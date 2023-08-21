https://sputnikarabic.ae/20230821/سليم-دادا-عزفنا-النشيد-الوطني-الروسي-لننقل-رسالة-مباشرة-عن-عمق-العلاقات-بين-الجزائر-وروسيا-1080294154.html

سليم دادا: عزفنا النشيد الوطني الروسي لننقل رسالة مباشرة عن عمق العلاقات بين الجزائر وروسيا

سليم دادا: عزفنا النشيد الوطني الروسي لننقل رسالة مباشرة عن عمق العلاقات بين الجزائر وروسيا

تستضيف العاصمة الروسية موسكو، المهرجان الثقافي الدولي لأوركسترا شباب العالم لأول مرة، لمدة ثلاثة أيام، في مسرح حديقة "زاريادي" وسط المدينة وبمشاركة 18 دولة حول... 21.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-21T15:31+0000

2023-08-21T15:31+0000

2023-08-21T15:31+0000

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وشاركت عدة فرق موسيقية لعزف الأوركسترا السيمفونية للشباب، من عدة دول، من الجزائر والإمارات العربية المتحدة والصين وكوريا ومولدوفا وصربيا وتشيلي وغيرها من الدول في هذا المهرجان الثقافي الموسيقي.الموسيقى ورسالة السلام للعالمأجرت وكالة "سبوتنيك" حوارا مع الملحن الجزائري والموسيقار وقائد الفرقة الموسيقية المايسترو، سليم دادا، وتحدّث لنا عن مشاركته في هذا المهرجان: "بالنسبة لنا فإن أهم شيئ هو حضور الجزائر في محفل دولي كهذا، المهرجان الدولي لأوركسترا الشباب في العالم، وهذه فرصة كبيرة للشباب الجزائري بالاحتكاك بخبرات وثقافات وأوركسترا شبابية أخرى".وأكّد المايسترو سليم دادا لـ"سبوتنيك" بأنّ "هذه المشاركة اليوم في روسيا جاءت من أجل تقديم وجه من أوجه الثقافة الجزائرية، وقدمنا أعمال جزائرية لفنانين معاصرين جزائريين وأيضا فنانين عرب، ونقلنا الموسيقى الجزائرية بتنوعها من الصحراء ومن المتوسط وأعتقد أنّ الجمهور لاحظ الاختلاف في موسيقانا عن الموسيقى الأخرى".وحول برنامج العزف الذي قدمه والفرقة الشبابية في هذا المهرجان، قال دادا: "البرنامج عكس وجه من ثقافتنا الجزائرية والشرقية والعربية، ونتمنى أن يكون الجمهور أعجب بعزف الفرقة وهذه تجارب مهمة جدا وتؤثر في حياة الشباب في المستقبل".عمق العلاقات بين الجزائر وروسياأما بالنسبة لمبادرة الفرقة الجزائرية بعزف النشيد الوطني الروسي والجزائري في هذا المهرجان يقول دادا: "بالفعل، أعتقد أن الجمهور الروسي لم يكن يتوقع أننا سنعزف النشيد الوطني الروسي، والذي كان بطريقة وترية وأيضا قدمنا نشيدنا الوطني الجزائري، وأردنا أن ننقل رسالة مباشرة لتعبّر عن عمق العلاقة بين البلدين".الموسيقى دبلوماسيةوأشار المايسترو سليم دادا إلى أنّ "الموسيقى في حدّ ذاتها دبلوماسية وهي فعل سياسيّ وثقافي، ونتمنى من السلطات الجزائرية أن تأخذ بعين الاعتبار هذا الجانب المهم جدا والذي تعمل عليه كل الأمم، فالقوة الناعمة اليوم تؤثر بشكل كبير على قرارا الدول والشعوب المصيرية، وهذا ما يجب على الدولة أن تدعمه".المرأة الجزائرية والموسيقىوأيضا كان من اللّافت في هذه الفرقة الشّبابية الجزائرية، إبداع متميز لعازفة الكمان المتوسّط أو كما يعرف بآلة ألتو، ومؤسّسة مدرسة بيتهوفن للفنون بالجزائر، العازفة الحمري مونيا، والتي عبّرت عن فخرها بمشاركتها كامرأة جزائرية في هذا المهرجان وقالت لـ"سبوتنيك":"لقد أتينا لهذا المهرجان الذي تنظمه روسيا، من أجل تمثيل بلادنا الجزائر، واستمع لنا الجمهور الروسي، ولقد عرّفنا بالثقافة الموسيقية الجزائرية بطريقة كلاسيكية وعالمية أيضا، ومشاركتي كامرأة اليوم هنا شرف كبير لي ومسؤولية كذلك، لأن الوقوف على خشبة المسرح والتعامل مع جمهور جديد لديه عادات خاصة في الاستماع لموسيقيين خاصين بهم، واليوم استمعوا إلى موسيقى جديدة، مثل آلة العود غير المعروفة هنا وأيضا النشيد الوطني الخاص بروسيا والجزائر بطريقة المايسترو سليم دادا".آلـــة العود والتذوق الفني الروسيقال أستاذ تعليم آلة العود بمركز "كتارا" لآلة العود بقطر، رياض بوعلام لـ"سبوتنيك" عن مشاركته كشاب جزائري في هذا المهرجان:"إنّني سعيد جدّا بهذه المشاركة اليوم في هذا المهرجان الثقافي الموسيقي للشباب، خاصة في ظل الظروف الخاصة الدائرة في العالم، وكرسالة لنا نحن الموسيقيين أنّ الموسيقى تجمع بين الشعوب أكثر من أنها تفرّق".وتحدّث بوعلام عن تجربته في تلقي التعليم الموسيقي في روسيا، وقال لـ"سبوتنيك": "لقد درست في روسيا، وحقيقة كان حاجز اللغة صعب جدّا كوني لا أعرف أي حرف روسي في الأيام الأولى، ولكن الموسيقى كانت دون حاجز، وكنت أعزف مع فنانين روس من خلال العود والموسيقى، وأنا أعزف على آلة العود التي تقريبا تعبتر من الآلات غير المعروفة في الثقافة الروسية، ومع ذلك وجدت أن الروس يستمتعون بالاستماع لآلة العود ولا أعلم سبب انجذابهم لها، فهي سلطان الآلات". وأضاف: "لقد عزفت مع الكثير من الفرق المختلفة، من فرق الجاز وفرق الكلاسيك وفرق تعزف الموسيقى الروحانية، والموسيقى تجمع الشعوب ونتمنى أن نوصل رسالة السلام في العالم".

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