https://sputnikarabic.ae/20230822/إسرائيل-تعتقل-فلسطينيين-اثنين-للاشتباه-بتنفيذهما-عملية-الخليل-1080312690.html
إسرائيل تعتقل فلسطينيين اثنين للاشتباه بتنفيذهما "عملية الخليل"
إسرائيل تعتقل فلسطينيين اثنين للاشتباه بتنفيذهما "عملية الخليل"
أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، اليوم الثلاثاء، "اعتقال فلسطينيين اثنين قال إنه يشتبه بوقوفهما وراء عملية إطلاق النار التي وقعت، في منطقة... 22.08.2023, سبوتنيك عربي
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وقال الجيش والشاباك، في بيان مشترك، إن "اعتقال الفلسطينيين جاء خلال عملية استخباراتية بجنوب الخليل في الضفة الغربية دون وقوع اشتباكات".وأشار البيان إلى "ضبط سلاح يشتبه بأنه استخدم في تنفيذ هجوم الخليل"، لافتاً إلى أن "الجيش الإسرائيلي يعتقد أن الشخصين استخدما سيارة في عملية إطلاق النار وقاما بحرقها لاحقاً".وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق اليوم، مقتل شاب فلسطيني جراء إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه الجيش الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية.وفجر الثلاثاء، اقتحم الجيش الإسرائيلي مدن وبلدات في مختلف أنحاء الضفة، بحثا عن مطلوبين يقول إنهم وراء تنفيذ عمليات إطلاق نار ضد مستوطنين.وتشهد الضفة الغربية توترات متزايدة بشكل كبير بين القوات الإسرائيلية والمستوطنين من جهة والفلسطينيين من جهة أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230821/نتنياهو-يتهم-إيران-بتمويل-وتشجيع-موجة-جديدة-من-الهجمات-الإرهابية-على-إسرائيل-1080297806.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل تعتقل فلسطينيين اثنين للاشتباه بتنفيذهما "عملية الخليل"
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أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، اليوم الثلاثاء، "اعتقال فلسطينيين اثنين قال إنه يشتبه بوقوفهما وراء عملية إطلاق النار التي وقعت، في منطقة الخليل، وأسفرت عن مقتل مستوطنة إسرائيلية وإصابة آخر".
وقال الجيش والشاباك، في بيان مشترك
، إن "اعتقال الفلسطينيين جاء خلال عملية استخباراتية بجنوب الخليل في الضفة الغربية دون وقوع اشتباكات".
وأشار البيان إلى "ضبط سلاح يشتبه بأنه استخدم في تنفيذ هجوم الخليل"، لافتاً إلى أن "الجيش الإسرائيلي يعتقد أن الشخصين استخدما سيارة في عملية إطلاق النار وقاما بحرقها لاحقاً".
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق اليوم، مقتل شاب فلسطيني
جراء إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه الجيش الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية.
وفجر الثلاثاء، اقتحم الجيش الإسرائيلي مدن وبلدات في مختلف أنحاء الضفة، بحثا عن مطلوبين يقول إنهم وراء تنفيذ عمليات إطلاق نار ضد مستوطنين.
وتشهد الضفة الغربية
توترات متزايدة بشكل كبير بين القوات الإسرائيلية والمستوطنين من جهة والفلسطينيين من جهة أخرى.