https://sputnikarabic.ae/20230822/المشاهد-الأولى-لتحضيرات-بدء-فعاليات-قمة-بريكس-صور-وفيديو-1080310735.html

المشاهد الأولى لتحضيرات بدء فعاليات قمة "بريكس".. صور وفيديو

المشاهد الأولى لتحضيرات بدء فعاليات قمة "بريكس".. صور وفيديو

تنطلق اليوم الثلاثاء، بمدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، القمة الخامسة عشرة لـ"بريكس 2023" بمشاركة قادة الدول الـ 5 الأعضاء في المجموعة وهي روسيا والصين والهند... 22.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-22T07:23+0000

2023-08-22T07:23+0000

2023-08-22T07:23+0000

قمة بريكس 2023

العالم

اقتصاد

مجموعة بريكس

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ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.وتظهر المشاهد التي حصلت عليها "سبوتنيك" التحضيرات لبدء انعقاد القمة بالإضافة إلى توافد شخصيات سياسية ودبلوماسية إلى صالة الاجتماعات.مراحل تطور مجموعة "بريكس""بريكس" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية.وعندما انضمت جنوب أفريقيا إلى "بريك" في فبراير/شباط 2011، بدأت المجموعة تحمل اسم "بريكس".يبلغ إجمالي عدد سكان دول "بريكس" نحو 3.24 مليار نسمة، أي أكثر من 40 % من سكان العالم، ومن المتوقع أن ينمو عدد سكان دول "بريكس" بمقدار 625 مليون بين عامي 2000 و2026، حيث يعيش معظمهم في الهند والصين.وفقا للتقديرات، سيتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لدول "بريكس" 27.6 تريليون دولار، في عام 2023.بدأ التعاون العملي في إطار "بريك" في سبتمبر/أيلول 2006، بمبادرة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عُقد الاجتماع الأول لوزراء الخارجية بهذا الشكل على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (أمريكا). وكانت نتائجه تأكيد المشاركين على اهتمامهم بتطوير تعاون رباعي متعدد الأوجه.وعقد الاجتماع الثاني على مستوى وزراء خارجية دول "بريك" مرة أخرى على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر 2007. وقررت عقد اجتماعات سنوية كاملة لوزراء الخارجية في كل دولة، وإطلاق آلية تشاورية على مستوى نواب وزراء الخارجية، فضلا عن إقامة اتصالات منتظمة من خلال السفارات والبعثات الدائمة.وفي 9 يوليو/تموز 2008، على هامش قمة مجموعة الثماني في طوكيو (اليابان)، بمبادرة من الجانب الروسي، عُقد اجتماع موجز لقادة الدول الأربع، اتفقوا فيه على التحضير لقمة "بريك" واسعة النطاق.وبالإضافة إلى الاتصالات بين وزارات الخارجية، أقيم حوار بين وزارات المالية.عقدت أول قمة "بريك" واسعة النطاق بمبادرة من الجانب الروسي في 16 يونيو 2009 في يكاترينبورغ، وحضر القمة الرئيس الروسي، ديمتري ميدفيديف، والرئيس البرازيلي، لويس لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي، مانموهان سينغ، ورئيس جمهورية الصين الشعبية هو جينتاو.وتم الاتفاق على أنه ليس فقط اجتماعات وزراء الخارجية، ولكن أيضا وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية ستعقد على أساس منتظم.تمثلت إحدى المراحل المهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية بين دول "بريكس" في إطلاق مشروعين: بنك التنمية الجديد (NDB) ومجمع احتياطيات النقد الأجنبي المشروط، المصممين للمساعدة في زيادة استقرار النظام المالي العالمي، وكذلك تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.وفي عام 2015، دخل حيز التنفيذ أيضا اتفاق على مجموعة من احتياطيات النقد الأجنبي المشروطة بمبلغ 100 مليار دولار، والتي أصبحت آلية تأمين في حالة حدوث أزمة.اعتبارًا من 30 يناير/كانون الثاني 2023، وافق بنك التنمية الوطني على 83 مشروعًا استثماريًا يبلغ مجموعها أكثر من 30.1 مليار دولار، وأطلق البنك في مارس 2020 برنامج مساعدة بقيمة 10 مليارات دولار لمكافحة جائحة "كوفيد -19" والتغلب على عواقبه الاجتماعية والاقتصادية، وفي عام 2018، تم افتتاح المركز الإقليمي الأفريقي لـ"NBR" في جنوب أفريقيا؛ في 2019 و2020 و2022، تم إنشاء هياكل مماثلة في البرازيل وروسيا والهند.وفقًا لقرار قادة دول "بريكس"، بدأ بنك التنمية الوطني في توسيع تكوين المساهمين. أصبحت بنغلاديش والإمارات العربية المتحدة عضوين جديدين في البنك في عام 2022، ومصر في مارس 2023، وعند الانتهاء من الإجراءات المحلية ستصدر أوروغواي العضوية في البنك.