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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230822/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1080312075.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T08:44+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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روسيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, новый онлайн для белой редактуры
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

08:44 GMT 22.08.2023
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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09:05 GMT 22.08.2023

أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية استهدفت مدن دونيتسك وغورلوفكا وماكييفكا بـ30 قذيفة من عيار 155 و152 ملم، خلال ساعتين.

08:43 GMT 22.08.2023
الطائرة المقاتلة كي إف - 16 التابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري بريطاني: "إف-16" المزمع تسليمها إلى أوكرانيا مجرد "سيارة قديمة"
08:06 GMT
08:43 GMT 22.08.2023
صاروخ من مروحية كا 52 روسية يدمر مدرعة أوكرانية بضربة ليلية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"كا-52" روسية تفاجئ القوات الأوكرانية بهجوم ليلي... فيديو
08:17 GMT
07:40 GMT 22.08.2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
مصدر لـ"سبوتنيك": لا يوجد تاريخ محدد بعد للقاء بوتين وأردوغان
06:18 GMT
07:40 GMT 22.08.2023
مقاتلتان من طراز سو-30 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر زورقا أوكرانيا قرب مرافق إنتاج الغاز في البحر الأسود
03:42 GMT
07:39 GMT 22.08.2023
إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في حي بروسبيكت كومسومولسكي، وإحباط ههجوم على العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
الدفاع الروسية تعلن إحباط هجمات إرهابية بـ4 مسيرات أوكرانية على موسكو وبريانسك
00:39 GMT
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