https://sputnikarabic.ae/20230821/قائد-القوى-الجوية-للناتو-أوكرانيا-غير-قادرة-على-استخدام-إف-16-قبل-2027-1080279719.html
قائد القوى الجوية للناتو: أوكرانيا غير قادرة على استخدام "إف-16" قبل 2027
قائد القوى الجوية للناتو: أوكرانيا غير قادرة على استخدام "إف-16" قبل 2027
صرّح قائد القوات الجوية لحلف الناتو، الجنرال جيمس هيكر، في مقال بأن مقاتلات "إف-16" لن تبدأ العمل الميداني قبل عام 2027. 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T10:54+0000
2023-08-21T10:54+0000
2023-08-21T10:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
رصد عسكري
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وقال هيكر إنه على الرغم من أن عمليات تسليم طائرات "إف-16" ستبدأ في عام 2024، إلا أنه من غير المتوقع تشكيل قوة فعالة قادرة على القيام بعمليات ميدانية قبل عام 2027، وفقا لأحدث التقييمات التي أجراها.وأشار إلى أنه "من غير المرجح أن يكون لدى أوكرانيا عدد كاف من الطيارين القادرين على قيادة طائرات إف-16 في قتال، في المدى المنظور قبل عام 2027".وختم الجنرال هيكر مقاله في صحيفة "ميليتاري ووتش"، قائلا: "يمكنك أن تتقن بعض أنظمة الأسلحة بسرعة إلى حد ما، ولكن بالنسبة لبناء سربين من طائرات إف-16، والحصول على الجاهزية والكفاءة العالية بما يكفي لتخوض مناورات ميدانية، سيستغرق الأمر وقتا طويلا قد يصل إلى أربع أو خمس سنوات".
https://sputnikarabic.ae/20230821/خبير-عسكري-بريطاني-قادة-الغرب-يبحثون-خلف-الكواليس-عن-حلول-بديلة-للصراع-في-أوكرانيا-1080279255.html
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العالم, رصد عسكري
قائد القوى الجوية للناتو: أوكرانيا غير قادرة على استخدام "إف-16" قبل 2027
10:54 GMT 21.08.2023 (تم التحديث: 10:57 GMT 21.08.2023) تابعنا عبر
صرّح قائد القوات الجوية لحلف الناتو، الجنرال جيمس هيكر، في مقال بأن مقاتلات "إف-16" لن تبدأ العمل الميداني قبل عام 2027.
وقال هيكر إنه على الرغم من أن عمليات تسليم طائرات "إف-16" ستبدأ في عام 2024، إلا أنه من غير المتوقع تشكيل قوة فعالة قادرة على القيام بعمليات ميدانية قبل عام 2027، وفقا لأحدث التقييمات التي أجراها.
وأكد الجنرال أن الطيارين الأوكرانيين لا يزالون يعانون من نقص في الخبرات بشكل واضح، قائلًا: "إنهم طيارون شباب بالكاد لديهم القليل من ساعات طيران، لذا لن يخوضوا الحرب الآن، بل سيحتاجون إلى المزيد من التدريب، بالحد الآدنى عاما آخر".
وأشار إلى أنه "من غير المرجح أن يكون لدى أوكرانيا عدد كاف من الطيارين القادرين على قيادة طائرات إف-16
في قتال، في المدى المنظور قبل عام 2027".
وختم الجنرال هيكر مقاله في صحيفة "ميليتاري ووتش"
، قائلا: "يمكنك أن تتقن بعض أنظمة الأسلحة بسرعة إلى حد ما، ولكن بالنسبة لبناء سربين من طائرات إف-16، والحصول على الجاهزية والكفاءة العالية بما يكفي لتخوض مناورات ميدانية، سيستغرق الأمر وقتا طويلا قد يصل إلى أربع أو خمس سنوات".