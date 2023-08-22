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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230822/القوات-الروسية-تدمر-مركز-قيادة-ومراقبة-لوحدة-اللواء-الجوي-الـ46-الأوكراني--1080320002.html
القوات الروسية تدمر مركز قيادة ومراقبة لوحدة اللواء الجوي الـ46 الأوكراني
القوات الروسية تدمر مركز قيادة ومراقبة لوحدة اللواء الجوي الـ46 الأوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية دمرت مركز قيادة ومراقبة لوحدة اللواء الجوي الـ"46" الأوكراني في مقاطعة زابوروجيه. 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T11:35+0000
2023-08-22T11:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمرت القوات الروسية مركز قيادة ومراقبة لوحدة من اللواء الجوي الـ46 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه".وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي تمكنت من إسقاط 39 مسيرة أوكرانية في مناطق نيكولايفكا وزولوتاريفكا ونوفوزفانيفكا وكريمينايا من جمهورية لوغانسك الشعبية، وبيريستوف وكوديما وألكساندروفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفايا كاخوفكا من مقاطعة خيرسون، وميرنوي وترودوفوي من مقاطعة زابوروجيه.وتابع البيان: "على اتجاه جنوب دونيتسك، استهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية لقوات مجموعة "فوستوك" أربع مجموعات من القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ماكاروفكا وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر العدو نحو 240 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، ومدفع "إم 777" بالإضافة إلى مدفع "إف إتش-70" بريطاني الصنع.
https://sputnikarabic.ae/20230822/الدفاع-الروسية-صد-3-هجمات-على-محور-دونيتسك-والقوات-الأوكرانية-تخسر-235-عسكريا-1080319854.html
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روسيا

القوات الروسية تدمر مركز قيادة ومراقبة لوحدة اللواء الجوي الـ46 الأوكراني

11:35 GMT 22.08.2023 (تم التحديث: 11:48 GMT 22.08.2023)
© Sputnik . Russian Defence Ministry  / الانتقال إلى بنك الصورراجمات الصواريخ المسماة "أوراغان" (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية "О" تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية دمرت مركز قيادة ومراقبة لوحدة اللواء الجوي الـ"46" الأوكراني في مقاطعة زابوروجيه.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمرت القوات الروسية مركز قيادة ومراقبة لوحدة من اللواء الجوي الـ46 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه".

وأكد البيان أنه تم اعتراض 4 صورايخ من طراز "هيمارس".

وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي تمكنت من إسقاط 39 مسيرة أوكرانية في مناطق نيكولايفكا وزولوتاريفكا ونوفوزفانيفكا وكريمينايا من جمهورية لوغانسك الشعبية، وبيريستوف وكوديما وألكساندروفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفايا كاخوفكا من مقاطعة خيرسون، وميرنوي وترودوفوي من مقاطعة زابوروجيه.
سوليدار، ضواحي أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: صد 3 هجمات على محور دونيتسك والقوات الأوكرانية تخسر 235 عسكريا
11:27 GMT
وتابع البيان: "على اتجاه جنوب دونيتسك، استهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية لقوات مجموعة "فوستوك" أربع مجموعات من القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ماكاروفكا وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر العدو نحو 240 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، ومدفع "إم 777" بالإضافة إلى مدفع "إف إتش-70" بريطاني الصنع.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:32 GMT
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