-2023-في-جنوب-أفريقيا-1080265808.html
https://sputnikarabic.ae/20230820/بريكس-2023-أهم-المعلومات-عن-الدول-المشاركة-والضيوف-وجدول-الأعمال-1080252177.html
https://sputnikarabic.ae/20230821/قمة-بريكس-2023-صراع-ضد-هيمنة-الدولار-والقطب-الواحد-1080288808.html
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جنوب أفريقيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, قمة بريكس 2023, أخبار البرازيل , أخبار الهند اليوم, الصين
جنوب أفريقيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, قمة بريكس 2023, أخبار البرازيل , أخبار الهند اليوم, الصين

باحث لـ"سبوتنيك": مكاسب كبيرة تنتظر إثيوبيا حال انضمامها لـ"بريكس"

18:10 GMT 21.08.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورقمة "بريكس 2023" في جنوب أفريقيا
قمة بريكس 2023 في جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
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حصري
أكد ياسين أحمد، رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية، أن أديس أبابا تتطلع للانضمام إلى "بريكس"، مشيرا إلى أنها تقدمت بطلب رسمي للانضمام للمجموعة، خلال قمتها المقبلة "بريكس 2023"، التي تنطلق في جنوب أفريقيا خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/ آب الجاري.
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الإثنين، إن إعلان إثيوبيا تقديمها طلب رسمي للانضمام إلى "بريكس" يمثل بداية لخطوات تالية، مشيرا إلى أنها تمتلك ثقلا سياسيا وثقافيا كبير، كما أنها تسعى لأن تصبح ضمن دول التصنيع الزراعي، في خطوة تشير إلى تطوير صناعاتها وهو ما سيكون له فرص واعدة مع دول المجموعة.
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وأضاف أحمد: "تتطلع إثيوبيا إلى الانضمام إلى المجموعة من أجل تعزيز السياسة الخارجية الجديدة للحكومة الإثيوبية بقيادة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، والتى تكمن في تنويع تحالفاتها السياسية والاقتصادية والأمنية وفي علاقاتها الإقليمية والدولية".
وتابع: "إثيوبيا ستحقق مكاسب اقتصادية وسياسية كبيرة في حالة انضمامها إلى مجموعة "بريكس"، التي تسعى إلى كسر هيمنة الدولار وخلق نظام سياسي عالمي جديد متعدد الأقطاب".
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أمس, 09:11 GMT
وأشار رئيس معهد الدبلوماسية الشعبية إلى أن إثيوبيا بالنسبة لمجموعة "بريكس" تعد ذات أهمية من حيث البعد الجيو سياسي، لأنها تعتبر إحدى الدول المحورية ولما لها من ثقل سياسي وثقافي على مستوى القارة الأفريقية، حيث تعد أديس أبابا عاصمة الدبلوماسية الأفريقية والمقر الدائم للاتحاد الأفريقي، وكذلك مقر لبعض اللجان التابعة للأمم المتحدة.
وقال ياسين أحمد: "على الرغم من أن إثيوبيا لديها علاقات جيدة مع الدول الغربية، إلا أن التوجه الإثيوبي نحو المعسكر الشرقي أصبح توجها استراتيجيا لخلق توازن بين المعسكر الغربي والمعسكر الشرقي في العلاقات الدولية".
بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
قمة "بريكس 2023"... صراع ضد هيمنة الدولار والقطب الواحد
14:29 GMT
ولفت أحمد إلى أن دولة جنوب أفريقيا هى الدولة الأفريقية الوحيدة في مجموعة "بريكس" حاليا، ولكن في حالة انضمام الدول الأفريقية التي تقدمت بطلبات رسمية ومنها إثيوبيا ومصر والجزائر ونيجيريا والمغرب وتونس، فإن القارة ستكون ممثلة تمثيلا قويا في مجموعة البريكس لتعزيز دور القارة الأفريقية في خلق نظام سياسي عالمي جديد متعدد الأقطاب، وكذلك لتحقيق المصالح الاقتصادية والسياسية لشعوب القارة الأفريقية.
وتستضيف جنوب أفريقيا اجتماعات قمة "بريكس 2023" في دورتها الـ 15، التي تنطلق غدا الثلاثاء، في جوهانسبرغ، بمشاركة رؤساء دول ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في المجموعة بالإضافة إلى ممثلين عن نحو 50 دولة.
ويرأس الوفد الروسي في قمة "بريكس 2023" وزير الخارجية سيرغي لافروف، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو.
© Sputnikمن هي الدول التي أعلنت رسميا عن رغبتها في الانضمام إلى "بريكس"؟
من هي الدول التي أعلنت رسميا عن رغبتها في الانضمام إلى بريكس؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
من هي الدول التي أعلنت رسميا عن رغبتها في الانضمام إلى "بريكس"؟
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