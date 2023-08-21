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الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف باستخدام طائرة مسيرة في موسكو
https://sputnikarabic.ae/20230821/فرض-قيود-مؤقتة-على-حركة-الطائرات-في-مطار-فنوكوفو-الدولي-بموسكو-1080274717.html
فرض قيود مؤقتة على حركة الطائرات في مطار "فنوكوفو" الدولي بموسكو
فرض قيود مؤقتة على حركة الطائرات في مطار "فنوكوفو" الدولي بموسكو
أعلنت سلطات مطار "فنوكوفو" الدولي في موسكو، فرض قيود مؤقتة على حركة الطائرات، وإعادة توجيه بعض الرحلات الجوية إلى مطارات أخرى. 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T05:23+0000
2023-08-21T05:23+0000
روسيا
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وقالت سلطات المطار لـ"سبوتنيك": "لأسباب خارجة عن سيطرة المطار، فُرضت قيود مؤقتة على استقبال وإقلاع الطائرات في فنوكوفو، ولأسباب أمنية تم إعادة توجيه جزء من الرحلات إلى مطارات أخرى بداية من الساعة 06:25 بتوقيت موسكو".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم، بأن طائرة تابعة لشركة "إيروفلوت" قادمة من مدينة يكاترينبورغ، هبطت في مطار كازان بدلا من مطار شيريميتيفو الدولي في موسكو، بعدما أبلغ قائد الطائرة الركاب بأن جميع المطارات في موسكو مغلقة.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف باستخدام طائرة مسيرة في ضواحي موسكو.وأفادت الدفاع الروسية في بيان: "في الحادي والعشرين من أغسطس/ آب حوالي الساعة 06:50 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة".
https://sputnikarabic.ae/20230821/الدفاع-الروسية-تعلن-إحباط-هجوم-إرهابي-نفذه-نظام-كييف-باستخدام-طائرة-مسيرة-في-موسكو-1080274531.html
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فرض قيود مؤقتة على حركة الطائرات في مطار "فنوكوفو" الدولي بموسكو

05:23 GMT 21.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمطار فنوكوفو في موسكو
مطار فنوكوفو في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلنت سلطات مطار "فنوكوفو" الدولي في موسكو، فرض قيود مؤقتة على حركة الطائرات، وإعادة توجيه بعض الرحلات الجوية إلى مطارات أخرى.
وقالت سلطات المطار لـ"سبوتنيك": "لأسباب خارجة عن سيطرة المطار، فُرضت قيود مؤقتة على استقبال وإقلاع الطائرات في فنوكوفو، ولأسباب أمنية تم إعادة توجيه جزء من الرحلات إلى مطارات أخرى بداية من الساعة 06:25 بتوقيت موسكو".
هجوم بطائرات مسيرة على موسكو - تداعيات هجوم مسيرة أوكرانية على المجمع التجاري موسكو - سيتي (موسكفا - سيتي)، روسيا 30 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف باستخدام طائرة مسيرة في موسكو
04:37 GMT
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم، بأن طائرة تابعة لشركة "إيروفلوت" قادمة من مدينة يكاترينبورغ، هبطت في مطار كازان بدلا من مطار شيريميتيفو الدولي في موسكو، بعدما أبلغ قائد الطائرة الركاب بأن جميع المطارات في موسكو مغلقة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف باستخدام طائرة مسيرة في ضواحي موسكو.
وأفادت الدفاع الروسية في بيان: "في الحادي والعشرين من أغسطس/ آب حوالي الساعة 06:50 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19 أغسطس, 19:55 GMT
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