https://sputnikarabic.ae/20230821/ليبيا-وضع-حجر-الأساس-لمحطة-جنوب-طرابلس-الغازية-الجديدة-1080277315.html

ليبيا... وضع حجر الأساس لمحطة "جنوب طرابلس" الغازية الجديدة

ليبيا... وضع حجر الأساس لمحطة "جنوب طرابلس" الغازية الجديدة

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، في حفل وضع حجر الأساس لمشروع محطة جنوب طرابلس الغازية الجديدة لتوليد الكهرباء. 21.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-21T08:46+0000

2023-08-21T08:46+0000

2023-08-21T08:46+0000

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وقالت بوابة "الوسط" الليبية إن قدرة المحطة الجديدة بلغت نحو 1320 ميغاوات، وأن المشروع يجري تنفيذه بالتعاون بين شركة "شاليك" التركية وشركة "سيمنس" الألمانية، ومن المتوقع أن يستغرق الانتهاء من المشروع حوالي 15 شهرا.حضر حفل وضع حجر أساس المشروع إلى جانب الدبيبة، السفير التركي لدى ليبيا ونائب السفير الألماني لدى ليبيا، بالإضافة إلى ممثلين عن شركتي "شاليك" و"سيمنس"، وعدد من المسؤولين في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة. يأتي تنفيذ مشروع محطة جنوب طرابلس الغازية لتوليد الكهرباء في إطار جهود الحكومة لسد العجز في إنتاج الطاقة الكهربائية في ليبيا، والتي عانت من نقص حاد خلال العقد الماضي نتيجة للاضطرابات السياسية والأمنية.يذكر أن شركة "سايبم" الإيطالية كانت قد أعلنت عن حصولها على عقد قيمته مليار دولار من شركة مليتة للنفط والغاز لتنفيذ مشروع حقل البوري للغاز الطبيعي.وأصدرت الشركة الإيطالية بيانا، قالت فيه إنها ستقوم بتركيب وتشغيل وحدة استعادة الغاز في المنشأة التي تقع على بعد 120 كيلومترا من الساحل الليبي، وتتمثل بنود العقد أيضًا في مد أنابيب بطول 28 كيلومترًا لربط وحدتين في الحقل ومنصات صبراتة.ومن المتوقع أن تستخدم سفينة الرافعة شبه الغاطسة "سايبم 7000" في تنفيذ أعمال التطوير، والتي ستسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الحقل.يذكر أن احتياطات حقل البوري من النفط الخام تبلغ نحو 720 مليون متر مكعب، و3.5 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، مع إمكانية إنتاج سنوي يصل إلى ستة مليارات متر مكعب، ويعتبر حقل البوري واحدًا من أكبر الحقول النفطية في البحر المتوسط.

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