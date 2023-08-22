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بدء فعاليات قمة "بريكس 2023" في جنوب أفريقيا... فيديو
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بدء فعاليات قمة "بريكس 2023" في جنوب أفريقيا... فيديو
بدء فعاليات قمة "بريكس 2023" في جنوب أفريقيا... فيديو
بدأت فعاليات الاجتماع الدولي للقمة الخامسة عشر "بريكس 2023"، اليوم الثلاثاء، في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا. 22.08.2023, سبوتنيك عربي
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قمة بريكس 2023, العالم, اقتصاد, روسيا, مجموعة بريكس
قمة بريكس 2023, العالم, اقتصاد, روسيا, مجموعة بريكس
فعاليات الاجتماع الدولي للقمة الخامسة عشر بريكس 2023 - سبوتنيك عربي

بدء فعاليات قمة "بريكس 2023" في جنوب أفريقيا... فيديو

15:02 GMT 22.08.2023 (تم التحديث: 15:17 GMT 22.08.2023)
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يتبع
بدأت فعاليات الاجتماع الدولي للقمة الخامسة عشر "بريكس 2023"، اليوم الثلاثاء، في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.
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