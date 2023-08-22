https://sputnikarabic.ae/20230822/خبير-اقتصادي-قمة-بريكس-نقطة-انعطاف-وتحول-إيجابي-في-النظام-العالمي-1080325581.html
خبير اقتصادي: قمة "بريكس" نقطة انعطاف وتحول إيجابي في النظام العالمي
خبير اقتصادي: قمة "بريكس" نقطة انعطاف وتحول إيجابي في النظام العالمي
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T14:02+0000
2023-08-22T14:02+0000
2023-08-22T14:02+0000
راديو
بلا قيود
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خبير اقتصادي: قمة "البريكس" نقطة انعطاف وتحول إيجابي في النظام العالمي
خبير اقتصادي: قمة "البريكس" نقطة انعطاف وتحول إيجابي في النظام العالمي
انطلاق أعمال قمة "بريكس" الخامسة عشرة في جوهانسبيرغ وسط مشاركة دولية واسعة. حول هذا الموضوع، يقول الخبير الاقتصادي، الأستاذ إسحاق خرشي لبرنامج "بلا قيود":كييف تعتزم استلام صواريخ كروز من طراز (JASSM) الأمريكية لاستعادة السيطرة على شبه جزيرة القرم. عن هذا تحدث المحلل السياسي والخبير بالشأن الروسي الدكتور مسلم شعيتو:وزير الخارجية النيجري لا يرى حلّا بديلا عن التدخل العسكري في الأزمة ومجلس الأمن والسلم الأفريقي يعلق عضوية البلاد في الاتحاد الأفريقي. حول هذا الموضوع، يقول المحلّل السّياسي والخبير بالشؤون الأفريقية، الأستاذ سليم بوزيدي لبرنامجنا:تشهد الضفة الغربية توترات متزايدة و إسرائيل تعتقل فلسطينيين اثنين للاشتباه بتنفيذهما "عملية الخليل". حول هذا تحدث الكاتب والمحلل السياسي رئيس مؤسسة فيميد للإعلام الدكتور ابراهيم المدهون:تشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية، تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا. حول هذا تحدث لـ " بلا قيود" المحلل السياسي والخبير بالعلاقات الدولية الدكتور طالب إبراهيم:تحتفل روسيا بيوم العلم الوطني، الذي يصادف 22 أغسطس/ آب من كل عام. وبهذه المناسبة، قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين:التفاصيل في الملف الصوتي…
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فرح القادري
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
بلا قيود, аудио
خبير اقتصادي: قمة "بريكس" نقطة انعطاف وتحول إيجابي في النظام العالمي
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نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
انطلاق أعمال قمة "بريكس" الخامسة عشرة في جوهانسبيرغ وسط مشاركة دولية واسعة. حول هذا الموضوع، يقول الخبير الاقتصادي، الأستاذ إسحاق خرشي لبرنامج "بلا قيود":
"إنّ التّكتل الاقتصادي الجديد "بريكس" يريد إضعاف الدول الغربية وليس القضاء عليها كليا ومجموعة "جي 7" التي تستخدم سياسة الابتزاز وفرض العقوبات، وبالتالي يمكن خفض هيمنة الدولار الأمريكي وليس التخلق منه وقمة "البريكس" اليوم هي نقطة تحول في النظام العالمي".
كييف تعتزم استلام صواريخ كروز من طراز (JASSM) الأمريكية لاستعادة السيطرة على شبه جزيرة القرم. عن هذا تحدث المحلل السياسي والخبير بالشأن الروسي الدكتور مسلم شعيتو:
"زيلينسكي يلعب دورا مرسوما له إعلاميا وسياسيا وهو يعرف تماما أن مسالة القرم مسألة محسومة ومسألة المقاطعات الأربعة الجديدة أيضا محسومة، لكن هذا لا يمنعه من الاستمرار في حملاته الإعلامية لاستعطاف الغرب وهو يبدو ناجحا في ذلك."
وزير الخارجية النيجري لا يرى حلّا بديلا عن التدخل العسكري في الأزمة ومجلس الأمن والسلم الأفريقي يعلق عضوية البلاد في الاتحاد الأفريقي. حول هذا الموضوع، يقول المحلّل السّياسي والخبير بالشؤون الأفريقية، الأستاذ سليم بوزيدي لبرنامجنا:
"يبدو أنّ هناك خلاف وصراع داخل نيجيريا وهذا سيكون له تداعيات داخل المؤسسات السياسية والمجتمع النّيجيري، والإدلاء بهذا التصريح سيؤزّم الأوضاع ويأتي خلاف للبرلمان ومجلس الشيوخ الذي رفضوا الحل العسكري، وبالتالي يبدو أن منظمة دول غرب أفريقيا وقعت رهينة المقاربة الفرنسية".
تشهد الضفة الغربية توترات متزايدة و إسرائيل تعتقل فلسطينيين اثنين للاشتباه بتنفيذهما "عملية الخليل". حول هذا تحدث الكاتب والمحلل السياسي رئيس مؤسسة فيميد للإعلام الدكتور ابراهيم المدهون:
"الاحتلال الإسرائيلي الان تقوده حكومة صهيونية أشد تطرفا منذ تأسيس إسرائيل وعلى رأس أولويات برنامج الحكومة. الآن هو السيطرة على الضفة الغربية وتهجير الشعب الفلسطيني، لكن هذه السياسة تواجه من قبل الشعب الفلسطيني بالمقاومة والتصدي . للأسف السلطات الفلسطينية ما زالت تنسق مع الاحتلال الاسرائيلي أما المقاومة الفلسطينية فهي يوميا تشتبك مع الاحتلال وتنفذ العمليات ولها حاضنة شعبية واسعة، أمَّا الذي يمنع إسرائيل من ارتكاب المجازر الكبيرة وتحقيق الانتصار هو التآكل في قوة الاحتلال الإسرائيلي والأزمات الداخلية وأيضا التغيرات الدولية ودخول روسيا والصين على المعادلة الدولية".
تشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية، تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا. حول هذا تحدث لـ " بلا قيود" المحلل السياسي والخبير بالعلاقات الدولية الدكتور طالب إبراهيم:
"نحن نقول في سوريا إن الحرب التي قامت على سوريا، هي لأنها رفضت مشروع أنابيب الغاز القطرية إلى أوروبا كي لا يتضرر الدور الروسي في معادلة جيوبوليتيك الطاقة العالمية وبعد ذلك دفعنا الثمن غاليا، حيث احتل الأمريكيون نفطنا وغازنا والروس لم يبادروا لفعل أي شيء على الإطلاق لذلك نتمنى على حلفاء سوريا أن يقرأوا وبدقة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة جدا وإلا ستخسرون سوريا ببطء بعدما ربحتموها في لحظة استراتيجية مهمة فتصرفوا قبل فوات الأوان".
تحتفل روسيا بيوم العلم الوطني، الذي يصادف 22 أغسطس/ آب من كل عام. وبهذه المناسبة، قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين:
"إنّ جميع الرّموز التّاريخية للبلاد تتطلب احترام جميع المواطنين بما في ذلك المسؤولون الحكوميون، لأنها تعكس استمرارية تطوّر الدولة".
التفاصيل في الملف الصوتي…