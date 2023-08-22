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https://sputnikarabic.ae/20230822/إعلام-أردوغان-يزور-روسيا-قريبا-لإجراء-محادثات-مع-بوتين--1080321422.html
إعلام: أردوغان يزور روسيا قريبا لإجراء محادثات مع بوتين
إعلام: أردوغان يزور روسيا قريبا لإجراء محادثات مع بوتين
ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيزور روسيا في المستقبل القريب، لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين،... 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T12:25+0000
2023-08-22T12:25+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
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وقالت وسائل الإعلام، نقلًا عن مصدر بإدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "أردوغان سيزور روسيا لإجراء محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين ومناقشة صفقة الحبوب".وأشارت صحيفة "يني شفق" التركية إلى أن زيارة أردوغان المرتقبة لروسيا أمر بالغ الأهمية، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل صفقة الحبوب.وصرح مصدر في الرئاسة التركية، أمس الاثنين، بأن أنقرة تأمل في أن ينعقد الاجتماع المحتمل بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في تركيا، مشيرًا إلى أن المحادثات حول مكان وموعد اللقاء لا تزال جارية.ونهاية مايو/ أيار الماضي، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، أكدا عزمهما عقد لقاء بينهما في المستقبل القريب.
https://sputnikarabic.ae/20230822/مصدر-لـسبوتنيك-لا-يوجد-تاريخ-محدد-بعد-للقاء-بوتين-وأردوغان-1080308743.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم
روسيا, أخبار تركيا اليوم

إعلام: أردوغان يزور روسيا قريبا لإجراء محادثات مع بوتين

12:25 GMT 22.08.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTANرجب طيب اردوغان
رجب طيب اردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
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ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيزور روسيا في المستقبل القريب، لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن صفقة الحبوب.
وقالت وسائل الإعلام، نقلًا عن مصدر بإدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "أردوغان سيزور روسيا لإجراء محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين ومناقشة صفقة الحبوب".
وأشارت صحيفة "يني شفق" التركية إلى أن زيارة أردوغان المرتقبة لروسيا أمر بالغ الأهمية، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل صفقة الحبوب.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
مصدر لـ"سبوتنيك": لا يوجد تاريخ محدد بعد للقاء بوتين وأردوغان
06:18 GMT
وصرح مصدر في الرئاسة التركية، أمس الاثنين، بأن أنقرة تأمل في أن ينعقد الاجتماع المحتمل بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في تركيا، مشيرًا إلى أن المحادثات حول مكان وموعد اللقاء لا تزال جارية.
ونهاية مايو/ أيار الماضي، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، أكدا عزمهما عقد لقاء بينهما في المستقبل القريب.
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