https://sputnikarabic.ae/20230821/خبير-اقتصادي-عملة-بريكس-ستزيد-من-قوة-اقتصاد-الدول-الأعضاء-وقيمة-عملاتها-الوطنية-1080286994.html

خبير اقتصادي: عملة "بريكس" ستزيد من قوة اقتصاد الدول الأعضاء وقيمة عملاتها الوطنية

خبير اقتصادي: عملة "بريكس" ستزيد من قوة اقتصاد الدول الأعضاء وقيمة عملاتها الوطنية

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 21.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-21T14:32+0000

2023-08-21T14:32+0000

2023-08-21T14:32+0000

راديو

بلا قيود

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/15/1080285919_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_4ac9255879efc0528a2071a466076d5a.png

خبير اقتصادي: عملة البريكس ستزيد من قوة اقتصاد الدول الأعضاء وقيمة عملاتها الوطنية خبير اقتصادي: عملة البريكس ستزيد من قوة اقتصاد الدول الأعضاء وقيمة عملاتها الوطنية

توقع رئيس قسم السياسة النقدية في شركة "فينانس ترايس" المالية، أنّ بنك التنمية الجديد قد يصبح هو المصدّر للعملة الرقمية الموحدة لدول البريكس. حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي الجزائري، البروفيسور مراد كوّاشي لبرنامجنا:هولندا والدنمارك ستمنحان أوكرانيا 19 مقاتلة "إف-16". يقول الخبير في الشأن الأوروبي عبد المسيح الشامي، في حديث لبرنامجنا:رئيس المجلس الانتقالي في النيجر يحذر من أي هجوم على البلاد. ويقول مدير نشر صحيفة شاري أنفو الالكترونية في انجامينا، أباكار إدريس حسن، في حديث لبرنامجنا:طهران والرياض عازمتان على توسيع التعاون بينهما في كافة المجالات. ويقول الخبير في الشأن الإيراني محمد غروي في حديث لبرنامجنا:رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري في زيارة رسمية إلى إيران لبحث سبل التعاون بين البلدين. حول هذا الموضوع، قال الباحث الجزائري، في الشؤون الأمنية والعلاقات الدولية، الدكتور صهيب خزار لـ "بلا قيود":المهرجان الثقافي الدولي لأوركسترا شباب العالم لأول مرة في موسكو ومشاركة جزائرية متميزة. حول هذا المهرجان قال المايسترو الجزائري والملحن سليم دادا لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي...

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

فرح القادري https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg

فرح القادري https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

فرح القادري https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg

بلا قيود, аудио