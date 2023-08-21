https://sputnikarabic.ae/20230821/قادة-المناطق-العسكرية-بالجيش-الليبي-يعقدون-اجتماعا-لمناقشة-تأمين-الحدود-الجنوبية-1080273370.html
قادة المناطق العسكرية بالجيش الليبي يعقدون اجتماعا لمناقشة تأمين الحدود الجنوبية
قادة المناطق العسكرية بالجيش الليبي يعقدون اجتماعا لمناقشة تأمين الحدود الجنوبية
أعلنت إدارة الإعلام التابعة للجيش الوطني الليبي، اليوم الاثنين، أن قائد قوة العمليات في الجنوب قد عقد اجتماعًا مع قادة المناطق والوحدات العسكرية والأمنية لبدء... 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T00:02+0000
2023-08-21T00:02+0000
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بنغازي - سبوتنيك. وذكر بيان من إدارة الإعلام والتوعية التابعة للجيش الوطني الليبي: "اجتمع قائد قوة العمليات في الجنوب مع قادة المناطق والوحدات العسكرية والجهات الأمنية لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تأمين الجنوب الغربي وتحديد المهام والواجبات وتنسيق خطة التعاون بين جميع الوحدات العسكرية في الجنوب الغربي وتعزيز الأمن وفرض القانون وحماية الحدود الليبية مع دول الجوار، ولا سيما الدول التي تشهد توترات وأزمات أمنية وعسكرية".وبحسب البيان، أكد القادة العسكريين الليبيين استعدادهم الكامل لتنفيذ خطة تأمين الحدود الليبية والالتزام بمضمونها.كان مصدر عسكري ليبي قد أكد قبل يومين في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أن قيادة الجيش الليبي قد أرسلت تعزيزات عسكرية إلى منطقة الحدود مع تشاد تحسبًا لحالة طوارئ ناتجة عن خلافات بين قادة تشاد.وأوضح المصدر لوكالة "سبوتنيك": "أرسلت قيادة الجيش الليبي تعزيزات عسكرية من أفراد ومعدات قرب الشريط الحدودي مع تشاد".وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن:وأعلنت جبهة الوفاق من أجل التغيير في تشاد يوم الجمعة الماضي عن مقتل ثلاثة من أفرادها وإصابة أربعة آخرين جراء قصف جوي من قبل الجيش التشادي.وأضافت الجبهة وفقًا للبيان أن الجيش التشادي يستعد للتوغل داخل الأراضي الليبية لمهاجمة قواعدها الخلفية بهدف إسكات أي صوت معارض.
https://sputnikarabic.ae/20230804/المسماري-الجيش-الليبي-يؤمن-كامل-حدودنا-مع-الدول-المجاورة-1079780599.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار تشاد, تسليح الجيش الليبي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار تشاد, تسليح الجيش الليبي
قادة المناطق العسكرية بالجيش الليبي يعقدون اجتماعا لمناقشة تأمين الحدود الجنوبية
00:02 GMT 21.08.2023 (تم التحديث: 00:10 GMT 21.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت إدارة الإعلام التابعة للجيش الوطني الليبي، اليوم الاثنين، أن قائد قوة العمليات في الجنوب قد عقد اجتماعًا مع قادة المناطق والوحدات العسكرية والأمنية لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تأمين الحدود الجنوبية الغربية للبلاد.
بنغازي - سبوتنيك
. وذكر بيان من إدارة الإعلام والتوعية التابعة للجيش الوطني الليبي: "اجتمع قائد قوة العمليات في الجنوب مع قادة المناطق والوحدات العسكرية والجهات الأمنية لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تأمين الجنوب الغربي وتحديد المهام والواجبات وتنسيق خطة التعاون بين جميع الوحدات العسكرية في الجنوب الغربي وتعزيز الأمن وفرض القانون وحماية الحدود الليبية مع دول الجوار، ولا سيما الدول التي تشهد توترات وأزمات أمنية وعسكرية".
وبحسب البيان، أكد القادة العسكريين الليبيين استعدادهم الكامل لتنفيذ خطة تأمين الحدود الليبية والالتزام بمضمونها.
كان مصدر عسكري ليبي قد أكد قبل يومين في تصريح لوكالة "سبوتنيك
" أن قيادة الجيش الليبي قد أرسلت تعزيزات عسكرية إلى منطقة الحدود مع تشاد تحسبًا لحالة طوارئ ناتجة عن خلافات بين قادة تشاد.
وأوضح المصدر لوكالة "سبوتنيك": "أرسلت قيادة الجيش الليبي تعزيزات عسكرية من أفراد ومعدات قرب الشريط الحدودي مع تشاد".
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن:
"قيادة الجيش الليبي قامت بهذه التعزيزات العسكرية في منطقة الحدود مع تشاد تحسبًا لأي طارئ بعد نشوب خلافات بين قادة تشاد داخل تشاد".
وأعلنت جبهة الوفاق من أجل التغيير
في تشاد يوم الجمعة الماضي عن مقتل ثلاثة من أفرادها وإصابة أربعة آخرين جراء قصف جوي من قبل الجيش التشادي.
وأضافت الجبهة وفقًا للبيان أن الجيش التشادي يستعد للتوغل داخل الأراضي الليبية لمهاجمة قواعدها الخلفية بهدف إسكات أي صوت معارض.