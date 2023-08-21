https://sputnikarabic.ae/20230821/قائد-القوى-الجوية-للناتو-أوكرانيا-غير-قادرة-على-استخدام-إف-16-قبل-2027-1080279719.html

قائد القوى الجوية للناتو: أوكرانيا غير قادرة على استخدام "إف-16" قبل 2027

قائد القوى الجوية للناتو: أوكرانيا غير قادرة على استخدام "إف-16" قبل 2027

صرّح قائد القوات الجوية لحلف الناتو، الجنرال جيمس هيكر، في مقال بأن مقاتلات "إف-16" لن تبدأ العمل الميداني قبل عام 2027. 21.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-21T10:54+0000

2023-08-21T10:54+0000

2023-08-21T10:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

رصد عسكري

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وقال هيكر إنه على الرغم من أن عمليات تسليم طائرات "إف-16" ستبدأ في عام 2024، إلا أنه من غير المتوقع تشكيل قوة فعالة قادرة على القيام بعمليات ميدانية قبل عام 2027، وفقا لأحدث التقييمات التي أجراها.وأشار إلى أنه "من غير المرجح أن يكون لدى أوكرانيا عدد كاف من الطيارين القادرين على قيادة طائرات إف-16 في قتال، في المدى المنظور قبل عام 2027".وختم الجنرال هيكر مقاله في صحيفة "ميليتاري ووتش"، قائلا: "يمكنك أن تتقن بعض أنظمة الأسلحة بسرعة إلى حد ما، ولكن بالنسبة لبناء سربين من طائرات إف-16، والحصول على الجاهزية والكفاءة العالية بما يكفي لتخوض مناورات ميدانية، سيستغرق الأمر وقتا طويلا قد يصل إلى أربع أو خمس سنوات".

https://sputnikarabic.ae/20230821/خبير-عسكري-بريطاني-قادة-الغرب-يبحثون-خلف-الكواليس-عن-حلول-بديلة-للصراع-في-أوكرانيا-1080279255.html

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