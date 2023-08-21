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https://sputnikarabic.ae/20230821/18-إصابة-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-خلال-إحياء-ذكرى-إحراق-المسجد-الأقصى-شرقي-غزة-1080302110.html
18 إصابة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال إحياء ذكرى إحراق المسجد الأقصى شرقي غزة
18 إصابة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال إحياء ذكرى إحراق المسجد الأقصى شرقي غزة
أصيب 18 فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال فعالية لإحياء الذكرى السنوية الـ54 لإحراق المسجد الأقصى، في مخيم العودة ملكة شرقي مدينة غزة. 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T18:57+0000
2023-08-21T19:31+0000
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وكانت حشود كبيرة وصلت إلى الجدار الفاصل شرق مخيم العودة، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية الغاز السام المسيل للدموع والرصاص الحي تجاههم.وقالت وزارة الصحة في غزة، إنه "وصل إلى مجمع الشفاء الطبي 12 إصابة بجراح مختلفة، من بينها صحافي، بينما تعاملت الطواقم الطبية ميدانياً مع 6 إصابات، جراء إصابتهم بالاختناق".وأكدت فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة خلال الفعالية، "أنَّ المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها، ستفشل مخططات الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى المبارك".وقالت الفصائل في بيانها: "إنَّ حريق الأقصى أحرق قلوبنا، والمقاومة هي خيار الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الثابتة".وقال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس لوكالة "سبوتنيك": "هذه الفعالية الجماهيرية شرقي غزة، في ذكرى إحراق المسجد الأقصى الـ54، تحمل رسالة واحدة أنَّ ما يمر به المسجد الأقصى من مخططات تهويد هي أشد خطورة من النيران التي أحرقت منها أجزاء من المسجد، وأنَّ المقاومة دائماً جاهزة للتدخل لحماية هوية الأقصى العربية الفلسطينية الإسلامية".وقال القيادي في الجبهة الديمقراطية في قطاع غزة طلال أبو ظريفة لـ"سبوتنيك": "نطالب العالم لوضع حد للجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وبحق المسجد الأقصى، ولا زلنا نتهم المجتمع الدولي بالكيل بمكيالين، لأنه يصمت على جرائم الاحتلال بحق القدس".وتأتي الذكرى الـ54 لإحراق المسجد الاقصى هذا العام في ظل حالة توتر كبيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث قتل منذ بداية العام 32 شخصاً في إسرائيل خلال هجمات نفذها فلسطينيون، وفي المقابل قتل أكثر من 206 فلسطيني برصاص وقصف إسرائيلي، وفق إحصائيات فلسطينية وإسرائيلية رسمية.
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أخبار فلسطين اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار فلسطين اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك

18 إصابة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال إحياء ذكرى إحراق المسجد الأقصى شرقي غزة

18:57 GMT 21.08.2023 (تم التحديث: 19:31 GMT 21.08.2023)
© Sputnik . Ajwad Jradat18 إصابة برصاص الجيش الاسرائيلي خلال إحياء ذكرى إحراق المسجد الاقصى شرق غزة
18 إصابة برصاص الجيش الاسرائيلي خلال إحياء ذكرى إحراق المسجد الاقصى شرق غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
أصيب 18 فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال فعالية لإحياء الذكرى السنوية الـ54 لإحراق المسجد الأقصى، في مخيم العودة ملكة شرقي مدينة غزة.
وكانت حشود كبيرة وصلت إلى الجدار الفاصل شرق مخيم العودة، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية الغاز السام المسيل للدموع والرصاص الحي تجاههم.
وقالت وزارة الصحة في غزة، إنه "وصل إلى مجمع الشفاء الطبي 12 إصابة بجراح مختلفة، من بينها صحافي، بينما تعاملت الطواقم الطبية ميدانياً مع 6 إصابات، جراء إصابتهم بالاختناق".
© Sputnik . Ajwad Jradat18 إصابة برصاص الجيش الاسرائيلي خلال إحياء ذكرى إحراق المسجد الاقصى شرق غزة
18 إصابة برصاص الجيش الاسرائيلي خلال إحياء ذكرى إحراق المسجد الاقصى شرق غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
18 إصابة برصاص الجيش الاسرائيلي خلال إحياء ذكرى إحراق المسجد الاقصى شرق غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأكدت فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة خلال الفعالية، "أنَّ المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها، ستفشل مخططات الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى المبارك".
© Sputnik . Ajwad Jradat18 إصابة برصاص الجيش الاسرائيلي خلال إحياء ذكرى إحراق المسجد الاقصى شرق غزة
18 إصابة برصاص الجيش الاسرائيلي خلال إحياء ذكرى إحراق المسجد الاقصى شرق غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
18 إصابة برصاص الجيش الاسرائيلي خلال إحياء ذكرى إحراق المسجد الاقصى شرق غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقالت الفصائل في بيانها: "إنَّ حريق الأقصى أحرق قلوبنا، والمقاومة هي خيار الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الثابتة".
© Sputnik . Ajwad Jradat18 إصابة برصاص الجيش الاسرائيلي خلال إحياء ذكرى إحراق المسجد الاقصى شرق غزة
18 إصابة برصاص الجيش الاسرائيلي خلال إحياء ذكرى إحراق المسجد الاقصى شرق غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
18 إصابة برصاص الجيش الاسرائيلي خلال إحياء ذكرى إحراق المسجد الاقصى شرق غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس لوكالة "سبوتنيك": "هذه الفعالية الجماهيرية شرقي غزة، في ذكرى إحراق المسجد الأقصى الـ54، تحمل رسالة واحدة أنَّ ما يمر به المسجد الأقصى من مخططات تهويد هي أشد خطورة من النيران التي أحرقت منها أجزاء من المسجد، وأنَّ المقاومة دائماً جاهزة للتدخل لحماية هوية الأقصى العربية الفلسطينية الإسلامية".
© Sputnik . Ajwad Jradat18 إصابة برصاص الجيش الاسرائيلي خلال إحياء ذكرى إحراق المسجد الاقصى شرق غزة
18 إصابة برصاص الجيش الاسرائيلي خلال إحياء ذكرى إحراق المسجد الاقصى شرق غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
18 إصابة برصاص الجيش الاسرائيلي خلال إحياء ذكرى إحراق المسجد الاقصى شرق غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال القيادي في الجبهة الديمقراطية في قطاع غزة طلال أبو ظريفة لـ"سبوتنيك": "نطالب العالم لوضع حد للجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وبحق المسجد الأقصى، ولا زلنا نتهم المجتمع الدولي بالكيل بمكيالين، لأنه يصمت على جرائم الاحتلال بحق القدس".
© Sputnik . Ajwad Jradat18 إصابة برصاص الجيش الاسرائيلي خلال إحياء ذكرى إحراق المسجد الاقصى شرق غزة
18 إصابة برصاص الجيش الاسرائيلي خلال إحياء ذكرى إحراق المسجد الاقصى شرق غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
18 إصابة برصاص الجيش الاسرائيلي خلال إحياء ذكرى إحراق المسجد الاقصى شرق غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتأتي الذكرى الـ54 لإحراق المسجد الاقصى هذا العام في ظل حالة توتر كبيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث قتل منذ بداية العام 32 شخصاً في إسرائيل خلال هجمات نفذها فلسطينيون، وفي المقابل قتل أكثر من 206 فلسطيني برصاص وقصف إسرائيلي، وفق إحصائيات فلسطينية وإسرائيلية رسمية.
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