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https://sputnikarabic.ae/20230821/شكل-غريب-للعسل-في-الفضاء-يوثقه-رائد-فضاء-عربي-فيديو-1080276337.html
شكل غريب للعسل في الفضاء يوثقه رائد فضاء عربي.. فيديو
شكل غريب للعسل في الفضاء يوثقه رائد فضاء عربي.. فيديو
شارك رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، مقطع فيديو، يظهر فيه كيف يصبح شكل العسل في الفضاء. 21.08.2023, سبوتنيك عربي
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وكتب النيادي في حسابه على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "شو رأيكم بشكل العسل في الفضاء، عندي بعض العسل الإماراتي اللي أتناوله بين فترة وأخرى، وفوائده كثيرة ومهمة لصحة رواد الفضاء".ويقوم النيادي، الذي شارك بعثة الفضاء إلى المحطة الدولية برفقة الطاقم "crew-6" ، بتوثيق الظواهر والأحداث بمقاطع الفيديو.وتستمر المهمة العلمية، التي بدأت في مارس/ آذار الماضي، مدة 6 أشهر متواصلة، وهي أطول مشاركة للعرب في الفضاء، وستجري تجارب علمية في 10 مجالات حيوية.
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منوعات, نادي الفيديو
منوعات, نادي الفيديو

شكل غريب للعسل في الفضاء يوثقه رائد فضاء عربي.. فيديو

08:03 GMT 21.08.2023 (تم التحديث: 08:47 GMT 21.08.2023)
© Photo / Pixabay/ Daria-Yakovlevaعسل
عسل - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
© Photo / Pixabay/ Daria-Yakovleva
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شارك رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، مقطع فيديو، يظهر فيه كيف يصبح شكل العسل في الفضاء.
وكتب النيادي في حسابه على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "شو رأيكم بشكل العسل في الفضاء، عندي بعض العسل الإماراتي اللي أتناوله بين فترة وأخرى، وفوائده كثيرة ومهمة لصحة رواد الفضاء".
ويقوم النيادي، الذي شارك بعثة الفضاء إلى المحطة الدولية برفقة الطاقم "crew-6" ، بتوثيق الظواهر والأحداث بمقاطع الفيديو.
وتستمر المهمة العلمية، التي بدأت في مارس/ آذار الماضي، مدة 6 أشهر متواصلة، وهي أطول مشاركة للعرب في الفضاء، وستجري تجارب علمية في 10 مجالات حيوية.
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