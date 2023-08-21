https://sputnikarabic.ae/20230821/خبراء-يتحدثون-عن-طموح-المملكة-العربية-السعودية-ومصر-للانضمام-لـبريكس--1080285385.html

خبراء يتحدثون عن طموح المملكة العربية السعودية ومصر للانضمام لـ"بريكس"

خبراء يتحدثون عن طموح المملكة العربية السعودية ومصر للانضمام لـ"بريكس"

تستضيف جنوب أفريقيا اجتماعات قمة "بريكس 2023" الخامسة عشر، خلال الفترة من الثاني والعشرين إلى الرابع والعشرين من الشهر الجاري. 21.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-21T13:34+0000

2023-08-21T13:34+0000

2023-08-21T13:34+0000

قمة بريكس 2023

مجموعة بريكس

العالم العربي

اقتصاد

تقارير سبوتنيك

حصري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101455/15/1014551539_0:60:1975:1171_1920x0_80_0_0_d18d14f6a99feb37ab8789a3d20c1702.jpg

وتشهد هذه الاجتماعات مشاركة رؤساء دول ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في المجموعة بالإضافة إلى ممثلين عن 50 دولة، ويشمل ذلك بيلاروسيا، التي تشارك لأول مرة في القمة.هذا وكانت عدد من الدول قد تقدمت بطلبات رسمية للإنضمام إلى هذا التحالف ومن ضمنها المملكة العربية السعودية، وفي لقاء مع "سبوتنيك" تحدث محمد سرور الصبان، كبير مستشاري وزير البترول السعودي سابقا، عن ما تطمح إليه المملكة من خلال الانضمام للمجموعة قائلا:وأشار الصبان إلى أن الأزمات العالمية ساهمت باهتمام المجتمع الدولي بهذه المجموعة، لأن المؤسسات القائمة لم تجد حلا لهذه الأزمات بالطريقة التي تكون عادلة ومناسبة للدول المعنية.ووصف الصبان الاجتماع بالهام للمجموعة وأنه سيتم قبول عضوية المملكة العربية السعودية لأهميتها من حيث كونها أكبر مصدر للنفط في العالم ومركز العالم الإسلامي وموقعها الجغرافي يسمح لها بذلك.مختتما قوله: إننا "أمام تغير في النظام العالمي الجديد وأنه ربما سيكون هناك بصورة تدريجية عملة للمجموعة يتم التعامل بها دوليا لتكتسب أهمية نظرا لأهمية الدول في هذا التحالف".ووصف الخبير وأستاذ علم الاجتماع السياسي المصري محمد سيد أحمد، أن سبب إعلان 20 دولة رغبتها بالانضمام للمجموعة ومن ضمنها مصر، هو "طموحهم بتحقيق تنمية مستقلة بعدما جربت السير والدوران في فلك النظام الرأسمالي العالمي بقيادة الولايات المتحدة وفشلت فشلا ذريعا على مدار ما يقرب من 5 عقود، في تحقيق تنمية حقيقية وكل محاولات الاصلاح الاقتصادي كانت تبوء بالفشل ومعدلات الفقر في مصر والدول التي سارت في فلك النظام المالي العالمي تؤكد ذلك وتدعمه وبالفعل لم تحقق أي نجاح على المستوى التنموي بالتعامل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تعتبر كأدوات يستخدمها النظام الرأسمالي العالمي لفرض هيمنته وسيطرته على مجتمعات العالم الثالث".مشيرا في الوقت ذاته إلى فقدان الدولار لأهميته على المستوى الدولي وتراجعه لدرجة كبيرة، وأنه من صالح الدول النامية أن تنخرط في التعاون مع مجموعة "بريكس" بدلا من الدوران في فلك الفشل المتكرر في عملية التنمية التي تتم من قبل النظام الرأسمالي الذي يستخدم أدوات كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي أفقرت هذه الشعوب.

https://sputnikarabic.ae/20230821/نائب-رئيس-المجلس-المصري-للشؤون-الأفريقية-لـسبوتنيك-هناك-آفاق-واسعة-لانضمام-دول-جديدة-لـبريكس-1080283728.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, العالم العربي, اقتصاد, تقارير سبوتنيك, حصري