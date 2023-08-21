https://sputnikarabic.ae/20230821/خبير-عسكري-بريطاني-قادة-الغرب-يبحثون-خلف-الكواليس-عن-حلول-بديلة-للصراع-في-أوكرانيا-1080279255.html
خبير عسكري بريطاني: قادة الغرب يبحثون خلف الكواليس عن حلول بديلة للصراع في أوكرانيا
خبير عسكري بريطاني: قادة الغرب يبحثون خلف الكواليس عن حلول بديلة للصراع في أوكرانيا
كشف محلل عسكري بريطاني أن فشل الهجوم المضاد الأوكراني يجبر شركاء كييف الغربيين على التفكير في طرق بديلة لحل الصراع. 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T10:23+0000
2023-08-21T10:23+0000
2023-08-21T10:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال المحلل العسكري البريطاني، شون بيل، في مقاله المنشور على موقع "Sky News"، إنه "خلف الكواليس يبحث القادة الغربيون بالفعل عن خيارات أخرى للصراع الأوكراني". ودعماً لتأكيده، يستشهد بيل بكلمات رئيس مكتب الأمين العام لحلف الناتو، ستيان ينسن، بأن أوكرانيا بحاجة إلى التنازل عن أراضيها من أجل تحقيق سلام دائم.وأشار الخبير إلى أن الخسائر الفادحة للقوات المسلحة الأوكرانية ونضوب مخزون المعدات الغربية يجبران أيضًا حلفاء كييف على إعادة النظر في سياستهم.وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وفي اتجاهات زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، ونشرت كييف ألوية مدربة من قبل الـ"ناتو" ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية. وبرغم ذلك، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إلى أن القوات الأوكرانية لم تنجح في أي من محاور الجبهة، وتتعرض لخسائر فادحة.
https://sputnikarabic.ae/20230820/ضابط-أمريكي-يسخر-من-خطة-زيلينسكي-لشن-هجوم-مضاد-جديد--1080264143.html
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العالم
خبير عسكري بريطاني: قادة الغرب يبحثون خلف الكواليس عن حلول بديلة للصراع في أوكرانيا
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كشف محلل عسكري بريطاني أن فشل الهجوم المضاد الأوكراني يجبر شركاء كييف الغربيين على التفكير في طرق بديلة لحل الصراع.
وقال المحلل العسكري البريطاني، شون بيل، في مقاله المنشور على موقع "Sky News"، إنه "خلف الكواليس يبحث القادة الغربيون بالفعل عن خيارات أخرى للصراع الأوكراني".
ودعماً لتأكيده، يستشهد بيل بكلمات رئيس مكتب الأمين العام لحلف الناتو، ستيان ينسن، بأن أوكرانيا بحاجة إلى التنازل عن أراضيها من أجل تحقيق سلام دائم.
وأشار الخبير إلى أن الخسائر الفادحة للقوات المسلحة الأوكرانية ونضوب مخزون المعدات الغربية يجبران أيضًا حلفاء كييف على إعادة النظر في سياستهم.
وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وفي اتجاهات زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، ونشرت كييف ألوية مدربة من قبل الـ"ناتو" ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية. وبرغم ذلك، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إلى أن القوات الأوكرانية لم تنجح في أي من محاور الجبهة، وتتعرض لخسائر فادحة.