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بوتين: روسيا دخلت ضمن أكبر خمس اقتصادات في العالم
بوتين: روسيا دخلت ضمن أكبر خمس اقتصادات في العالم
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا دخلت قائمة أكبر خمسة اقتصادات في العالم عام 2022، وتفوقت على ألمانيا من حيث تعادل القوة الشرائية... 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T14:44+0000
2023-08-22T15:06+0000
روسيا
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وقال بوتين خلال انعقاد مجلس التنمية الاستراتيجية والمشروعات القومية: "على الرغم من التوقعات المتشائمة التي تم تقديمها - والتي لا تزال تُسمع أحيانًا من بعض الخبراء، وفي مقدمتهم بالطبع الخبراء الغربيين، فإن روسيا بحلول نهاية عام 2022 - على الرغم من كل هذه التوقعات - دخلت في سلم أكبر خمسة اقتصادات".وأضاف بوتين أنه وفقا للبنك الدولي، فإن روسيا "أخذت زمام المبادرة، وتفوقت على ألمانيا من حيث تعادل القوة الشرائية، ومن حيث الحجم الاقتصادي، وأن هذا يعد من أهم المؤشرات".وأشار بوتين إلى أن الوضع الحالي للميزانية في روسيا مستقر وخال من المخاطر.ولفت بوتين إلى أن المصنعين الروس يشغلون بثقة مواقع الشركات الأجنبية التي غادرت، وستواصل روسيا العمل بنفس الطريقة.وأكد بوتين أن مجلس الوزراء والبنك المركزي يحتاجان لاستخدام الأدوات المتوفرة بشكل أكثر فعالية وضبطها والتحكم في هروب رأس المال.
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بوتين: روسيا دخلت ضمن أكبر خمس اقتصادات في العالم

14:44 GMT 22.08.2023 (تم التحديث: 15:06 GMT 22.08.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا دخلت قائمة أكبر خمسة اقتصادات في العالم عام 2022، وتفوقت على ألمانيا من حيث تعادل القوة الشرائية والحجم الاقتصادي.
وقال بوتين خلال انعقاد مجلس التنمية الاستراتيجية والمشروعات القومية: "على الرغم من التوقعات المتشائمة التي تم تقديمها - والتي لا تزال تُسمع أحيانًا من بعض الخبراء، وفي مقدمتهم بالطبع الخبراء الغربيين، فإن روسيا بحلول نهاية عام 2022 - على الرغم من كل هذه التوقعات - دخلت في سلم أكبر خمسة اقتصادات".
وأضاف بوتين أنه وفقا للبنك الدولي، فإن روسيا "أخذت زمام المبادرة، وتفوقت على ألمانيا من حيث تعادل القوة الشرائية، ومن حيث الحجم الاقتصادي، وأن هذا يعد من أهم المؤشرات".
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وأشار بوتين إلى أن الوضع الحالي للميزانية في روسيا مستقر وخال من المخاطر.
ولفت بوتين إلى أن المصنعين الروس يشغلون بثقة مواقع الشركات الأجنبية التي غادرت، وستواصل روسيا العمل بنفس الطريقة.
وأكد بوتين أن مجلس الوزراء والبنك المركزي يحتاجان لاستخدام الأدوات المتوفرة بشكل أكثر فعالية وضبطها والتحكم في هروب رأس المال.
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