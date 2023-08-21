https://sputnikarabic.ae/20230821/-مصدر-لـسبوتنيك-أنقرة-تأمل-في-أن-يكون-الاجتماع-المحتمل-بين-بوتين-وأردوغان-في-تركيا-1080277009.html
مصدر لـ"سبوتنيك": أنقرة تأمل في أن يكون الاجتماع المحتمل بين بوتين وأردوغان في تركيا
مصدر لـ"سبوتنيك": أنقرة تأمل في أن يكون الاجتماع المحتمل بين بوتين وأردوغان في تركيا
صرح مصدر في الرئاسة التركية، اليوم الاثنين، بأن أنقرة تأمل في أن ينعقد الاجتماع المحتمل بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في... 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T08:37+0000
2023-08-21T08:37+0000
2023-08-21T08:37+0000
العالم
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "نتوقع أن يكون مكان الاجتماع في تركيا، فالرئيس أردوغان دعا بوتين في آخر محادثة هاتفية بينهما، إلى زيارته، لكن المناقشات مستمرة مع الإدارات ذات الصلة في الجانبين الروسي والتركي. في الوقت الحالي ليس لدي ما أقوله عن مكان وتاريخ المحادثات".وأضاف المصدر أن زيارة الرئيس بوتين المحتملة إلى تركيا ستجرى مناقشتها في اجتماع للحكومة التركية برئاسة أردوغان في وقت لاحق من اليوم الاثنين.وفي وقت سابق، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه يتوقع أن يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة إلى تركيا في أغسطس/ آب.وفي كلمته خلال مؤتمر صحفي بعد المحادثات الثنائية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في قصر فخر الدين في إسطنبول، والتي استمرت لحوالي الساعتين والنصف، قال أردوغان إن زيارة بوتين إلى تركيا ستتم في الشهر المقبل، مضيفا أنه يمكنه إجراء اجتماع شخصي مع بوتين في الشهرين المقبلين.وأشار أردوغان إلى أنه يتوقع مناقشة اتفاقية الحبوب مع بوتين إما عبر الهاتف أو في اجتماع شخصي، كما صرح الرئيس التركي أنه يعتزم مناقشة قضية تبادل الأسرى الحربيين مع بوتين شخصيًا.
https://sputnikarabic.ae/20230707/أردوغان-اتوقع-زيارة-بوتين-لتركيا-الشهر-المقبل-1078842515.html
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العالم
مصدر لـ"سبوتنيك": أنقرة تأمل في أن يكون الاجتماع المحتمل بين بوتين وأردوغان في تركيا
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صرح مصدر في الرئاسة التركية، اليوم الاثنين، بأن أنقرة تأمل في أن ينعقد الاجتماع المحتمل بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في تركيا، مشيرًا إلى أن المحادثات حول مكان وموعد اللقاء لا تزال جارية.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "نتوقع أن يكون مكان الاجتماع في تركيا، فالرئيس أردوغان دعا بوتين في آخر محادثة هاتفية بينهما، إلى زيارته، لكن المناقشات مستمرة مع الإدارات ذات الصلة في الجانبين الروسي والتركي. في الوقت الحالي ليس لدي ما أقوله عن مكان وتاريخ المحادثات".
وأضاف المصدر أن زيارة الرئيس بوتين المحتملة إلى تركيا ستجرى مناقشتها في اجتماع للحكومة التركية برئاسة أردوغان في وقت لاحق من اليوم الاثنين.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه يتوقع أن يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة إلى تركيا في أغسطس/ آب.
وفي كلمته خلال مؤتمر صحفي بعد المحادثات الثنائية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في قصر فخر الدين في إسطنبول، والتي استمرت لحوالي الساعتين والنصف، قال أردوغان إن زيارة بوتين إلى تركيا ستتم في الشهر المقبل، مضيفا أنه يمكنه إجراء اجتماع شخصي مع بوتين في الشهرين المقبلين.
وأشار أردوغان إلى أنه يتوقع مناقشة اتفاقية الحبوب مع بوتين إما عبر الهاتف أو في اجتماع شخصي، كما صرح الرئيس التركي أنه يعتزم مناقشة قضية تبادل الأسرى الحربيين مع بوتين شخصيًا.