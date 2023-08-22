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أديس أبابا: سنجري تحقيقا مشتركا مع السعودية حول مقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين
أديس أبابا: سنجري تحقيقا مشتركا مع السعودية حول مقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين
أعلنت إثيوبيا أنها ستجري تحقيقا مشتركا مع الرياض لكشف حقيقة اتهام حرس الحدود السعودي بقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين. 22.08.2023, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية الإثيوبية على صفتحتها الرسمية بموقع "إكس" (تويتر سابقا)، اليوم الثلاثاء.وجاء البيان تعليقا على تقرير حقوقي نشرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" يزعم أن حرس الحدود السعودي قتل مئات المهاجرين الإثيوبيين خلال الفترة من مارس/ أذار 2022 حتى يونيو/ حزيران 2023.ودعت الخارجية الإثيوبية إلى عدم الإدلاء بأي تصريحات غير ضرورية بشأن الحادث حتى يتم الانتهاء من التحقيقات، مؤكدة أنه رغم مأساوية الحادث الذي تناوله التقرير، إلا أن أديس أبابا والرياض تربطهما علاقات ممتدة".ونقلت وسائل إعلام عن مصدر رسمي سعودي قوله إن المملكة تنفي مثل هذه الاتهامات، التي لا تستند إلى مصادر موثوقة، مؤكدا أنه لا أساس لها من الصحة.يذكر أن التقرير زعم أن حرس الحدود السعودي قتل مئات المهاجرين الإثيوبيين خلال محاولتهم عبور حدودها من اليمن إلى الأراضي السعودية.
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أديس أبابا: سنجري تحقيقا مشتركا مع السعودية حول مقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين

21:06 GMT 22.08.2023 (تم التحديث: 21:07 GMT 22.08.2023)
© AFP 2023مهاجرين إثيوبيين في اليمن
مهاجرين إثيوبيين في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
© AFP 2023
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أعلنت إثيوبيا أنها ستجري تحقيقا مشتركا مع الرياض لكشف حقيقة اتهام حرس الحدود السعودي بقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين.
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية الإثيوبية على صفتحتها الرسمية بموقع "إكس" (تويتر سابقا)، اليوم الثلاثاء.
وجاء البيان تعليقا على تقرير حقوقي نشرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" يزعم أن حرس الحدود السعودي قتل مئات المهاجرين الإثيوبيين خلال الفترة من مارس/ أذار 2022 حتى يونيو/ حزيران 2023.
ودعت الخارجية الإثيوبية إلى عدم الإدلاء بأي تصريحات غير ضرورية بشأن الحادث حتى يتم الانتهاء من التحقيقات، مؤكدة أنه رغم مأساوية الحادث الذي تناوله التقرير، إلا أن أديس أبابا والرياض تربطهما علاقات ممتدة".
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ونقلت وسائل إعلام عن مصدر رسمي سعودي قوله إن المملكة تنفي مثل هذه الاتهامات، التي لا تستند إلى مصادر موثوقة، مؤكدا أنه لا أساس لها من الصحة.
يذكر أن التقرير زعم أن حرس الحدود السعودي قتل مئات المهاجرين الإثيوبيين خلال محاولتهم عبور حدودها من اليمن إلى الأراضي السعودية.
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