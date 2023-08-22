https://sputnikarabic.ae/20230822/الطيران-الروسي-يضرب-مواقع-تمركز-القوات-الأوكرانية-في-زابوروجيه-1080311966.html
الطيران الروسي يضرب مواقع تمركز القوات الأوكرانية في زابوروجيه
الطيران الروسي يضرب مواقع تمركز القوات الأوكرانية في زابوروجيه
أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، أن طائرات حربية تابعة للقوات الجوية الروسية استهدفت مواقع تمركز... 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T07:59+0000
2023-08-22T07:59+0000
2023-08-22T07:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء تصريحات روغوف على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": "اليوم منذ الفجر يعمل الطيران التكتيكي بنشاط باستهداف الأماكن التي يتجمع فيها مسلحو القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك من خلال قنابل شديدة الانفجار".وأضاف روغوف أن الطيران التكتيكي الروسي يضرب مراكز لتجمع المعدات الثقيلة في مقاطعة زابوروجيه.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230822/الدفاع-الروسية-تدمير-زورق-استطلاع-أوكراني-بالقرب-من-مرافق-إنتاج-الغاز-بالبحر-الأسود-1080307201.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الطيران الروسي يضرب مواقع تمركز القوات الأوكرانية في زابوروجيه
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أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، أن طائرات حربية تابعة للقوات الجوية الروسية استهدفت مواقع تمركز للقوات الأوكرانية بالقرب من مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.
وجاء تصريحات روغوف على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": "اليوم منذ الفجر يعمل الطيران التكتيكي بنشاط باستهداف الأماكن التي يتجمع فيها مسلحو القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك من خلال قنابل شديدة الانفجار".
وأضاف روغوف أن الطيران التكتيكي الروسي يضرب مراكز لتجمع المعدات الثقيلة في مقاطعة زابوروجيه.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.