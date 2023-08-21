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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230821/طائرات-مسيرة-روسية-تدمر-مركبات-أوكرانية-على-جبهات-القتال-فيديو-1080283157.html
طائرات مسيرة روسية تدمر مركبات أوكرانية على جبهات القتال.. فيديو
طائرات مسيرة روسية تدمر مركبات أوكرانية على جبهات القتال.. فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لطائرات مسيرة انتحارية من طراز "FPV" تابعة للجيش الروسي تقوم بتدمير المركبات المدرعة الأوكرانية التي كانت تحاول اختراق الدفاعات... 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T12:33+0000
2023-08-21T12:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأظهرت مقاطع الفيديو عمل الطائرات المسيرة في مناطق القتال، حيث تقوم باصطياد المدرعات والمركبات التابعة للجيش الأوكراني وتدمرها على الفور.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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روسيا

طائرات مسيرة روسية تدمر مركبات أوكرانية على جبهات القتال.. فيديو

12:33 GMT 21.08.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور طائرة مسيرة "أورلان-10أو" في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
 طائرة مسيرة أورلان-10أو في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
© Sputnik
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لطائرات مسيرة انتحارية من طراز "FPV" تابعة للجيش الروسي تقوم بتدمير المركبات المدرعة الأوكرانية التي كانت تحاول اختراق الدفاعات الروسية في مقاطعة زابوروجيه.
وأظهرت مقاطع الفيديو عمل الطائرات المسيرة في مناطق القتال، حيث تقوم باصطياد المدرعات والمركبات التابعة للجيش الأوكراني وتدمرها على الفور.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:10 GMT
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