https://sputnikarabic.ae/20230821/خبير-هناك-طموح-أن-تقدم-بريكس-حلولا-جديدة-للأسواق-العالمية-1080292395.html

خبير: هناك طموح أن تقدم "بريكس" حلولا جديدة للأسواق العالمية

خبير: هناك طموح أن تقدم "بريكس" حلولا جديدة للأسواق العالمية

وصف المحلل الاقتصادي والخبير النفطي، عبد العزيز المقبل، أنه نظرا لما يمر به العالم حاليا من مشاكل تجعل التطلعات والطموح في مجموعة "بريكس" أن يكون أداة لحلحلة... 21.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-21T15:09+0000

2023-08-21T15:09+0000

2023-08-21T15:09+0000

قمة بريكس 2023

مجموعة بريكس

حصري

تقارير سبوتنيك

اقتصاد

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ونسج طريقة جديدة للتعاون الدولي ما بين الدول التي تتطلع إلى إنشاء صفة تعاونية سواء في الإمدادات أو الخدمات او المواد الأساسية وحتى في التركيبة الاقتصادية.وحول دور بنك "التنمية" التابع لمجموعة "بريكس"، قال المقبل: "سمعنا عن عدد من المبادرات وليست محصورة في بنك التنمية ونسمع من فينة لأخرى من النية، من خلق ما يسمى طريقة "الدفوعات الموحدة"وهي المبادرة التي بدأت بها الهند وهناك مبادرات من الصين والمبادرات الروسية وكلها تهدف لخلق نظام مدفوعات عالمي يختلف عن القائم حاليا ويوفر الوسائل التي تمنح للدول قدرتها على التعاون وتعظيم المكاسب الاقتصادية، سواء القطاعات التصنيعية والتصديرية أو التصديرية، وحتى سلاسل الإمداد العالمية وهو سيكون أحد أهم العناصر التي يتم مراقبتها من الرأي الدولي العالمي وما الذي ستقدمه مجموعة بريكس في القادم من الأيام".وحول إقرار عملة جديدة أو عملة معينة أقليمية أو محلية في الوقت الراهن سيكون عبارة عن وسيلة ثنائية التعاون بين الدول والأخرى.وإحلال عملة مكان الدولار ليست بالسهولة أو منافسته وبخاصة اذا ما نظرنا للحجم الكبير والنسب الكبيرة من الدولار الذي يتم تبادله في التجارة العالمية أو كعملة مخزونات للبنوك المركزية.هذا وتستضيف جنوب أفريقيا اجتماعات قمة "بريكس 2023" الخامسة عشر، خلال الفترة من الثاني والعشرين إلى الرابع والعشرين من الشهر الجاري.وتشهد هذه الاجتماعات مشاركة رؤساء دول ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في المجموعة بالإضافة إلى ممثلين عن 50 دولة، ويشمل ذلك بيلاروسيا، التي تشارك لأول مرة في القمة.

https://sputnikarabic.ae/20230821/خبراء-يتحدثون-عن-طموح-المملكة-العربية-السعودية-ومصر-للانضمام-لـبريكس--1080285385.html

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قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, حصري, تقارير سبوتنيك, اقتصاد