والدول الأعضاء مؤثرون في الهياكل الدولية الرسمية (الأمم المتحدة، مجموعة العشرين، منظمة التجارة العالمية، حركة عدم الانحياز، مجموعة الـ 77)، وكذلك الاتحادات الإقليمية (رابطة الدول المستقلة، منظمة معاهدة الأمن الجماعي، الاتحاد الاقتصادي الأوروبي، منظمة شنغهاي للتعاون، منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، و"بيمستيك" ( مبادرة خليج البنغال حول التعاون التقني والاقتصادي متعدد الأطراف)، "ميركوسور" (السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية)، الاتحاد الأفريقي "سادك" (الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي).وتتولى الدولة العضو رئاسة مجموعة "بريكس" خلال السنة التقويمية على أساس التناوب، ويتم اتخاذ جميع القرارات بالإجماع.يتم عقد أكثر من مائة اجتماع سنويًا، منها نحو 20 على المستوى الوزاري، ويتطور التفاعل بين إدارات المدينة ودوائر الأعمال والأوساط الأكاديمية والعلمية والمجتمع المدني.في عام 2020 ، ترأست روسيا مجموعة "بريكس" أقيم العام "الروسي" تحت شعار "شراكة بريكس من أجل الاستقرار العالمي والأمن المشترك والنمو المبتكر".في عام 2021، ترأست الهند مجموعة "بريكس" وكان موضوع العام هو "15 عاما من "بريكس": التعاون داخل "بريكس" باسم الاستمرارية والتوحيد والإجماع".وعقد أكثر من 150 اجتماعا في إطار مجموعة بريكس، 20 منها على المستوى الوزاري.وناقش الطرفان مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك مكافحة جائحة فيروس كورونا، وإصلاح هيئات الأمم المتحدة الرئيسية، وتعزيز السلام والأمن على الصعيدين الدولي والإقليمي.ووافقت دول بريكس على تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بالإضافة إلى ذلك، أدركت البلدان الحاجة إلى توسيع قدرة صندوق النقد الدولي (IMF) في أوقات الأزمات.وناقشت دول "بريكس" الأزمة في أفغانستان، ودعت جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف، واعتبرت مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات أولوية، وشددت على ضرورة حل الوضع الإنساني واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك النساء والأطفال والأقليات.بالإضافة إلى ذلك، شدد المشاركون في القمة على أهمية الجهود الدولية للاعتراف المتبادل بالوثائق الوطنية المتعلقة بالتطعيم ضد "كوفيد –19"، واتفق رؤساء الدول على تعزيز القدرة على الاستجابة لتحديات الإرهاب والجرائم الإلكترونية والأخبار الكاذبة.وسجلت الوثيقة نية تهيئة الظروف للمنافسة العادلة في التجارة الدولية والتعاون الاقتصادي، لتعزيز مشاركة البلدان النامية في العمليات العالمية، ولدعم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 في الاقتصاد والمجالات الأخرى.وبالإضافة إلى ذلك، دعت البلدان المشاركة إلى تعزيز القدرة على التصدي للإرهاب وغسل الأموال والتزييف، وأعلنت التزامها بعالم خال من الأسلحة النووية والحفاظ على الدور القيادي لمجموعة الـ20 في الإدارة الاقتصادية العالمية.في 24 يونيو، عقد اجتماع "بريكس+" في شكل مؤتمر بالفيديو بمشاركة قادة عدد من الدول المدعوة، وخصص المؤتمر لموضوع بناء شراكة من أجل التنمية العالمية في عهد جديد من أجل التنفيذ المشترك لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.في عام 2023، ستترأس جنوب أفريقيا مجموعة "بريكس" تحت شعار: "بريكس وأفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع المشترك والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة".وتشمل أولويات الرئاسة في جنوب أفريقيا تعزيز التعددية، وإصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية، والانتعاش الاقتصادي بعد الوباء، وضمان التنمية المستدامة، من خلال إطلاق إمكانات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتعميق التعاون من أجل انتقال عادل ومنصف للطاقة ومكافحة تغير المناخ، وأيضا تحويل التعليم وزيادة المشاركة الهادفة للمرأة في عمليات في العمليات التسوية السلمية.

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قمة بريكس 2023, العالم, اقتصاد, مجموعة بريكس