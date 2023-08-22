https://sputnikarabic.ae/20230822/إسرائيليان-يفوزان-ببطولة-للألعاب-الإلكترونية-في-السعودية-1080316967.html
إسرائيليان يفوزان ببطولة للألعاب الإلكترونية في السعودية
إسرائيليان يفوزان ببطولة للألعاب الإلكترونية في السعودية
فاز إسرائيليان ببطولة للألعاب الإلكترونية ضمن مهرجان "الجيمرز 8" في العاصمة السعودية الرياض، وفق إعلام إسرائيلي رسمي. 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T10:07+0000
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وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية إن ثلاثة لاعبين إسرائيليين شاركوا خلال الأيام الأخيرة الماضية في لعبة الحركة "كاونتر سترايك" ضمن بطولة "الجيمرز 8".وأضافت أن فريقا ضم اثنين من اللاعبين الإسرائيليين فاز بنهائي البطولة.وبحسب القناة: "مكث الثلاثة ثمانية أيام في العاصمة السعودية الرياض، ودخلوا المملكة عبر الإمارات بجوازات سفر إسرائيلية بعد حصولهم على تأشيرة دخول من السلطات".وأشارت إلى أن الجائزة الأولى في المسابقة تصل قيمتها إلى 400 ألف دولار تم تقديمها للفريق الفائز (ضم لاعبيْن إسرائيليين وآخرين فرنسيين ولاعب من الدنمارك).وتابعت القناة: "تم تأمين وحراسة اللاعبين الإسرائيليين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في الرياض، وكان لديهم سائق خاص، وكانت تجربتهم إيجابية للغاية".وأشارت القناة إلى أن السلطات السعودية نصحت اللاعبين الإسرائيليين "بالابتعاد عن الأضواء وعدم البروز كثيرًا في أثناء إقامتهم".يشار إلى أن المنتخب الإسرائيلي كان قد شارك الشهر الماضي ولأول مرة أيضا في بطولة "فيفا" للألعاب الإلكترونية والتي أقيمت في الرياض أيضا.ولا ترتبط السعودية وإسرائيل بعلاقات دبلوماسية. وفي أكثر من مناسبة، تحدث مسؤولون إسرائيليون بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن قرب تطبيع العلاقات مع السعودية برعاية أمريكية، لكن الرياض كثيرا ما أكدت أن ذلك مرهون بالتوصل لاتفاق لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20230708/فريق-إسرائيلي-يصل-إلى-السعودية-للمشاركة-في-بطولة-فيفا-للألعاب-الإلكترونية-1078863092.html
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الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, منوعات
الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, منوعات
إسرائيليان يفوزان ببطولة للألعاب الإلكترونية في السعودية
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فاز إسرائيليان ببطولة للألعاب الإلكترونية ضمن مهرجان "الجيمرز 8" في العاصمة السعودية الرياض، وفق إعلام إسرائيلي رسمي.
وقالت قناة "كان
" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية إن ثلاثة لاعبين إسرائيليين شاركوا خلال الأيام الأخيرة الماضية في لعبة الحركة "كاونتر سترايك" ضمن بطولة "الجيمرز 8".
وأضافت أن فريقا ضم اثنين من اللاعبين الإسرائيليين فاز بنهائي البطولة.
وبحسب القناة: "مكث الثلاثة ثمانية أيام في العاصمة السعودية الرياض، ودخلوا المملكة عبر الإمارات بجوازات سفر إسرائيلية بعد حصولهم على تأشيرة دخول من السلطات".
وأشارت إلى أن الجائزة الأولى في المسابقة تصل قيمتها إلى 400 ألف دولار تم تقديمها للفريق الفائز (ضم لاعبيْن إسرائيليين وآخرين فرنسيين ولاعب من الدنمارك).
وتابعت القناة: "تم تأمين وحراسة اللاعبين الإسرائيليين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في الرياض، وكان لديهم سائق خاص، وكانت تجربتهم إيجابية للغاية".
وأشارت القناة إلى أن السلطات السعودية نصحت اللاعبين الإسرائيليين "بالابتعاد عن الأضواء وعدم البروز كثيرًا في أثناء إقامتهم".
يشار إلى أن المنتخب الإسرائيلي
كان قد شارك الشهر الماضي ولأول مرة أيضا في بطولة "فيفا" للألعاب الإلكترونية والتي أقيمت في الرياض أيضا.
ولا ترتبط السعودية وإسرائيل بعلاقات دبلوماسية. وفي أكثر من مناسبة، تحدث مسؤولون إسرائيليون بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
، عن قرب تطبيع العلاقات مع السعودية برعاية أمريكية، لكن الرياض كثيرا ما أكدت أن ذلك مرهون بالتوصل لاتفاق لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.