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- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230821/خبير-عسكري-بريطاني-قادة-الغرب-يبحثون-خلف-الكواليس-عن-حلول-بديلة-للصراع-في-أوكرانيا-1080279255.html
خبير عسكري بريطاني: قادة الغرب يبحثون خلف الكواليس عن حلول بديلة للصراع في أوكرانيا
خبير عسكري بريطاني: قادة الغرب يبحثون خلف الكواليس عن حلول بديلة للصراع في أوكرانيا
كشف محلل عسكري بريطاني أن فشل الهجوم المضاد الأوكراني يجبر شركاء كييف الغربيين على التفكير في طرق بديلة لحل الصراع. 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T10:23+0000
2023-08-21T10:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال المحلل العسكري البريطاني، شون بيل، في مقاله المنشور على موقع "Sky News"، إنه "خلف الكواليس يبحث القادة الغربيون بالفعل عن خيارات أخرى للصراع الأوكراني". ودعماً لتأكيده، يستشهد بيل بكلمات رئيس مكتب الأمين العام لحلف الناتو، ستيان ينسن، بأن أوكرانيا بحاجة إلى التنازل عن أراضيها من أجل تحقيق سلام دائم.وأشار الخبير إلى أن الخسائر الفادحة للقوات المسلحة الأوكرانية ونضوب مخزون المعدات الغربية يجبران أيضًا حلفاء كييف على إعادة النظر في سياستهم.وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وفي اتجاهات زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، ونشرت كييف ألوية مدربة من قبل الـ"ناتو" ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية. وبرغم ذلك، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إلى أن القوات الأوكرانية لم تنجح في أي من محاور الجبهة، وتتعرض لخسائر فادحة.
https://sputnikarabic.ae/20230820/ضابط-أمريكي-يسخر-من-خطة-زيلينسكي-لشن-هجوم-مضاد-جديد--1080264143.html
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العالم
العالم

خبير عسكري بريطاني: قادة الغرب يبحثون خلف الكواليس عن حلول بديلة للصراع في أوكرانيا

10:23 GMT 21.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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كشف محلل عسكري بريطاني أن فشل الهجوم المضاد الأوكراني يجبر شركاء كييف الغربيين على التفكير في طرق بديلة لحل الصراع.
وقال المحلل العسكري البريطاني، شون بيل، في مقاله المنشور على موقع "Sky News"، إنه "خلف الكواليس يبحث القادة الغربيون بالفعل عن خيارات أخرى للصراع الأوكراني".
ودعماً لتأكيده، يستشهد بيل بكلمات رئيس مكتب الأمين العام لحلف الناتو، ستيان ينسن، بأن أوكرانيا بحاجة إلى التنازل عن أراضيها من أجل تحقيق سلام دائم.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
ضابط أمريكي يسخر من "خطة زيلينسكي لشن هجوم مضاد" جديد
أمس, 14:59 GMT
وأشار الخبير إلى أن الخسائر الفادحة للقوات المسلحة الأوكرانية ونضوب مخزون المعدات الغربية يجبران أيضًا حلفاء كييف على إعادة النظر في سياستهم.
وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وفي اتجاهات زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، ونشرت كييف ألوية مدربة من قبل الـ"ناتو" ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية. وبرغم ذلك، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إلى أن القوات الأوكرانية لم تنجح في أي من محاور الجبهة، وتتعرض لخسائر فادحة.
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Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:10 GMT
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