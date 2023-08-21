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هجوم الغوطة الشرقية يفضح تآمر الغرب لتنفيذ أجندات إقليمية
هجوم الغوطة الشرقية يفضح تآمر الغرب لتنفيذ أجندات إقليمية
نفّذ الإرهابيون، قبل عشر سنوات، في سوريا عملية استفزازية بتخطيط غربي تسببت بسقوط المئات من الضحايا كان هدفه مساعدة واشنطن على ايجاد ذريعة للتدخل المباشر في... 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T14:23+0000
2023-08-21T14:23+0000
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في 21 أغسطس/ آب عام 2013، استخدم مسلحون إرهابيون في سوريا قذائف محملة بغاز السارين لمهاجمة الغوطة الشرقية، وهي منطقة مكتظة بالسكان تقع على المشارف الشرقية للعاصمة السورية دمشق.وسارعت القوى الغربية إلى إلقاء اللوم على الحكومة السورية في الهجوم، حتى أن الولايات المتحدة كانت تفكر علنًا في غزو الدولة الشرق أوسطية.تم حل الأزمة التي تلت ذلك بشكل سلمي بفضل صفقة تم التوصل إليها بمساعدة روسيا، والتي تضمنت تدمير الأسلحة الكيميائية السورية تحت إشراف الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.يبدو أن هذا التراجع في اللحظة الأخيرة عن سياسة الخط الأحمر لأوباما بشأن الأسلحة الكيميائية في سوريا ناتج عن عدة عوامل،وأشارت إلى أن أوباما، الذي "التزم وقتها بزيادة عدد العسكريين الأمريكيين في أفغانستان، كان مترددًا على اتخاذ خطوات مماثلة في سوريا".وتكهنت بيلي قائلة: "استندت حكمة أوباما إلى نصائحه الاستخباراتية ولكن أيضًا على توقع تحقيق الأجندة الأمريكية في سوريا دون تعكير صفو المياه وتحويل الصراع إلى صراع مباشر ومواجهة مع حلفاء سوريا، وهما إيران وحزب الله... وكان يُعتقد أن حرباً إرهابية بالوكالة يغذيها ويسلّحها التحالف الأمريكي ستكون كافية للإطاحة بالحكومة السورية".وأشارت إلى أنه قبل انتشار روسيا عام 2015، كانت داعش "تزدهر" في سوريا "على الرغم من مزاعم الولايات المتحدة بأنها تحارب الجماعة الإرهابية".وقال بيلي إن هذه الخطط تم إحباطها في نهاية المطاف بمساعدة روسيا و"تم التراجع عن موجة الإرهاب التي أطلقها تكتل الدول المعادية لدمشق الذي تقوده الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".كما اعتبرت الصحفية أن الأزمة التي أثارتها هذه الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا تظهر بشكل أساسي كيف أن الغرب "سيفعل كل ما في وسعه لدفع الأجندات الإقليمية".لاحظت بيلي أيضًا أن "الغرب لديه دليل محدود للغاية" حيث يتم استخدام تكتيكات مماثلة حاليًا في أوكرانيا حيث يتم تحميل روسيا "مسؤولية الأحداث التي نظمتها ونفذتها الألوية النازية ضد الأشخاص الناطقين بالروسية"، وما حدث في منطقة بوشا هو أحد الأمثلة. وتوقعت أنه "مع زيادة يأس الغرب لتحقيق أهدافه في الشرق الأوسط وأوكرانيا، هناك خطر كبير من حدوث المزيد من مثل هذه الأحداث المختلقة بالاستخبارات لتبرير الضغط العسكري المتزايد والتدخل في كلا مسارح الحرب".
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هجوم الغوطة الشرقية يفضح تآمر الغرب لتنفيذ أجندات إقليمية

14:23 GMT 21.08.2023
© Sputnik . Mikhail Alaeddin / الانتقال إلى بنك الصورالغوطة الشرقية، سوريا
الغوطة الشرقية، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
© Sputnik . Mikhail Alaeddin
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نفّذ الإرهابيون، قبل عشر سنوات، في سوريا عملية استفزازية بتخطيط غربي تسببت بسقوط المئات من الضحايا كان هدفه مساعدة واشنطن على ايجاد ذريعة للتدخل المباشر في سوريا.
في 21 أغسطس/ آب عام 2013، استخدم مسلحون إرهابيون في سوريا قذائف محملة بغاز السارين لمهاجمة الغوطة الشرقية، وهي منطقة مكتظة بالسكان تقع على المشارف الشرقية للعاصمة السورية دمشق.
