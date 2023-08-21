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https://sputnikarabic.ae/20230821/نتنياهو-يتهم-إيران-بتمويل-وتشجيع-موجة-جديدة-من-الهجمات-الإرهابية-على-إسرائيل-1080297806.html
نتنياهو يتهم إيران بتمويل وتشجيع موجة جديدة من الهجمات الإرهابية على إسرائيل
نتنياهو يتهم إيران بتمويل وتشجيع موجة جديدة من الهجمات الإرهابية على إسرائيل
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، "أن "إسرائيل تعيش ذروة هجمات إرهابية جديدة بتشجيع وتمويل من إيران وأتباعها". 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T17:13+0000
2023-08-21T17:13+0000
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وقال نتنياهو في بيان مع وزير دفاعه يوآف غالانت من موقع مقتل إسرائيلية في جنوب الخليل، إن "ما يجري يتم بتوجيه خارجي"، متعهدا بمحاسبة القتلة ومرسليهم.من جهته، أوضح غالانت، أن "ما يجري من عمليات، يتم بتمويل إيران وأذرعها التي تبحث عن أي طريقة لإلحاق الأذى بنا"، مؤكدا أن بلاده "ستتخذ عدة إجراءات لإعادة الأمن وكل الخيارات مطروحة".وقتل إسرائيليا وأصيب آخر بجروح خطيرة، في وقت سابق اليوم، جراء إطلاق نار على مركبتهما بالقرب من مستوطنة "كريات أربع" في الضفة الغربية.يأتي ذلك في أعقاب إعلان وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الثلاثاء الماضي، مقتل فلسطينيين اثنين بعد إصابتهما برصاص في الصدر أطلقته عليهما القوات الإسرائيلية خلال اقتحام مدينة أريحا في الضفة الغربية، بحسب الوزارة الفلسطينية.
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم

نتنياهو يتهم إيران بتمويل وتشجيع موجة جديدة من الهجمات الإرهابية على إسرائيل

17:13 GMT 21.08.2023
© AP Photo / Oren Zivرئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
© AP Photo / Oren Ziv
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، "أن "إسرائيل تعيش ذروة هجمات إرهابية جديدة بتشجيع وتمويل من إيران وأتباعها".
وقال نتنياهو في بيان مع وزير دفاعه يوآف غالانت من موقع مقتل إسرائيلية في جنوب الخليل، إن "ما يجري يتم بتوجيه خارجي"، متعهدا بمحاسبة القتلة ومرسليهم.
من جهته، أوضح غالانت، أن "ما يجري من عمليات، يتم بتمويل إيران وأذرعها التي تبحث عن أي طريقة لإلحاق الأذى بنا"، مؤكدا أن بلاده "ستتخذ عدة إجراءات لإعادة الأمن وكل الخيارات مطروحة".
وقتل إسرائيليا وأصيب آخر بجروح خطيرة، في وقت سابق اليوم، جراء إطلاق نار على مركبتهما بالقرب من مستوطنة "كريات أربع" في الضفة الغربية.
يأتي ذلك في أعقاب إعلان وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الثلاثاء الماضي، مقتل فلسطينيين اثنين بعد إصابتهما برصاص في الصدر أطلقته عليهما القوات الإسرائيلية خلال اقتحام مدينة أريحا في الضفة الغربية، بحسب الوزارة الفلسطينية.
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