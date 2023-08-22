https://sputnikarabic.ae/20230822/القوات-الروسية-تدمر-مركز-قيادة-ومراقبة-لوحدة-اللواء-الجوي-الـ46-الأوكراني--1080320002.html
القوات الروسية تدمر مركز قيادة ومراقبة لوحدة اللواء الجوي الـ46 الأوكراني
القوات الروسية تدمر مركز قيادة ومراقبة لوحدة اللواء الجوي الـ46 الأوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية دمرت مركز قيادة ومراقبة لوحدة اللواء الجوي الـ"46" الأوكراني في مقاطعة زابوروجيه. 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T11:35+0000
2023-08-22T11:35+0000
2023-08-22T11:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0c/1064999629_0:38:1513:889_1920x0_80_0_0_68b1151760496bfe614569621e0e57a7.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمرت القوات الروسية مركز قيادة ومراقبة لوحدة من اللواء الجوي الـ46 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه".وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي تمكنت من إسقاط 39 مسيرة أوكرانية في مناطق نيكولايفكا وزولوتاريفكا ونوفوزفانيفكا وكريمينايا من جمهورية لوغانسك الشعبية، وبيريستوف وكوديما وألكساندروفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفايا كاخوفكا من مقاطعة خيرسون، وميرنوي وترودوفوي من مقاطعة زابوروجيه.وتابع البيان: "على اتجاه جنوب دونيتسك، استهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية لقوات مجموعة "فوستوك" أربع مجموعات من القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ماكاروفكا وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر العدو نحو 240 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، ومدفع "إم 777" بالإضافة إلى مدفع "إف إتش-70" بريطاني الصنع.
https://sputnikarabic.ae/20230822/الدفاع-الروسية-صد-3-هجمات-على-محور-دونيتسك-والقوات-الأوكرانية-تخسر-235-عسكريا-1080319854.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0c/1064999629_229:0:1414:889_1920x0_80_0_0_de62dfb0b3a0440ed371bef9a2aadd00.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تدمر مركز قيادة ومراقبة لوحدة اللواء الجوي الـ46 الأوكراني
11:35 GMT 22.08.2023 (تم التحديث: 11:48 GMT 22.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية دمرت مركز قيادة ومراقبة لوحدة اللواء الجوي الـ"46" الأوكراني في مقاطعة زابوروجيه.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمرت القوات الروسية مركز قيادة ومراقبة لوحدة من اللواء الجوي الـ46 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه".
وأكد البيان أنه تم اعتراض 4 صورايخ من طراز "هيمارس".
وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي تمكنت من إسقاط 39 مسيرة أوكرانية في مناطق نيكولايفكا وزولوتاريفكا ونوفوزفانيفكا وكريمينايا من جمهورية لوغانسك الشعبية، وبيريستوف وكوديما وألكساندروفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفايا كاخوفكا من مقاطعة خيرسون، وميرنوي وترودوفوي من مقاطعة زابوروجيه.
وتابع البيان: "على اتجاه جنوب دونيتسك، استهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية لقوات مجموعة "فوستوك" أربع مجموعات من القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ماكاروفكا وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر العدو نحو 240 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، ومدفع "إم 777" بالإضافة إلى مدفع "إف إتش-70" بريطاني الصنع.