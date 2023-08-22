https://sputnikarabic.ae/20230822/خبير-أمريكي-أوكرانيا-تتعرض-لـغزو-غربي-وهذا-ما-سيبقى-لديها--1080316710.html
خبير أمريكي: أوكرانيا تتعرض لـ"غزو غربي" وهذا ما سيبقى لديها
خبير أمريكي: أوكرانيا تتعرض لـ"غزو غربي" وهذا ما سيبقى لديها
كشف الصحفي الأمريكي، جاكسون هينكل، عبر مدونته على منصة "يوتيوب"، أن أوكرانيا ستفقد مناطق كبيرة إذا استمرت الأعمال القتالية في البلاد، مشيرا إلى معرفته الحقيقية... 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T09:56+0000
2023-08-22T09:56+0000
2023-08-22T09:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأشار الصحفي الأمريكي إلى أن "أوكرانيا ستفقد الوصول إلى البحر، وستغزو بولندا غربي البلاد بمساعدة الولايات المتحدة، وستحقق روسيا أهدافها العسكرية".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230821/صابط-أمريكي-أوكرانيا-ستختفي-من-وجه-الأرض-إذا-فكر-الغرب-بشن-حرب-ضد-روسيا-1080297283.html
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العالم
خبير أمريكي: أوكرانيا تتعرض لـ"غزو غربي" وهذا ما سيبقى لديها
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كشف الصحفي الأمريكي، جاكسون هينكل، عبر مدونته على منصة "يوتيوب"، أن أوكرانيا ستفقد مناطق كبيرة إذا استمرت الأعمال القتالية في البلاد، مشيرا إلى معرفته الحقيقية المسبقة بنتائج الصراع.
وأشار الصحفي الأمريكي إلى أن "أوكرانيا ستفقد الوصول إلى البحر، وستغزو بولندا غربي البلاد بمساعدة الولايات المتحدة، وستحقق روسيا أهدافها العسكرية".
ووفقا له، ستحل موسكو الوضع في البلد المجاور بشروطها وطريقتها الخاصة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.