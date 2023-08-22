https://sputnikarabic.ae/20230822/خبير-اقتصادي-قمة-بريكس-نقطة-انعطاف-وتحول-إيجابي-في-النظام-العالمي-1080325581.html

خبير اقتصادي: قمة "بريكس" نقطة انعطاف وتحول إيجابي في النظام العالمي

خبير اقتصادي: قمة "بريكس" نقطة انعطاف وتحول إيجابي في النظام العالمي

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 22.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-22T14:02+0000

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2023-08-22T14:02+0000

راديو

بلا قيود

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خبير اقتصادي: قمة "البريكس" نقطة انعطاف وتحول إيجابي في النظام العالمي خبير اقتصادي: قمة "البريكس" نقطة انعطاف وتحول إيجابي في النظام العالمي

انطلاق أعمال قمة "بريكس" الخامسة عشرة في جوهانسبيرغ وسط مشاركة دولية واسعة. حول هذا الموضوع، يقول الخبير الاقتصادي، الأستاذ إسحاق خرشي لبرنامج "بلا قيود":كييف تعتزم استلام صواريخ كروز من طراز (JASSM) الأمريكية لاستعادة السيطرة على شبه جزيرة القرم. عن هذا تحدث المحلل السياسي والخبير بالشأن الروسي الدكتور مسلم شعيتو:وزير الخارجية النيجري لا يرى حلّا بديلا عن التدخل العسكري في الأزمة ومجلس الأمن والسلم الأفريقي يعلق عضوية البلاد في الاتحاد الأفريقي. حول هذا الموضوع، يقول المحلّل السّياسي والخبير بالشؤون الأفريقية، الأستاذ سليم بوزيدي لبرنامجنا:تشهد الضفة الغربية توترات متزايدة و إسرائيل تعتقل فلسطينيين اثنين للاشتباه بتنفيذهما "عملية الخليل". حول هذا تحدث الكاتب والمحلل السياسي رئيس مؤسسة فيميد للإعلام الدكتور ابراهيم المدهون:تشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية، تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا. حول هذا تحدث لـ " بلا قيود" المحلل السياسي والخبير بالعلاقات الدولية الدكتور طالب إبراهيم:تحتفل روسيا بيوم العلم الوطني، الذي يصادف 22 أغسطس/ آب من كل عام. وبهذه المناسبة، قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين:التفاصيل في الملف الصوتي…

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