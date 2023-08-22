https://sputnikarabic.ae/20230822/الجالية-الروسية-تحتفل-بـعيد-العلم-في-ساحة-الأمويين-بدمشق-1080328466.html

الجالية الروسية تحتفل بـ"عيد العلم" في "ساحة الأمويين" بدمشق

الجالية الروسية تحتفل بـ"عيد العلم" في "ساحة الأمويين" بدمشق

احتفالا بعيد العلم الروسي، أقامت مجموعات شبابية وثقافية من أبناء الجالية الروسية في العاصمة السورية دمشق، احتفالا شعبيا في "ساحة الأمويين"، تخلله رفع العلم... 22.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-22T14:17+0000

2023-08-22T14:17+0000

2023-08-22T14:17+0000

حصري

روسيا

أخبار سوريا اليوم

تقارير سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/16/1080326213_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_84fb29883b9ca2b4ff88c757f696fb1b.jpg

وأشار نائب مدير المركز الثقافي الروسي في دمشق، إيليا كوخاريف، في تصريح لـ"سبوتنيك" أن "العلم الروسي مرحب به في سوريا، السوريون يقدرون مساهمة روسيا في الوقوف بحانب سوريا في حربها ضد الإرهاب حيث كانت النهاية هي الانتصار الكبير".وأكد كوخاريف خلال الحفل الذي أقيم، صباح اليوم: "مواصلة العمل على تنفيذ مشاريع في مختلف المجالات بما يعزز العلاقات السورية الروسية، والارتقاء بها إلى مستويات جديدة"، منوها "بأهمية مشاركة السوريين في هذه المناسبة التي تحتفي بها روسيا".من جهتها، عبرت مسؤولة العلاقات الثقافية في المركز الثقافي الروسي في دمشق، آية شحادة، في تصريح لـ"سبوتنيك" عن سعادتها وأقرانها من أبناء الجالية الروسية في دمشق لتمكنهم من الاحتفال بعيد علم بلادهم في سوريا"، مستدلة على العلاقة الوطيدة التي تربط الشعبين والبلدين بتطابق الأحرف المكونة لكلا اسميهما "روسيا وسوريا".ونوّهت شحادة بمشاركة الشباب السوريين مع الجالية الروسية في دمشق في الاحتفالية، معتبرة الأمر كـ"عربون محبة للشعب الروسي الصديق، الذي تضامن مع الشعب السوري ودعمه خلال سنوات الحرب الإرهابية".وبيّنت شحادة "أن العلاقات السورية الروسية وطيدة وثابتة وتجلت في مواقف البلدين والشعبين، وأكبر دليل إلى أن هذه الاحتفالية تعبير عن عمق العلاقات الراسخة بينهما".بدورهم، عبر شبان سوريون شاركوا في الحفل الذي نظمه المكتب التمثيلي للوكالة الفيدرالية للتعاون الدولي الإنساني ومركز التنسيق الروسي في دمشق، عن "تضامنهم ووقوفهم إلى جانب روسيا التي دعمت سوريا في حربها على الإرهاب"، مشيرين إلى أن "رفع العلم في هذه المناسبة هو رسالة محبة وشكر للشعب الروسي وللرئيس بوتين على مواقفهم المساندة".وضمن فعاليات احتفالية "عيد العلم الروسي" في دمشق، تم مساء أمس، إضاءة مبنى دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق بألوانه التي ترمز الأبيض فيه إلى النبل والصراحة، فيما يرمز اللون الأزرق إلى الولاء والعفة، أما اللون الأحمر فيرمز إلى الشجاعة.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, روسيا, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك