عربي
https://sputnikarabic.ae/20230822/جنوب-أفريقيا-من-السابق-لأوانه-الحديث-عن-عملة-بريكس-الموحدة--1080319659.html
جنوب أفريقيا: من السابق لأوانه الحديث عن عملة "بريكس" الموحدة
جنوب أفريقيا: من السابق لأوانه الحديث عن عملة "بريكس" الموحدة
أكد سفير جنوب أفريقيا لدى "بريكس"، أنيل سوكلال، اليوم الثلاثاء، أنه من السابق لأوانه الحديث عن عملة موحدة لـ"بريكس"، إذ يتم التركيز حاليا على خلق مزيد من... 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T11:26+0000
2023-08-22T11:26+0000
قمة بريكس 2023
مجموعة بريكس
جنوب أفريقيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/15/1080294886_0:75:3082:1808_1920x0_80_0_0_92486acd4742109220f2d82dbc528a44.jpg
وقال سوكلال في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث عن عملة بريكس موحدة".وتابع: "ما تفعله بريكس هو تعميق التفاعل بين الأعضاء بشأن استخدام العملات المحلية في التفاعلات".وأضاف السفير: "ليس فقط دول بريكس، ولكن أيضا جنوب العالم، بما في ذلك أفريقيا، يقولون إننا بحاجة إلى التجارة بالعملات المحلية".تنطلق اليوم الثلاثاء، بمدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، القمة الخامسة عشرة لـ"بريكس 2023" بمشاركة قادة الدول الـ 5 الأعضاء في المجموعة وهي روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، وتستمر حتى الـ 24 من أغسطس/ آب الجاري.ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.
https://sputnikarabic.ae/20230822/جنوب-أفريقيا-نضع-اللمسات-الأخيرة-على-المبادئ-والمعايير-الموحدة-لتوسيع-بريكس-1080319023.html
جنوب أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/15/1080294886_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_530e92ffdda626a8c25ff28ab1443b0f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, جنوب أفريقيا
قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا: من السابق لأوانه الحديث عن عملة "بريكس" الموحدة

11:26 GMT 22.08.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمقر انعقاد قمة "بريكس 2023" في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا
مقر انعقاد قمة بريكس 2023 في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أكد سفير جنوب أفريقيا لدى "بريكس"، أنيل سوكلال، اليوم الثلاثاء، أنه من السابق لأوانه الحديث عن عملة موحدة لـ"بريكس"، إذ يتم التركيز حاليا على خلق مزيد من الشمول المالي.
وقال سوكلال في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث عن عملة بريكس موحدة".

وأضاف: "نحن نتحدث عن خلق مزيد من الشمول المالي، من حيث المعاملات المالية والتجارية العالمية، وكيفية تسوية مدفوعاتنا".

وتابع: "ما تفعله بريكس هو تعميق التفاعل بين الأعضاء بشأن استخدام العملات المحلية في التفاعلات".
استعدادات لانطلاق قمة بريكس 2023 فى جوهانسبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
جنوب أفريقيا: نضع اللمسات الأخيرة على المبادئ والمعايير الموحدة لتوسيع "بريكس"
10:59 GMT
وأضاف السفير: "ليس فقط دول بريكس، ولكن أيضا جنوب العالم، بما في ذلك أفريقيا، يقولون إننا بحاجة إلى التجارة بالعملات المحلية".
تنطلق اليوم الثلاثاء، بمدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، القمة الخامسة عشرة لـ"بريكس 2023" بمشاركة قادة الدول الـ 5 الأعضاء في المجموعة وهي روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، وتستمر حتى الـ 24 من أغسطس/ آب الجاري.
ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала