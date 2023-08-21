https://sputnikarabic.ae/20230821/خبير-اقتصادي-عملة-بريكس-ستزيد-من-قوة-اقتصاد-الدول-الأعضاء-وقيمة-عملاتها-الوطنية-1080286994.html
خبير اقتصادي: عملة "بريكس" ستزيد من قوة اقتصاد الدول الأعضاء وقيمة عملاتها الوطنية
خبير اقتصادي: عملة "بريكس" ستزيد من قوة اقتصاد الدول الأعضاء وقيمة عملاتها الوطنية
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T14:32+0000
2023-08-21T14:32+0000
2023-08-21T14:32+0000
راديو
بلا قيود
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خبير اقتصادي: عملة البريكس ستزيد من قوة اقتصاد الدول الأعضاء وقيمة عملاتها الوطنية
خبير اقتصادي: عملة البريكس ستزيد من قوة اقتصاد الدول الأعضاء وقيمة عملاتها الوطنية
توقع رئيس قسم السياسة النقدية في شركة "فينانس ترايس" المالية، أنّ بنك التنمية الجديد قد يصبح هو المصدّر للعملة الرقمية الموحدة لدول البريكس. حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي الجزائري، البروفيسور مراد كوّاشي لبرنامجنا:هولندا والدنمارك ستمنحان أوكرانيا 19 مقاتلة "إف-16". يقول الخبير في الشأن الأوروبي عبد المسيح الشامي، في حديث لبرنامجنا:رئيس المجلس الانتقالي في النيجر يحذر من أي هجوم على البلاد. ويقول مدير نشر صحيفة شاري أنفو الالكترونية في انجامينا، أباكار إدريس حسن، في حديث لبرنامجنا:طهران والرياض عازمتان على توسيع التعاون بينهما في كافة المجالات. ويقول الخبير في الشأن الإيراني محمد غروي في حديث لبرنامجنا:رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري في زيارة رسمية إلى إيران لبحث سبل التعاون بين البلدين. حول هذا الموضوع، قال الباحث الجزائري، في الشؤون الأمنية والعلاقات الدولية، الدكتور صهيب خزار لـ "بلا قيود":المهرجان الثقافي الدولي لأوركسترا شباب العالم لأول مرة في موسكو ومشاركة جزائرية متميزة. حول هذا المهرجان قال المايسترو الجزائري والملحن سليم دادا لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
بلا قيود, аудио
خبير اقتصادي: عملة "بريكس" ستزيد من قوة اقتصاد الدول الأعضاء وقيمة عملاتها الوطنية
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نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
توقع رئيس قسم السياسة النقدية في شركة "فينانس ترايس" المالية، أنّ بنك التنمية الجديد قد يصبح هو المصدّر للعملة الرقمية الموحدة لدول البريكس. حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي الجزائري، البروفيسور مراد كوّاشي لبرنامجنا:
"أتفق مع هذا الطرح على اعتبار أنّ هناك ثغرات يعاني منها النظام العالمي الحالي، وبالتالي هناك تذمّر كبير من دول الجنوب والدول النامية تجاه صندوق النّقد الدولي أو البنك العالمي والتي لا تقدم مساعدات مالية إلا لتلك التي تساير السياسة الغربية والأخرى يتم فرض شروط قاسية عليها، وربما بنك "بريكس" يكون تعويضا عن الدولار الأمريكي في السنوات القادمة".
هولندا والدنمارك ستمنحان أوكرانيا 19 مقاتلة "إف-16". يقول الخبير في الشأن الأوروبي عبد المسيح الشامي، في حديث لبرنامجنا:
"لا شك أن كل هذه الدول الأوروبية تتعرض لضغوطات من قبل الإدارة الأمريكية، لمواصلة دعمها لأوكرانيا، لكن أصبح من الواضح أن كل هذا الدعم العسكري، وإن كان بالمقاتلات الحربية لن يغير أي معادلة على أرض الميدان، لكن سيسهم في إطالة أمد الحرب، لاستنزاف روسيا وكذلك الأوروبيين".
رئيس المجلس الانتقالي في النيجر يحذر من أي هجوم على البلاد. ويقول مدير نشر صحيفة شاري أنفو الالكترونية في انجامينا، أباكار إدريس حسن، في حديث لبرنامجنا:
"الوضع دخل في طريق مسدود، بعد فشل المفاوضات بين مجموعة"إيكواس" والمتمردين النيجريين، وفي ظل إصرار رئيس المجلس الانتقالي في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تشياني، على رفض أي وساطة لحل الأزمة، وإعلان جاهزية بلاده التصدي لأي هجوم محتمل على النيجر".
طهران والرياض عازمتان على توسيع التعاون بينهما في كافة المجالات. ويقول الخبير في الشأن الإيراني محمد غروي في حديث لبرنامجنا:
"إحدى أهم القضايا التي تبحث الآن بين إيران والسعودية، وأيضا بين إيران ودول الخليج الفارسي، هي ضمان الأمن في المنطقة، على أن يكون الأمن نابعا من شراكة فيما بين دول المنطقة، وليس للغرب وللأمريكيين أي علاقة به، وبهذا تحاول إيران إقناع دول الخليج بهذه المعادلة".
رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري في زيارة رسمية إلى إيران لبحث سبل التعاون بين البلدين. حول هذا الموضوع، قال الباحث الجزائري، في الشؤون الأمنية والعلاقات الدولية، الدكتور صهيب خزار لـ "بلا قيود":
"إنّ هذه الزيارة تحمل جانبين العادي منها وذلك لطبيعة العلاقات بين البلدين، ومن جهة أخرى استثنائية كونها تمهّد لزيارات على مستوى عالي بين رئيسي البلدين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات والقطاعات".
المهرجان الثقافي الدولي لأوركسترا شباب العالم لأول مرة في موسكو ومشاركة جزائرية متميزة. حول هذا المهرجان قال المايسترو الجزائري والملحن سليم دادا لبرنامجنا:
"إنّ هذه المشاركة اليوم في روسيا جاءت من أجل تقديم وجه من أوجه الثقافة الجزائرية، وقدمنا أعمالا جزائرية لفنانين معاصرين جزائريين وأيضا فنانين عرب، ونقلنا الموسيقى الجزائرية بتنوعها من الصحراء ومن المتوسط وأعتقد أنّ الجمهور لاحظ الاختلاف في موسيقانا عن الموسيقى الأخرى".
التفاصيل في الملف الصوتي...