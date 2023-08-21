https://sputnikarabic.ae/20230821/كيف-سيغير-تجمع-بريكس-الاقتصاد-العالمي-والعلاقات-الدولية-1080282471.html
كيف سيغير تجمع "بريكس" الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية
كيف سيغير تجمع "بريكس" الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية
تنطلق في جنوب أفريقيا اجتماعات قمة "بريكس 2023" الخامسة عشر، خلال الفترة من الثاني والعشرين إلى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، بمشاركة رؤساء دول ورؤساء... 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T12:27+0000
2023-08-21T12:27+0000
2023-08-21T12:27+0000
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كيف سيغير تجمع بريكس الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية
كيف سيغير تجمع بريكس الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية
وتتصدر أجندة أعمال قمة بريكس الحالية قضية تخلص العالم من هيمة الدولار، وتوسيع عضوية التجمع، ويقول رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا إن بريكس "قادرة على إحداث تغييرات في الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية".وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية د. بيير عازار إن:وأشار الخبير إلى أن:وأوضح الخبير الاقتصادي د. محمد البهواشي أن:وأكد الخبير أن "ما نشهدة اليوم من زيادة الزخم الاقتصادي بين دول البريكس الخمسة، والتي تتميز بتنوع اقتصادي ومزايا نسبية مختلفة ما خلق شيئا من التكامل، وهذا يعزز فكرة الانتقال خطوة بخطوة إلى اقتصاد جديد يعتمد على العملات المحلية للتبادل التجاري كبديل عن هيمنة الدولار على السوق العالمي".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
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سبوتنيك عربي
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كيف سيغير تجمع "بريكس" الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية
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تنطلق في جنوب أفريقيا اجتماعات قمة "بريكس 2023" الخامسة عشر، خلال الفترة من الثاني والعشرين إلى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، بمشاركة رؤساء دول ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في المجموعة بالإضافة إلى ممثلين عن 50 دولة، في حدث هو الأكبر من نوعه في الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية، ويشمل ذلك بيلاروسيا، التي تشارك لأول مرة في القمة.
وتتصدر أجندة أعمال قمة بريكس الحالية قضية تخلص العالم من هيمة الدولار، وتوسيع عضوية التجمع، ويقول رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا إن بريكس "قادرة على إحداث تغييرات في الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية".
وفي حديثه لـ"سبوتنيك
" قال خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية د. بيير عازار إن:
"منتدى بريكس أصبح كيانا سيشكل تحولا كبيرا في مفهوم التجمعات الإقليمية، وكلما اتسعت منظومة الدول التي تنضم لهذا التجمع زادت المخاوف من استخدام عملات خارج الدولار، إذ أن هناك طموحا ومحاولة من دول بريكس للاستعاضة عن الدولار، وهو أمر صعب نظرا لأن الدولار ما زال عملة الاحتياط الوحيدة على مستوى العالم، والعملة المهيمنة على كل حركية الاقتصاد العالمي".
"القمة الحالية أمام معطى حساس هو طلب الكثير من الدول للانضمام بما يؤشر إلى أنهم سيلعبون دورا حساسا في بلورة حركية تجارية متعددة الأطراف تنعكس في البعد الاقتصادي العالمي وستؤدي زيادة عدد دول المنضمة إلى منظومة بريكس إلى تشجيع التجارة المتعددة الأطراف وتخطى العلاقات الثنائية".
وأوضح الخبير الاقتصادي د. محمد البهواشي أن:
"العالم يشهد تحولا كبيرا في الخريطة الاقتصادية بعد جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، خاصة مع ارتفاع معدل التضخم والنهج الذي تبناه البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، والذي من خلاله تم تقوية الدولار على حساب العملات الناشئة، لهذا فإن توسع بريكس اليوم هو خطوة جيدة جدا لإزالة الهيمنة الدولارية، التي يستفيد منها الجانب الأمريكي فقط على حساب العالم".
وأكد الخبير أن "ما نشهدة اليوم من زيادة الزخم الاقتصادي بين دول البريكس الخمسة، والتي تتميز بتنوع اقتصادي ومزايا نسبية مختلفة ما خلق شيئا من التكامل، وهذا يعزز فكرة الانتقال خطوة بخطوة إلى اقتصاد جديد يعتمد على العملات المحلية للتبادل التجاري كبديل عن هيمنة الدولار على السوق العالمي".