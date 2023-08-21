https://sputnikarabic.ae/20230821/قوات-فوستوك-تضرب-مركز-قيادة-القوات-الأوكرانية-في-فيليكايا-نوفوسيلكا-1080280252.html

قوات "فوستوك" تضرب مركز قيادة القوات الأوكرانية في فيليكايا نوفوسيلكا

قوات "فوستوك" تضرب مركز قيادة القوات الأوكرانية في فيليكايا نوفوسيلكا

دمرت الوحدات المتقدمة من مجموعة القوات "فوستوك"، التابعة للجيش الروسي، مركز قيادة القوات الأوكرانية في منطقة فيليكايا نوفوسيلكا. 21.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-21T11:29+0000

2023-08-21T11:29+0000

2023-08-21T11:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة "فوستوك" (الشرق) في بيان: "دمرت نيران المدفعية موقع العدو القتالي في ستارومايورسكي، واستهدفت مركز قيادة القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فيليكا نوفوسيلكا، ونقطتي انتشار مؤقت للمسلحين في أوغليدار، وشاحنة صغيرة مع قوميين متطرفيين في منطقة رافنوبول، بالإضافة إلى سيارة مصفحة على متنها مسلحون ومدافع هاوتزر "مستا-بي" في منطقة كونستانتينوفكا".وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرتين دون طيار من طراز "فالكيري"، وواحدة من طراز "فيوري".وتابع: "على اتجاه جنوب دونيتسك أحبطت الوحدات المتقدمة من مجموعة قوات فوستوك محاولة العدو للهجوم".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230821/قائد-القوى-الجوية-للناتو-أوكرانيا-غير-قادرة-على-استخدام-إف-16-قبل-2027-1080279719.html

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