https://sputnikarabic.ae/20230821/هجوم-الغوطة-الشرقية-يفضح-تآمر-الغرب-لتنفيذ-أجندات-إقليمية-1080290216.html

هجوم الغوطة الشرقية يفضح تآمر الغرب لتنفيذ أجندات إقليمية

هجوم الغوطة الشرقية يفضح تآمر الغرب لتنفيذ أجندات إقليمية

نفّذ الإرهابيون، قبل عشر سنوات، في سوريا عملية استفزازية بتخطيط غربي تسببت بسقوط المئات من الضحايا كان هدفه مساعدة واشنطن على ايجاد ذريعة للتدخل المباشر في... 21.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-21T14:23+0000

2023-08-21T14:23+0000

2023-08-21T14:23+0000

العالم

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في 21 أغسطس/ آب عام 2013، استخدم مسلحون إرهابيون في سوريا قذائف محملة بغاز السارين لمهاجمة الغوطة الشرقية، وهي منطقة مكتظة بالسكان تقع على المشارف الشرقية للعاصمة السورية دمشق.وسارعت القوى الغربية إلى إلقاء اللوم على الحكومة السورية في الهجوم، حتى أن الولايات المتحدة كانت تفكر علنًا في غزو الدولة الشرق أوسطية.تم حل الأزمة التي تلت ذلك بشكل سلمي بفضل صفقة تم التوصل إليها بمساعدة روسيا، والتي تضمنت تدمير الأسلحة الكيميائية السورية تحت إشراف الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.يبدو أن هذا التراجع في اللحظة الأخيرة عن سياسة الخط الأحمر لأوباما بشأن الأسلحة الكيميائية في سوريا ناتج عن عدة عوامل،وأشارت إلى أن أوباما، الذي "التزم وقتها بزيادة عدد العسكريين الأمريكيين في أفغانستان، كان مترددًا على اتخاذ خطوات مماثلة في سوريا".وتكهنت بيلي قائلة: "استندت حكمة أوباما إلى نصائحه الاستخباراتية ولكن أيضًا على توقع تحقيق الأجندة الأمريكية في سوريا دون تعكير صفو المياه وتحويل الصراع إلى صراع مباشر ومواجهة مع حلفاء سوريا، وهما إيران وحزب الله... وكان يُعتقد أن حرباً إرهابية بالوكالة يغذيها ويسلّحها التحالف الأمريكي ستكون كافية للإطاحة بالحكومة السورية".وأشارت إلى أنه قبل انتشار روسيا عام 2015، كانت داعش "تزدهر" في سوريا "على الرغم من مزاعم الولايات المتحدة بأنها تحارب الجماعة الإرهابية".وقال بيلي إن هذه الخطط تم إحباطها في نهاية المطاف بمساعدة روسيا و"تم التراجع عن موجة الإرهاب التي أطلقها تكتل الدول المعادية لدمشق الذي تقوده الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".كما اعتبرت الصحفية أن الأزمة التي أثارتها هذه الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا تظهر بشكل أساسي كيف أن الغرب "سيفعل كل ما في وسعه لدفع الأجندات الإقليمية".لاحظت بيلي أيضًا أن "الغرب لديه دليل محدود للغاية" حيث يتم استخدام تكتيكات مماثلة حاليًا في أوكرانيا حيث يتم تحميل روسيا "مسؤولية الأحداث التي نظمتها ونفذتها الألوية النازية ضد الأشخاص الناطقين بالروسية"، وما حدث في منطقة بوشا هو أحد الأمثلة. وتوقعت أنه "مع زيادة يأس الغرب لتحقيق أهدافه في الشرق الأوسط وأوكرانيا، هناك خطر كبير من حدوث المزيد من مثل هذه الأحداث المختلقة بالاستخبارات لتبرير الضغط العسكري المتزايد والتدخل في كلا مسارح الحرب".

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