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https://sputnikarabic.ae/20230822/إعلام-أنقرة-تعتبر-بحث-كييف-عن-بديل-لممر-الحبوب-أمرا-خطيرا--1080323411.html
إعلام: أنقرة تعتبر بحث كييف عن بديل لممر الحبوب أمرا خطيرا
إعلام: أنقرة تعتبر بحث كييف عن بديل لممر الحبوب أمرا خطيرا
أفادت وسائل إعلام تركية، نقلاً عن مصادر في إدارة الرئيس التركي أن أنقرة تعتبر الطرق البديلة لممر صفقة الحبوب "غير صحية"، وأن الخطوات الجديدة في المنطقة قد تكون... 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T13:01+0000
2023-08-22T13:01+0000
أخبار تركيا اليوم
روسيا
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وذكرت وسائل الإعلام: "بعد تعليق روسيا للاتفاقية، قامت أوكرانيا بمحاولات مختلفة لإيجاد طرق بديلة. أولى هذه المبادرات هي نقل الحبوب عبر ميناء كونستانتا الروماني، لكن وفقًا لمصادر رئاسية، فإن الخطة التي تستثني روسيا ليست "صحية".وأشارت صحيفة "يني شفق" إلى أن اتفاق ممر الحبوب يمثل أولوية بالنسبة لتركيا، ورأت المصادر أن خطوات جديدة في المنطقة حيث الوضع متوتر قد تكون خطيرة.توقفت صفقة الحبوب، في 18 يوليو/ تموز الماضي، وأخطرت روسيا كلًا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة باعتراضها على تمديدها.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أن "شروط الاتفاق مع روسيا لم يتم الالتزام بها، على الرغم من جهود الأمم المتحدة، فإن الدول الغربية لم تف بوعودها".وأشار بوتين مرارًا إلى أن الغرب يصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله، وأن الهدف الرئيسي من الصفقة، المتمثل بتوريد الحبوب إلى البلدان المحتاجة، بما في ذلك البلدان الأفريقية، لم يتحقق أبدًا.
https://sputnikarabic.ae/20230822/إعلام-أردوغان-يزور-روسيا-قريبا-لإجراء-محادثات-مع-بوتين--1080321422.html
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أخبار تركيا اليوم, روسيا
أخبار تركيا اليوم, روسيا

إعلام: أنقرة تعتبر بحث كييف عن بديل لممر الحبوب أمرا خطيرا

13:01 GMT 22.08.2023
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورالزراعة الروسية
الزراعة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
© Sputnik . Igor Zarembo
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أفادت وسائل إعلام تركية، نقلاً عن مصادر في إدارة الرئيس التركي أن أنقرة تعتبر الطرق البديلة لممر صفقة الحبوب "غير صحية"، وأن الخطوات الجديدة في المنطقة قد تكون خطيرة.
وذكرت وسائل الإعلام: "بعد تعليق روسيا للاتفاقية، قامت أوكرانيا بمحاولات مختلفة لإيجاد طرق بديلة. أولى هذه المبادرات هي نقل الحبوب عبر ميناء كونستانتا الروماني، لكن وفقًا لمصادر رئاسية، فإن الخطة التي تستثني روسيا ليست "صحية".
وأشارت صحيفة "يني شفق" إلى أن اتفاق ممر الحبوب يمثل أولوية بالنسبة لتركيا، ورأت المصادر أن خطوات جديدة في المنطقة حيث الوضع متوتر قد تكون خطيرة.
رجب طيب اردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
إعلام: أردوغان يزور روسيا قريبا لإجراء محادثات مع بوتين
12:25 GMT
توقفت صفقة الحبوب، في 18 يوليو/ تموز الماضي، وأخطرت روسيا كلًا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة باعتراضها على تمديدها.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أن "شروط الاتفاق مع روسيا لم يتم الالتزام بها، على الرغم من جهود الأمم المتحدة، فإن الدول الغربية لم تف بوعودها".
وأشار بوتين مرارًا إلى أن الغرب يصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله، وأن الهدف الرئيسي من الصفقة، المتمثل بتوريد الحبوب إلى البلدان المحتاجة، بما في ذلك البلدان الأفريقية، لم يتحقق أبدًا.
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