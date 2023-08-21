عربي
الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة "سو-25" أوكرانية
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230821/قائد-القوى-الجوية-للناتو-أوكرانيا-غير-قادرة-على-استخدام-إف-16-قبل-2027-1080279719.html
قائد القوى الجوية للناتو: أوكرانيا غير قادرة على استخدام "إف-16" قبل 2027
قائد القوى الجوية للناتو: أوكرانيا غير قادرة على استخدام "إف-16" قبل 2027
صرّح قائد القوات الجوية لحلف الناتو، الجنرال جيمس هيكر، في مقال بأن مقاتلات "إف-16" لن تبدأ العمل الميداني قبل عام 2027. 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T10:54+0000
2023-08-21T10:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
رصد عسكري
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وقال هيكر إنه على الرغم من أن عمليات تسليم طائرات "إف-16" ستبدأ في عام 2024، إلا أنه من غير المتوقع تشكيل قوة فعالة قادرة على القيام بعمليات ميدانية قبل عام 2027، وفقا لأحدث التقييمات التي أجراها.وأشار إلى أنه "من غير المرجح أن يكون لدى أوكرانيا عدد كاف من الطيارين القادرين على قيادة طائرات إف-16 في قتال، في المدى المنظور قبل عام 2027".وختم الجنرال هيكر مقاله في صحيفة "ميليتاري ووتش"، قائلا: "يمكنك أن تتقن بعض أنظمة الأسلحة بسرعة إلى حد ما، ولكن بالنسبة لبناء سربين من طائرات إف-16، والحصول على الجاهزية والكفاءة العالية بما يكفي لتخوض مناورات ميدانية، سيستغرق الأمر وقتا طويلا قد يصل إلى أربع أو خمس سنوات".
https://sputnikarabic.ae/20230821/خبير-عسكري-بريطاني-قادة-الغرب-يبحثون-خلف-الكواليس-عن-حلول-بديلة-للصراع-في-أوكرانيا-1080279255.html
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العالم, رصد عسكري
العالم, رصد عسكري

قائد القوى الجوية للناتو: أوكرانيا غير قادرة على استخدام "إف-16" قبل 2027

10:54 GMT 21.08.2023 (تم التحديث: 10:57 GMT 21.08.2023)
© AP Photo / Toby Talbotمقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة "إف - 16"
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
© AP Photo / Toby Talbot
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صرّح قائد القوات الجوية لحلف الناتو، الجنرال جيمس هيكر، في مقال بأن مقاتلات "إف-16" لن تبدأ العمل الميداني قبل عام 2027.
وقال هيكر إنه على الرغم من أن عمليات تسليم طائرات "إف-16" ستبدأ في عام 2024، إلا أنه من غير المتوقع تشكيل قوة فعالة قادرة على القيام بعمليات ميدانية قبل عام 2027، وفقا لأحدث التقييمات التي أجراها.

وأكد الجنرال أن الطيارين الأوكرانيين لا يزالون يعانون من نقص في الخبرات بشكل واضح، قائلًا: "إنهم طيارون شباب بالكاد لديهم القليل من ساعات طيران، لذا لن يخوضوا الحرب الآن، بل سيحتاجون إلى المزيد من التدريب، بالحد الآدنى عاما آخر".

وأشار إلى أنه "من غير المرجح أن يكون لدى أوكرانيا عدد كاف من الطيارين القادرين على قيادة طائرات إف-16 في قتال، في المدى المنظور قبل عام 2027".
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري بريطاني: قادة الغرب يبحثون خلف الكواليس عن حلول بديلة للصراع في أوكرانيا
10:23 GMT
وختم الجنرال هيكر مقاله في صحيفة "ميليتاري ووتش"، قائلا: "يمكنك أن تتقن بعض أنظمة الأسلحة بسرعة إلى حد ما، ولكن بالنسبة لبناء سربين من طائرات إف-16، والحصول على الجاهزية والكفاءة العالية بما يكفي لتخوض مناورات ميدانية، سيستغرق الأمر وقتا طويلا قد يصل إلى أربع أو خمس سنوات".
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