https://sputnikarabic.ae/20230821/خبير-استراتيجي-يوضح-أثر-توسيع-بريكس-على-روسيا-1080278676.html
خبير استراتيجي يوضح أثر توسيع "بريكس" على روسيا
خبير استراتيجي يوضح أثر توسيع "بريكس" على روسيا
كتبت وسائل إعلام أن أكثر من عشرين دولة قدمت طلبات رسمية للانضمام إلى البريكس. 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T09:36+0000
2023-08-21T09:36+0000
2023-08-21T09:36+0000
العالم
روسيا
اقتصاد
قمة بريكس 2023
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وقال ناليدي باندور، وزير خارجية جنوب أفريقيا، إن "40 دولة في العالم أعلنت رغبتها في الانضمام لمجموعة "بريكس" من بينها 20 دولة تقدمت بطلبات رسمية للانضمام".وأعرب الخبير الاستراتيجي رئيس مركز أبحاث آسيا والمحيط الهادئ، سيرغي ساناكويف، على هواء راديو "سبوتنيك"، عن رأيه حول كيفية تأثير ذلك على موقف روسيا في العالم.وأوضح الخبير: "نحن بحاجة إلى النظر بعناية في من يريد الانضمام إلى بريكس، أولا، هذه دول لا تقبل نموذج العولمة الذي تفرضه علينا مجموعة الـ 7، وفي الوقت نفسه، يتجاوز الناتج الإجمالي لدول بريكس بالفعل الناتج الإجمالي لدول مجموعة الـ 7".وستعقد القمة الـ15 لدول "بريكس" في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/ آب الجاري.وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن منظمة "بريكس" لا تهدف لأن تصبح "قوة مهيمنة جماعية جديدة".
https://sputnikarabic.ae/20230821/لافروف-بريكس-مستعدة-لأن-تكون-إحدى-ركائز-نظام-عالمي-جديد-متعدد-المراكز-1080276478.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, اقتصاد, قمة بريكس 2023
العالم, روسيا, اقتصاد, قمة بريكس 2023
خبير استراتيجي يوضح أثر توسيع "بريكس" على روسيا
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كتبت وسائل إعلام أن أكثر من عشرين دولة قدمت طلبات رسمية للانضمام إلى البريكس.
وقال ناليدي باندور، وزير خارجية جنوب أفريقيا، إن "40 دولة في العالم أعلنت رغبتها في الانضمام لمجموعة "بريكس" من بينها 20 دولة تقدمت بطلبات رسمية للانضمام".
وأعرب الخبير الاستراتيجي رئيس مركز أبحاث آسيا والمحيط الهادئ، سيرغي ساناكويف، على هواء راديو "سبوتنيك"، عن رأيه حول كيفية تأثير ذلك على موقف روسيا في العالم.
وأوضح الخبير: "نحن بحاجة إلى النظر بعناية في من يريد الانضمام إلى بريكس
، أولا، هذه دول لا تقبل نموذج العولمة الذي تفرضه علينا مجموعة الـ 7، وفي الوقت نفسه، يتجاوز الناتج الإجمالي لدول بريكس بالفعل الناتج الإجمالي لدول مجموعة الـ 7".
وأكد الخبير أن توسيع بريكس سيعزز موقف روسيا في نظام العلاقات الدولية.
وأوضح ساناكوف: "هذا يدل على التزايد الكبير في عدد الدول التي تفهم موقف روسيا والسياسة التي تتبعها".
وستعقد القمة الـ15 لدول "بريكس"
في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/ آب الجاري.
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن منظمة "بريكس" لا تهدف لأن تصبح "قوة مهيمنة جماعية جديدة".