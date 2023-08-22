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مقاتلة روسية تدمر قاربا أوكرانيا ثانيا قرب جزيرة زميني في البحر الأسود-عاجل
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230822/خبير-أمريكي-أوكرانيا-تتعرض-لـغزو-غربي-وهذا-ما-سيبقى-لديها--1080316710.html
خبير أمريكي: أوكرانيا تتعرض لـ"غزو غربي" وهذا ما سيبقى لديها
خبير أمريكي: أوكرانيا تتعرض لـ"غزو غربي" وهذا ما سيبقى لديها
كشف الصحفي الأمريكي، جاكسون هينكل، عبر مدونته على منصة "يوتيوب"، أن أوكرانيا ستفقد مناطق كبيرة إذا استمرت الأعمال القتالية في البلاد، مشيرا إلى معرفته الحقيقية... 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T09:56+0000
2023-08-22T09:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأشار الصحفي الأمريكي إلى أن "أوكرانيا ستفقد الوصول إلى البحر، وستغزو بولندا غربي البلاد بمساعدة الولايات المتحدة، وستحقق روسيا أهدافها العسكرية".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230821/صابط-أمريكي-أوكرانيا-ستختفي-من-وجه-الأرض-إذا-فكر-الغرب-بشن-حرب-ضد-روسيا-1080297283.html
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العالم
العالم

خبير أمريكي: أوكرانيا تتعرض لـ"غزو غربي" وهذا ما سيبقى لديها

09:56 GMT 22.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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كشف الصحفي الأمريكي، جاكسون هينكل، عبر مدونته على منصة "يوتيوب"، أن أوكرانيا ستفقد مناطق كبيرة إذا استمرت الأعمال القتالية في البلاد، مشيرا إلى معرفته الحقيقية المسبقة بنتائج الصراع.
وأشار الصحفي الأمريكي إلى أن "أوكرانيا ستفقد الوصول إلى البحر، وستغزو بولندا غربي البلاد بمساعدة الولايات المتحدة، وستحقق روسيا أهدافها العسكرية".
ووفقا له، ستحل موسكو الوضع في البلد المجاور بشروطها وطريقتها الخاصة.
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
ضابط أمريكي: أوكرانيا ستختفي من وجه الأرض إذا فكر الغرب بشن حرب ضد روسيا
أمس, 16:36 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:00 GMT
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