وقع الهجوم، الذي أودى بحياة ما بين 300 و1700 شخص، بعد أن وصف الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما بسرعة أي استخدام محتمل للأسلحة الكيميائية من قبل الحكومة السورية بأنه "خط أحمر" للولايات المتحدة.
وسارعت القوى الغربية إلى إلقاء اللوم على الحكومة السورية في الهجوم، حتى أن الولايات المتحدة كانت تفكر علنًا في غزو الدولة الشرق أوسطية.
تم حل الأزمة التي تلت ذلك بشكل سلمي بفضل صفقة تم التوصل إليها بمساعدة روسيا، والتي تضمنت تدمير الأسلحة الكيميائية السورية تحت إشراف الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
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14:00 GMT
يبدو أن هذا التراجع في اللحظة الأخيرة عن سياسة الخط الأحمر لأوباما بشأن الأسلحة الكيميائية في سوريا ناتج عن عدة عوامل،
وفقًا لفانيسا بيلي، صحفية استقصائية مستقلة متخصصة في شؤون الشرق الأوسط، فقد "أبلغ جيمس كلابر، مدير المخابرات الوطنية في عهد أوباما، الرئيس الأمريكي أن المعلومات الاستخباراتية عن استخدام سوريا لغاز السارين لم تكن بمثابة أسلحة "الدمار الشامل" التي استخدمها بوش كذريعة احتيالية لغزو العراق".
وأشارت إلى أن أوباما، الذي "التزم وقتها بزيادة عدد العسكريين الأمريكيين في أفغانستان، كان مترددًا على اتخاذ خطوات مماثلة في سوريا".
"بالطبع إن تردد أوباما عن متابعة العدوان العسكري بناءً على ملف، قد يكون مراوغًا، كان أساس تراجعه عن خطاب الخط الأحمر".
وتكهنت بيلي قائلة: "استندت حكمة أوباما إلى نصائحه الاستخباراتية ولكن أيضًا على توقع تحقيق الأجندة الأمريكية في سوريا دون تعكير صفو المياه وتحويل الصراع إلى صراع مباشر ومواجهة مع حلفاء سوريا، وهما إيران وحزب الله... وكان يُعتقد أن حرباً إرهابية بالوكالة يغذيها ويسلّحها التحالف الأمريكي ستكون كافية للإطاحة بالحكومة السورية".
وأشارت إلى أنه قبل انتشار روسيا عام 2015، كانت داعش "تزدهر" في سوريا "على الرغم من مزاعم الولايات المتحدة بأنها تحارب الجماعة الإرهابية".
وبينت بيلي أنه تم تسريب أقوال جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي في إدارة أوباما، جلسة مغلقة للأمم المتحدة "إن البيت الأبيض يأمل في استخدام داعش كوسيلة ضغط ضد الأسد".
وقال بيلي إن هذه الخطط تم إحباطها في نهاية المطاف بمساعدة روسيا و"تم التراجع عن موجة الإرهاب التي أطلقها تكتل الدول المعادية لدمشق الذي تقوده الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".
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كما اعتبرت الصحفية أن الأزمة التي أثارتها هذه الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا تظهر بشكل أساسي كيف أن الغرب "سيفعل كل ما في وسعه لدفع الأجندات الإقليمية".
"إن قضية الأسلحة الكيماوية في سوريا، وهي رواية تستخدم على نطاق واسع، من قبل الأنظمة الغربية ووسائل الإعلام المتحالفة معها وحتى الأمم المتحدة، استنادا على الأحداث التي يتم التخطيط لها من قبل المنظمات التي ترعاها (مثل الخوذ البيضاء- منظمة محظورة في روسيا) مع الجماعات الإرهابية في سوريا، هي أحداث مزيفة تهدف إلى تبرير زيادة التدخل العسكري المباشر وبالوكالة في سوريا".
لاحظت بيلي أيضًا أن "الغرب لديه دليل محدود للغاية" حيث يتم استخدام تكتيكات مماثلة حاليًا في أوكرانيا حيث يتم تحميل روسيا "مسؤولية الأحداث التي نظمتها ونفذتها الألوية النازية ضد الأشخاص الناطقين بالروسية"، وما حدث في منطقة بوشا هو أحد الأمثلة.
وتوقعت أنه "مع زيادة يأس الغرب لتحقيق أهدافه في الشرق الأوسط وأوكرانيا، هناك خطر كبير من حدوث المزيد من مثل هذه الأحداث المختلقة بالاستخبارات لتبرير الضغط العسكري المتزايد والتدخل في كلا مسارح الحرب".
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