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https://sputnikarabic.ae/20230822/جنوب-أفريقيا-قمة-بريكس-تركز-على-مناقشة-تقليل-الاعتماد-على-الدولار-1080320364.html
جنوب أفريقيا: قمة "بريكس" تركز على مناقشة تقليل الاعتماد على الدولار
جنوب أفريقيا: قمة "بريكس" تركز على مناقشة تقليل الاعتماد على الدولار
كشف نائب رئيس جنوب إفريقيا بول ماشاتيلي، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم التركيز خلال اجتماع أعضاء مجموعة "بريكس"، بشكل رئيسي على مناقشة تقليل اعتماد دول التكتل على... 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T11:50+0000
2023-08-22T11:50+0000
قمة بريكس 2023
اقتصاد
العالم
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موسكو – سبوتنيك. وقال ماشاتيلي إن العالم يولي اهتماماً بهذا التكتل (بريكس) لأنه في طليعة الخطاب العالمي الهادف لتقليل الاعتماد على الدولار.وتستضيف جنوب أفريقيا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة بريكس، القمة الخامسة عشرة للمنظمة، التي ستقام في الفترة من 22 إلى 24 آب/أغسطس الجاري.ومجموعة "بريكس" هي منظمة دولية، تضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا؛ وتشكل اقتصاداتها 23 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي، و18 في المئة من حجم التجارة الدولية.
https://sputnikarabic.ae/20230822/جنوب-أفريقيا-من-السابق-لأوانه-الحديث-عن-عملة-بريكس-الموحدة--1080319659.html
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قمة بريكس 2023, اقتصاد, العالم
قمة بريكس 2023, اقتصاد, العالم

جنوب أفريقيا: قمة "بريكس" تركز على مناقشة تقليل الاعتماد على الدولار

11:50 GMT 22.08.2023
© Sputnikاستعدادات لانطلاق قمة "بريكس" 2023 فى جوهانسبرغ
استعدادات لانطلاق قمة بريكس 2023 فى جوهانسبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
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كشف نائب رئيس جنوب إفريقيا بول ماشاتيلي، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم التركيز خلال اجتماع أعضاء مجموعة "بريكس"، بشكل رئيسي على مناقشة تقليل اعتماد دول التكتل على الدولار.
موسكو – سبوتنيك. وقال ماشاتيلي إن العالم يولي اهتماماً بهذا التكتل (بريكس) لأنه في طليعة الخطاب العالمي الهادف لتقليل الاعتماد على الدولار.

ووفقاً للمسؤول الجنوب أفريقي، الذي نقلت تصريحاته وكالة "بلومبرغ"، فإن قادة بريكس سينظرون على وجه الخصوص، بزيادة المدفوعات والتجارة بالعملات الوطنية.

مقر انعقاد قمة بريكس 2023 في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
جنوب أفريقيا: من السابق لأوانه الحديث عن عملة "بريكس" الموحدة
11:26 GMT
وتستضيف جنوب أفريقيا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة بريكس، القمة الخامسة عشرة للمنظمة، التي ستقام في الفترة من 22 إلى 24 آب/أغسطس الجاري.
© Sputnikمن هي الدول التي أعلنت رسميا عن رغبتها في الانضمام إلى "بريكس"؟
من هي الدول التي أعلنت رسميا عن رغبتها في الانضمام إلى بريكس؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
من هي الدول التي أعلنت رسميا عن رغبتها في الانضمام إلى "بريكس"؟
© Sputnik
ومجموعة "بريكس" هي منظمة دولية، تضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا؛ وتشكل اقتصاداتها 23 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي، و18 في المئة من حجم التجارة الدولية.
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