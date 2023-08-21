https://sputnikarabic.ae/20230821/خبير-مجموعة-بريكس-أهم-من-مجموعة-السبع-بالنسبة-للأرجنتين-والدول-الناشئة--1080294540.html

خبير: مجموعة بريكس أهم من مجموعة السبع بالنسبة للأرجنتين والدول الناشئة

خبير: مجموعة بريكس أهم من مجموعة السبع بالنسبة للأرجنتين والدول الناشئة

تمثل "بريكس" أهمية أكبر من مجموعة السبع بالنسبة للأرجنتين ودول أخرى تقدمت بطلبات رسمية للانضمام إلى المجموعة، التي من المقرر أن تنعقد قمتها المقبلة "بريكس... 21.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-21T15:53+0000

2023-08-21T15:53+0000

2023-08-21T15:53+0000

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

قمة بريكس 2023

روسيا

أخبار روسيا اليوم

حصري

الصين

أخبار الهند اليوم

أخبار البرازيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/15/1080294886_0:75:3082:1808_1920x0_80_0_0_92486acd4742109220f2d82dbc528a44.jpg

ويمثل توسع "بريكس" أحد أهم القضايا المطروحة على أجندة القمة المقبلة للمجموعة، التي تضم 5 دول هي:وتم دعوة 67 دولة للمشاركة في "بريكس 2023"، وأكدت نحو 50 دولة مشاركتها في القمة، بينما لم يتم توجيه أي دعوات للدول الغربية.وتعد الأرجنتين وفنزويلا وبوليفيا ضمن قائمة تضم 23 دولة تقدمت بطلبات انضمام رسمية إلى "بريكس"، حسبما ذكر تقرير لـ "سبوتنيك" أفريقيا، يوم الأحد.ولفت التقرير إلى أن "بريكس 2023" تمثل أهمية كبرى للأرجنتين لأنها تمنحها الفرصة للانضمام إلى بنك التنمية الجديد التابع للمجموعة، إضافة إلى تنامي القوة الاقتصادية لدول المجموعة وتزايد تأثيرها في الجغرافيا السياسية للعالم، حسبما ذكر الخبير السياسي الدولي جورج كاسترو لـ "سبوتنيك" أفريقيا.ولفت كاسترو إلى أن "بريكس" لم تعد مجموعة بديلة في الوقت الحالي، بعدما أصبح لأعضائها مساهمة كبيرة في الاقتصاد العالمي خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن تأثير المجموعة على العالم بصورة عامة وعلى الدول الناشئة بصورة خاصة يفوق تأثير مجموعة السبع.ونوه الخبير السياسي إلى أنه يجب التركيز على القدرات الاقتصادية لدول المجموعة والبنك التابع لها، خاصة أنه من المحتمل أن تشارك الأرجنتين في اجتماعه المقبل بجنوب أفريقيا خلال الشهر الجاري.كما لفت إلى أهمية القيمة التمويلية للبنك التي تقدر بـ 100 مليار دولار، وهو ما يمنحه أهمية ومصداقية فيما يتعلق بفرص الإقراص على مستوى العالم.وأضاف: "نمو القيمة التمويلية لبنك التنمية الجديد التابع لـ "بريكس" يعكس توجه يهدف إلى دعم التنمية العالمية، في ظل تغير وجهة الاقتصاد العالمي نحو الدول النامية وخاصة الدول الأسيوية".وبحسب الخبير، فإن بنك التنمية الجديد التابع لـ "بريكس" لن يكون بديلا لصندوق النقد الدولي أو المؤسسات المالية العالمية، ورغم ذلك، فإنه سيكون مؤشرا على التغير الذي يشهده النظام العالمي.وأضاف: "سير العالم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، كيف يتغير حال الدول النامية لتنتقل إلى مرحلة الأسواق الناشئة خاصة فيما يتعلق بالدول الأسيوية وفي مدقمتها الصين.ويقول جورج كاسترو إنه يشكك في تنفيذ المرشح الرئاسية الأرجنتيني خافيير ميلي، لوعوده الانتخابية التي تحدث فيها عن تجميد العلاقات مع الصين والبرازيل، مشيرا إلى أن الدولتين يمثلان أكبر شريكين تجاريين لبلاده، وأن تلك التوجهات ستتغير في المستقبل.وتنطلق غدا الثلاثاء، قمة "بريكس 2023"، المقرر انعقادها بجوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، التي تتولى الرئاسية الدورية للنسخة الـ 15 للقمة.وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا في المجموعة ناليدي باندور إن الاهتمام المتزايد يشير إلى الثقة بالعمل الذي قامت به بريكس منذ نشأتها، مشيرة إلى أن 44 دولة أعربت عن رغبتها في الانضمام للمجموعة، بينها 23 دولة تقدمت بطلبات رسمية وأبرزها:ويتجاوز التعداد السكاني لدول "بريكس" 3.2 مليار نسمة، وترتبط الدول الخمس في المجموعة برابط سياسي أنشأت على أساسه هو رفض الهيمنة الغربية على الاقتصاد والسياسة العالمية.

https://sputnikarabic.ae/20230821/قمة-بريكس-2023-صراع-ضد-هيمنة-الدولار-والقطب-الواحد-1080288808.html

https://sputnikarabic.ae/20230821/توقعات-بأن-تعزز-قمة-بريكس-2023-قطاع-السياحة-في-جنوب-أفريقيا-1080252439.html

https://sputnikarabic.ae/20230820/ما-أبرز-القضايا-المتوقع-مناقشتها-على-طاولة-قمة-بريكس-2023-في-جنوب-أفريقيا-1080265808.html

https://sputnikarabic.ae/20230820/رئيس-إندونيسيا-يشارك-في-قمة-بريكس-2023-1080258215.html

الصين

أخبار البرازيل

جنوب أفريقيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, قمة بريكس 2023, روسيا, أخبار روسيا اليوم, حصري, الصين, أخبار الهند اليوم, أخبار البرازيل , جنوب أفريقيا