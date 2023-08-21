https://sputnikarabic.ae/20230821/تصويت-هل-يسهم-توسع-بريكس-في-الحد-من-الهيمنة-الأمريكية-على-الاقتصاد-العالمي-1080278884.html
تصويت.. هل يسهم توسع "بريكس" في الحد من الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي؟
تصويت.. هل يسهم توسع "بريكس" في الحد من الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي؟
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن دول "بريكس" مستعدة للاستجابة "لطلب" أن تصبح إحدى ركائز نظام عالمي جديد أكثر عدلاً ومتعدد المراكز، مضيفا أن هذا هو... 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T10:13+0000
2023-08-21T10:13+0000
2023-08-21T10:13+0000
استطلاعات الرأي
قمة بريكس 2023
العالم
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ويرى خبراء أن توسع "بريكس" سيساهم في الحد من الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي واستخدام الاقتصاد كوسيلة للضغط على الدول عن طريق العقوبات أحادية الجانب.بدورها، أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، التزام مجموعة "بريكس" بالدفاع عن التعددية وتحقيق إصلاح في نظام الحوكمة العالمية، واعتبارها منصة مهمة للتعاون بين الدول النامية.وسيمثل روسيا، وزير الخارجية سيرغي لافروف، في حين قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه سيشارك في القمة عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, قمة بريكس 2023, العالم, опросы
استطلاعات الرأي, قمة بريكس 2023, العالم, опросы
تصويت.. هل يسهم توسع "بريكس" في الحد من الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي؟
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن دول "بريكس" مستعدة للاستجابة "لطلب" أن تصبح إحدى ركائز نظام عالمي جديد أكثر عدلاً ومتعدد المراكز، مضيفا أن هذا هو سبب عملية التوسيع داخل المنظمة إذ تطالب دول عدة جديدة بالانضمام إليها.
ويرى خبراء أن توسع "بريكس" سيساهم في الحد من الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي واستخدام الاقتصاد كوسيلة للضغط على الدول عن طريق العقوبات أحادية الجانب.
برأيك: هل يسهم توسع "بريكس" في الحد من الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي؟
بدورها، أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، التزام مجموعة "بريكس" بالدفاع عن التعددية وتحقيق إصلاح في نظام الحوكمة العالمية، واعتبارها منصة مهمة للتعاون بين الدول النامية.
وستعقد قمة "بريكس" في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/ آب الجاري، وسيكون قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا حاضرين هناك.
وسيمثل روسيا، وزير الخارجية سيرغي لافروف، في حين قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه سيشارك في القمة عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".