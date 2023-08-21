https://sputnikarabic.ae/20230821/مقتل-إسرائيلي-وإصابة-آخر-إثر-إطلاق-نار-في-الضفة-الغربية-1080276619.html

مقتل إسرائيلي وإصابة آخر إثر إطلاق نار في الضفة الغربية

مقتل إسرائيلي وإصابة آخر إثر إطلاق نار في الضفة الغربية

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن إسرائيليا قتل وأصيب آخر بجروح خطيرة جراء إطلاق نار على مركبتهما بالقرب من مستوطنة "كريات أربع" في الضفة الغربية. 21.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-21T08:13+0000

2023-08-21T08:13+0000

2023-08-21T08:13+0000

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار الضفة الغربية

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/03/1076607799_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_c4c243d89698a24750873fbd927c2d17.jpg

رام الله - سبوتنيك. ووفقا للقناة العبرية "12"، تعرضت مركبة المستوطنين لإطلاق نار من مركبة أخرى مسرعة، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح خطيرة.وأفادت القناة "14" بأنه تتم الآن محاولات لإنقاذ أحد المصابين الذي تعرض لإطلاق النار بالقرب من "كريات أربع"، وتم نقل المصاب الثاني بحالة حرجة إلى مستشفى سوروكا، مشيرة إلى وفاة أحدهما بسبب جروحه.وفي وقت سابق، نقلت وكالة "وفا" الفلسطينية، عن مصادر محلية، أن "القوات الإسرائيلية اعتقلت طفلا يدعى أمين السجدي (13 عاما)، وهو من سكان مخيم "عقبة جبر" جنوب أريحا، حيث تم توقيفه واحتجازه عند مدخل المدينة الجنوبي".يأتي ذلك في أعقاب إعلان وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الثلاثاء الماضي، مقتل فلسطينيين اثنين بعد إصابتهما برصاص في الصدر أطلقته عليهما القوات الإسرائيلية خلال اقتحام مدينة أريحا في الضفة الغربية، بحسب الوزارة الفلسطينية.في سياق متصل، كان شاب فلسطيني قد لقي مصرعه، الخميس الماضي، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، وذلك خلال اقتحام القوات الإسرائيلية منطقة زواتا غرب نابلس.وأفادت مصادر أمنية بأن "القوات الإسرائيلية اقتحمت منطقة زواتا غرب نابلس، واندلعت مواجهات في المنطقة، ما أدى إلى إصابة الشاب أمير أحمد محمد خليفة، البالغ من العمر 27 عاما، بالرصاص الحي بالرأس، ومن ثم أعلن عن مقتله"، مشيرة إلى أنه "من سكان مخيم "عين بيت الماء" غرب نابلس".

https://sputnikarabic.ae/20230812/خطوة-تاريخية-ورسالة-قوية-كيف-رأى-الإعلام-الإسرائيلي-تعيين-السعودية-أول-سفير-لها-لدى-فلسطين؟-1080010847.html

https://sputnikarabic.ae/20230808/مشاهد-توثق-عملية-سطو-على-بنك-فلسطين-وسرقة-مبلغ-ضخم-فيديو---1079868595.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, الأخبار