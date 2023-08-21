https://sputnikarabic.ae/20230821/خبير-هناك-طموح-أن-تقدم-بريكس-حلولا-جديدة-للأسواق-العالمية-1080292395.html
خبير: هناك طموح أن تقدم "بريكس" حلولا جديدة للأسواق العالمية
خبير: هناك طموح أن تقدم "بريكس" حلولا جديدة للأسواق العالمية
وصف المحلل الاقتصادي والخبير النفطي، عبد العزيز المقبل، أنه نظرا لما يمر به العالم حاليا من مشاكل تجعل التطلعات والطموح في مجموعة "بريكس" أن يكون أداة لحلحلة... 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T15:09+0000
2023-08-21T15:09+0000
2023-08-21T15:09+0000
قمة بريكس 2023
مجموعة بريكس
حصري
تقارير سبوتنيك
اقتصاد
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ونسج طريقة جديدة للتعاون الدولي ما بين الدول التي تتطلع إلى إنشاء صفة تعاونية سواء في الإمدادات أو الخدمات او المواد الأساسية وحتى في التركيبة الاقتصادية.وحول دور بنك "التنمية" التابع لمجموعة "بريكس"، قال المقبل: "سمعنا عن عدد من المبادرات وليست محصورة في بنك التنمية ونسمع من فينة لأخرى من النية، من خلق ما يسمى طريقة "الدفوعات الموحدة"وهي المبادرة التي بدأت بها الهند وهناك مبادرات من الصين والمبادرات الروسية وكلها تهدف لخلق نظام مدفوعات عالمي يختلف عن القائم حاليا ويوفر الوسائل التي تمنح للدول قدرتها على التعاون وتعظيم المكاسب الاقتصادية، سواء القطاعات التصنيعية والتصديرية أو التصديرية، وحتى سلاسل الإمداد العالمية وهو سيكون أحد أهم العناصر التي يتم مراقبتها من الرأي الدولي العالمي وما الذي ستقدمه مجموعة بريكس في القادم من الأيام".وحول إقرار عملة جديدة أو عملة معينة أقليمية أو محلية في الوقت الراهن سيكون عبارة عن وسيلة ثنائية التعاون بين الدول والأخرى.وإحلال عملة مكان الدولار ليست بالسهولة أو منافسته وبخاصة اذا ما نظرنا للحجم الكبير والنسب الكبيرة من الدولار الذي يتم تبادله في التجارة العالمية أو كعملة مخزونات للبنوك المركزية.هذا وتستضيف جنوب أفريقيا اجتماعات قمة "بريكس 2023" الخامسة عشر، خلال الفترة من الثاني والعشرين إلى الرابع والعشرين من الشهر الجاري.وتشهد هذه الاجتماعات مشاركة رؤساء دول ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في المجموعة بالإضافة إلى ممثلين عن 50 دولة، ويشمل ذلك بيلاروسيا، التي تشارك لأول مرة في القمة.
https://sputnikarabic.ae/20230821/خبراء-يتحدثون-عن-طموح-المملكة-العربية-السعودية-ومصر-للانضمام-لـبريكس--1080285385.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, حصري, تقارير سبوتنيك, اقتصاد
قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, حصري, تقارير سبوتنيك, اقتصاد
خبير: هناك طموح أن تقدم "بريكس" حلولا جديدة للأسواق العالمية
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وصف المحلل الاقتصادي والخبير النفطي، عبد العزيز المقبل، أنه نظرا لما يمر به العالم حاليا من مشاكل تجعل التطلعات والطموح في مجموعة "بريكس" أن يكون أداة لحلحلة بعض هذه المواضيع وتقديم حلول جديدة في الأسواق العالمية.
ونسج طريقة جديدة للتعاون الدولي ما بين الدول التي تتطلع إلى إنشاء صفة تعاونية سواء في الإمدادات أو الخدمات او المواد الأساسية وحتى في التركيبة الاقتصادية.
وأشار المقبل في لقاء مع "سبوتنيك"، أن الدول التي أعلنت رغبتها بالانضمام للمجموعة وتمت دعوتها كلها تحاول بناء مزيد من الجسور التعاونية الدولية وأن تكون جزء من منصات دولية تخلق قيمة استراتيجية سواء على النطاق الأمني أو الصناعي أو الخدماتي، وحتى النطاق الثقافي ما بين هذه الدول ومن هنا نلاحظ أن الكثير من الدول أعلنت عن رغبتها بأن تكون جزء من هذا التكوين الذي يأخذ شكلا جديدا وبخاصة في محاولات لتقديم نموذج اقتصادي يختلف عن النماذج السابقة.
وحول دور بنك "التنمية" التابع لمجموعة "بريكس"
، قال المقبل: "سمعنا عن عدد من المبادرات وليست محصورة في بنك التنمية ونسمع من فينة لأخرى من النية، من خلق ما يسمى طريقة "الدفوعات الموحدة"وهي المبادرة التي بدأت بها الهند وهناك مبادرات من الصين والمبادرات الروسية وكلها تهدف لخلق نظام مدفوعات عالمي يختلف عن القائم حاليا ويوفر الوسائل التي تمنح للدول قدرتها على التعاون وتعظيم المكاسب الاقتصادية، سواء القطاعات التصنيعية والتصديرية أو التصديرية، وحتى سلاسل الإمداد العالمية وهو سيكون أحد أهم العناصر التي يتم مراقبتها من الرأي الدولي العالمي وما الذي ستقدمه مجموعة بريكس في القادم من الأيام".
وحول إقرار عملة جديدة أو عملة معينة أقليمية أو محلية في الوقت الراهن سيكون عبارة عن وسيلة ثنائية التعاون بين الدول والأخرى.
وإحلال عملة مكان الدولار ليست بالسهولة أو منافسته وبخاصة اذا ما نظرنا للحجم الكبير والنسب الكبيرة من الدولار الذي يتم تبادله في التجارة العالمية أو كعملة مخزونات للبنوك المركزية.
مختتما قوله: "حتما سيكون هناك وبطريقة أو بأخرى أن يكون هناك خيارات أخرى متاحة في حال تم استخدام عملة دون أخرى ضد الدول وهو ما تحرص الدول المصدرة والمستوردة أن تتوفر فيها هذه المرونة العالية في استخدام عدد من العملات".
هذا وتستضيف جنوب أفريقيا اجتماعات قمة "بريكس 2023" الخامسة عشر، خلال الفترة من الثاني والعشرين إلى الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
وتشهد هذه الاجتماعات مشاركة رؤساء دول ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في المجموعة بالإضافة إلى ممثلين عن 50 دولة، ويشمل ذلك بيلاروسيا، التي تشارك لأول مرة في القمة.