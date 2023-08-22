تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
09:05 GMT 22.08.2023
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية استهدفت مدن دونيتسك وغورلوفكا وماكييفكا بـ30 قذيفة من عيار 155 و152 ملم، خلال ساعتين.
08:43 GMT 22.08.2023
08:43 GMT 22.08.2023
07:40 GMT 22.08.2023
07:40 GMT 22.08.2023
07:39 GMT 22.08.2023