https://sputnikarabic.ae/20230821/صابط-أمريكي-أوكرانيا-ستختفي-من-وجه-الأرض-إذا-فكر-الغرب-بشن-حرب-ضد-روسيا-1080297283.html

صابط أمريكي: أوكرانيا ستختفي من وجه الأرض إذا فكر الغرب بشن حرب ضد روسيا

صابط أمريكي: أوكرانيا ستختفي من وجه الأرض إذا فكر الغرب بشن حرب ضد روسيا

أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن أوكرانيا ستُمحى من وجه الأرض إذا حاولت، إلى جانب "الناتو"، بدء حرب حقيقية ضد روسيا. 21.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-21T16:36+0000

2023-08-21T16:36+0000

2023-08-21T16:36+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال ريتر: "كييف ولفوف ومدن أوكرانية أخرى ستختفي إذا فكر الغرب بشن حرب حقيقية ضد روسيا".وفي وقت سابق، حذر ريتر ألمانيا ودول غربية أخرى من تزويد القوات الأوكرانية بصواريخ بعيدة المدى مثل "توروس" الألمانية.وأشار ريتر إلى أن نقل مثل هذه الأسلحة إلى أوكرانيا لن يغير ميزان القوى في الجبهة، بل سيؤدي إلى تصعيد الصراع.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الـ"ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن "أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا".

https://sputnikarabic.ae/20230820/ضابط-أمريكي-سيتم-إسقاط-جميع-مقاتلات-إف---16-المقدمة-إلى-أوكرانيا-في-غضون-شهر-1080270249.html

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