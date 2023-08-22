https://sputnikarabic.ae/20230822/جنوب-أفريقيا-من-السابق-لأوانه-الحديث-عن-عملة-بريكس-الموحدة--1080319659.html
جنوب أفريقيا: من السابق لأوانه الحديث عن عملة "بريكس" الموحدة
جنوب أفريقيا: من السابق لأوانه الحديث عن عملة "بريكس" الموحدة
أكد سفير جنوب أفريقيا لدى "بريكس"، أنيل سوكلال، اليوم الثلاثاء، أنه من السابق لأوانه الحديث عن عملة موحدة لـ"بريكس"، إذ يتم التركيز حاليا على خلق مزيد من... 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T11:26+0000
2023-08-22T11:26+0000
2023-08-22T11:26+0000
قمة بريكس 2023
مجموعة بريكس
جنوب أفريقيا
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وقال سوكلال في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث عن عملة بريكس موحدة".وتابع: "ما تفعله بريكس هو تعميق التفاعل بين الأعضاء بشأن استخدام العملات المحلية في التفاعلات".وأضاف السفير: "ليس فقط دول بريكس، ولكن أيضا جنوب العالم، بما في ذلك أفريقيا، يقولون إننا بحاجة إلى التجارة بالعملات المحلية".تنطلق اليوم الثلاثاء، بمدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، القمة الخامسة عشرة لـ"بريكس 2023" بمشاركة قادة الدول الـ 5 الأعضاء في المجموعة وهي روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، وتستمر حتى الـ 24 من أغسطس/ آب الجاري.ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.
https://sputnikarabic.ae/20230822/جنوب-أفريقيا-نضع-اللمسات-الأخيرة-على-المبادئ-والمعايير-الموحدة-لتوسيع-بريكس-1080319023.html
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قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, جنوب أفريقيا
قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا: من السابق لأوانه الحديث عن عملة "بريكس" الموحدة
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أكد سفير جنوب أفريقيا لدى "بريكس"، أنيل سوكلال، اليوم الثلاثاء، أنه من السابق لأوانه الحديث عن عملة موحدة لـ"بريكس"، إذ يتم التركيز حاليا على خلق مزيد من الشمول المالي.
وقال سوكلال في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث عن عملة بريكس موحدة".
وأضاف: "نحن نتحدث عن خلق مزيد من الشمول المالي، من حيث المعاملات المالية والتجارية العالمية، وكيفية تسوية مدفوعاتنا".
وتابع: "ما تفعله بريكس هو تعميق التفاعل بين الأعضاء بشأن استخدام العملات المحلية في التفاعلات".
وأضاف السفير: "ليس فقط دول بريكس، ولكن أيضا جنوب العالم، بما في ذلك أفريقيا، يقولون إننا بحاجة إلى التجارة بالعملات المحلية".
تنطلق اليوم الثلاثاء، بمدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، القمة الخامسة عشرة لـ"بريكس 2023" بمشاركة قادة الدول الـ 5 الأعضاء في المجموعة وهي روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، وتستمر حتى الـ 24 من أغسطس/ آب الجاري.
ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي
المشارك في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.