https://sputnikarabic.ae/20230822/الدفاع-الروسية-صد-3-هجمات-على-محور-دونيتسك-والقوات-الأوكرانية-تخسر-235-عسكريا-1080319854.html
الدفاع الروسية: صد 3 هجمات على محور دونيتسك والقوات الأوكرانية تخسر 235 عسكريا
الدفاع الروسية: صد 3 هجمات على محور دونيتسك والقوات الأوكرانية تخسر 235 عسكريا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، صد ثلاث هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك، لافتة إلى أن خسائر كييف بلغت نحو 235 عسكريا خلال الـ24 ساعة... 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T11:27+0000
2023-08-22T11:27+0000
2023-08-22T11:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية: "أسفرت ضربات سلاح الجو والطيران العملياتي والتكتيكي ونيران المدفعية والعمليات الدفاعية البطولية لوحدات تجمع "الجنوب" الروسية على محور دونيتسك، عن صد ثلاث هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في محيط بلدتي نوفوميخايلوفكا وأفدييفكا، بجمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت الوزارة: "بلغت خسائر العدو على هذا المحور نحو 235 عسكريا، إضافة إلى تدمير خمس مركبات قتالية مدرعة وسيارتين، ومدفعي هاوتزر طراز " أم 777" أميركيي الصنع، ومدفع من طراز "كراب" بولندي الصنع ، وكذلك رادار من طراز "أي إن/ تي أر كيو- 36" أميركي الصنع".تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230822/القوات-الروسية-تدمر-مركز-قيادة-ومراقبة-لوحدة-اللواء-الجوي-الـ46-الأوكراني--1080320002.html
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روسيا
الدفاع الروسية: صد 3 هجمات على محور دونيتسك والقوات الأوكرانية تخسر 235 عسكريا
11:27 GMT 22.08.2023 (تم التحديث: 11:51 GMT 22.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، صد ثلاث هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك، لافتة إلى أن خسائر كييف بلغت نحو 235 عسكريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وقالت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية: "أسفرت ضربات سلاح الجو والطيران العملياتي والتكتيكي ونيران المدفعية والعمليات الدفاعية البطولية لوحدات تجمع "الجنوب" الروسية على محور دونيتسك، عن صد ثلاث هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في محيط بلدتي نوفوميخايلوفكا وأفدييفكا، بجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت الوزارة: "بلغت خسائر العدو على هذا المحور نحو 235 عسكريا، إضافة إلى تدمير خمس مركبات قتالية مدرعة وسيارتين، ومدفعي هاوتزر طراز " أم 777" أميركيي الصنع، ومدفع من طراز "كراب" بولندي الصنع ، وكذلك رادار من طراز "أي إن/ تي أر كيو- 36" أميركي الصنع".
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.