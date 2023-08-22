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https://sputnikarabic.ae/20230822/الجزائر-ترفض-إعطاء-فرنسا-رخصة-لعبور-أجوائها-للتدخل-عسكريا-في-النيجر-1080308890.html
الجزائر ترفض إعطاء فرنسا رخصة لعبور أجوائها للتدخل عسكريا في النيجر
الجزائر ترفض إعطاء فرنسا رخصة لعبور أجوائها للتدخل عسكريا في النيجر
رفضت الجزائر إعطاء ترخيص لفرنسا لعبور الأجواء الجزائرية، من أجل تنفيذ هجوم وشيك على النيجر. 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T06:36+0000
2023-08-22T06:36+0000
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ونقلت الإذاعة الجزائرية الحكومية، عن مصادر وصفتها بالمؤكدة والموثوقة، قولها إن "التدخل العسكري في النيجر بات وشيكا، والترتيبات العسكرية جاهزة".وأضافت المصادر أن "الجزائر التي كانت دائماً ضد استعمال القوة، لم تستجب للطلب الفرنسي بعبور الأجواء الجوية الجزائرية، من أجل الهجوم على النيجر، وردها كان صارماً وواضحاً".وكانت مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس"، أكدت أن الخيار العسكري للتعامل مع أزمة النيجر ما زال على الطاولة، مشددة على أن المجموعة "ستستخدم كل الخيارات المتاحة إذا أدركت أن قادة الانقلاب في النيجر يتلاعبون بها"، على حد قولها.وأعلن وزير دفاع بوركينا فاسو، كاسوم كوليبالي، في الآونة الأخيرة، خلال تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن بلاده تستعد لدعم النيجر في مواجهة التدخل العسكري المحتمل للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).وكان عسكريون في جيش النيجر قد أعلنوا في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/ يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.والنيجر هي مستعمرة فرنسية سابقة، ظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل. كما تمتلك البلاد احتياطيات غنية من اليورانيوم التي تعتمد عليها فرنسا.
https://sputnikarabic.ae/20230821/برلماني-جزائري-التدخل-العسكري-في-النيجر-يهدد-بزيادة-نشاط-تهريب-الأسلحة-والعمليات-الإرهابية-1080297062.html
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النيجر, أخبار النيجر, الجزائر, أخبار فرنسا , إيكواس, أخبار العالم الآن, العالم
النيجر, أخبار النيجر, الجزائر, أخبار فرنسا , إيكواس, أخبار العالم الآن, العالم

الجزائر ترفض إعطاء فرنسا رخصة لعبور أجوائها للتدخل عسكريا في النيجر

06:36 GMT 22.08.2023
© AP Photo / Francois Moriطائرة رافال تابعة للقوات الجوية في الجيش المصري
طائرة رافال تابعة للقوات الجوية في الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Francois Mori
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رفضت الجزائر إعطاء ترخيص لفرنسا لعبور الأجواء الجزائرية، من أجل تنفيذ هجوم وشيك على النيجر.
ونقلت الإذاعة الجزائرية الحكومية، عن مصادر وصفتها بالمؤكدة والموثوقة، قولها إن "التدخل العسكري في النيجر بات وشيكا، والترتيبات العسكرية جاهزة".
وأضافت المصادر أن "الجزائر التي كانت دائماً ضد استعمال القوة، لم تستجب للطلب الفرنسي بعبور الأجواء الجوية الجزائرية، من أجل الهجوم على النيجر، وردها كان صارماً وواضحاً".
الجيش النيجيري في شمال النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
برلماني جزائري: التدخل العسكري في النيجر يهدد بزيادة نشاط تهريب الأسلحة والعمليات الإرهابية
أمس, 16:24 GMT
وكانت مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس"، أكدت أن الخيار العسكري للتعامل مع أزمة النيجر ما زال على الطاولة، مشددة على أن المجموعة "ستستخدم كل الخيارات المتاحة إذا أدركت أن قادة الانقلاب في النيجر يتلاعبون بها"، على حد قولها.
وأعلن وزير دفاع بوركينا فاسو، كاسوم كوليبالي، في الآونة الأخيرة، خلال تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن بلاده تستعد لدعم النيجر في مواجهة التدخل العسكري المحتمل للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
وكان عسكريون في جيش النيجر قد أعلنوا في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/ يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.
والنيجر هي مستعمرة فرنسية سابقة، ظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل. كما تمتلك البلاد احتياطيات غنية من اليورانيوم التي تعتمد عليها فرنسا.
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