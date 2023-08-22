https://sputnikarabic.ae/20230822/الحرس-الثوري-الإيراني-يتسلم--صواريخ-خرمشهر-والحاج-قاسم-الباليستية-فيديو-1080317176.html
الحرس الثوري الإيراني يتسلم صواريخ "خرمشهر" و"الحاج قاسم" الباليستية... فيديو
الحرس الثوري الإيراني يتسلم صواريخ "خرمشهر" و"الحاج قاسم" الباليستية... فيديو
أصدر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، أمرا "ببدء ضم وتسليم عدد كبير من الصواريخ الاستراتيجية إلى القوات المسلحة الإيرانية، وقوات الجوفضاء التابعة... 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T10:21+0000
2023-08-22T10:21+0000
2023-08-22T10:21+0000
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
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إبراهيم رئيسي
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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "القوات المسلحة والحرس الثوري الإيراني استلما صواريخ "خرمشهر" و"الحاج قاسم" البالستية، والتي تم تصميمها وتصنيعها في إيران"، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للصناعات الدفاعية.وأزاح رئيسي، في وقت سابق اليوم، الستار عن طائرة "مهاجر 10" المسيرة، التي تمتلك قدرة على كشف المنطقة بشعاع يصل لألفي متر وتحمل 300 كلغ.وقالت الوكالة، إن "وزارة الدفاع الإيرانية كشفت عن النسخة المتطورة من هذه الطائرات بقدرة طيران متواصلة على مدار 24 ساعة، وبنصف قدر تشغيلي يصل إلى ألفي كيلومتر".وكشفت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، عن صاروخ فرط صوتي متطور جديد يحمل اسم "فتّاح"، وذلك بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن "فتاح" صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، وقادر على المرور عبر أهم أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة وأكثرها تطورا، كما أنه "قادر على استهداف أنظمة الدفاع الصاروخي التي يمكن أن تكون من بين أهم العناصر الدفاعية للعدو".وأضافت أن مدى صاروخ "فتاح" يبلغ 1400 كم، ويتميز بسرعة عالية جدًا "13 ماخ، أي 13 مرة ضعف سرعة الصوت"، مؤكدةً أن "الرأس الحربي للصاروخ مزوّد بمحرك كروي يعمل على الوقود الصلب وفوّهة متحركة تعطيه قابلية على المناورة في جميع الاتجاهات".
https://sputnikarabic.ae/20230822/إيران-تكشف-عن-نسخة-متطورة-من-طائرات-مهاجر-10-المسيرة-فيديو-1080315898.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, إبراهيم رئيسي, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, إبراهيم رئيسي, العالم
الحرس الثوري الإيراني يتسلم صواريخ "خرمشهر" و"الحاج قاسم" الباليستية... فيديو
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أصدر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، أمرا "ببدء ضم وتسليم عدد كبير من الصواريخ الاستراتيجية إلى القوات المسلحة الإيرانية، وقوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري".
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "القوات المسلحة والحرس الثوري الإيراني استلما صواريخ "خرمشهر" و"الحاج قاسم" البالستية، والتي تم تصميمها وتصنيعها في إيران"، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للصناعات الدفاعية.
وأزاح رئيسي، في وقت سابق اليوم، الستار عن طائرة "مهاجر 10" المسيرة، التي تمتلك قدرة على كشف المنطقة بشعاع يصل لألفي متر وتحمل 300 كلغ.
وقالت الوكالة، إن "وزارة الدفاع الإيرانية كشفت عن النسخة المتطورة من هذه الطائرات بقدرة طيران متواصلة على مدار 24 ساعة، وبنصف قدر تشغيلي يصل إلى ألفي كيلومتر".
وكشفت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، عن صاروخ فرط صوتي متطور جديد
يحمل اسم "فتّاح"، وذلك بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وأفادت وكالة
الأنباء الإيرانية بأن "فتاح" صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، وقادر على المرور عبر أهم أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة وأكثرها تطورا، كما أنه "قادر على استهداف أنظمة الدفاع الصاروخي التي يمكن أن تكون من بين أهم العناصر الدفاعية للعدو".
وأضافت أن مدى صاروخ "فتاح" يبلغ 1400 كم
، ويتميز بسرعة عالية جدًا "13 ماخ، أي 13 مرة ضعف سرعة الصوت"، مؤكدةً أن "الرأس الحربي للصاروخ مزوّد بمحرك كروي يعمل على الوقود الصلب وفوّهة متحركة تعطيه قابلية على المناورة في جميع الاتجاهات".