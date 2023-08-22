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https://sputnikarabic.ae/20230822/خبير-كردي-لـسبوتنيك-استئناف-تصدير-نفط-الإقليم-عبر-تركيا-يخضع-لضغوط-سياسية-1080330519.html
خبير كردي لـ"سبوتنيك": استئناف تصدير نفط الإقليم عبر تركيا يخضع لضغوط سياسية
خبير كردي لـ"سبوتنيك": استئناف تصدير نفط الإقليم عبر تركيا يخضع لضغوط سياسية
أكد كفاح محمود، الباحث السياسي والخبير في الشؤون الكردية والعراقية، أن السياسة والضغوط الإقليمية تلعب الدور الأكبر في الخلافات بين بغداد وأنقرة وكذا بين بغداد... 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T15:46+0000
2023-08-22T15:46+0000
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وقال محمود، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "أعتقد من مجمل الخلافات بين تركيا والعراق، وبين الإقليم وبغداد، هي سياسية بحتة ويخضع الكثير منها لضغوطات إقليمية، خاصة فيما يتعلق بالنفط الذي ترتبط حركته ارتباطا مهما بالقرار السياسي".وتابع: "تأخر عملية استئناف ضخ النفط مجددا عبر ميناء جيهان التركي يرتبط بمخرجات وتداعيات الخلاف السياسي بين بغداد وأربيل، حيث تخضع كل الإشكاليات بينهما لعدم القناعة بالنظام الفيدرالي لدى الطبقة السياسية في بغداد وخاصة في السلطتين التشريعية والتنفيذية".وأوضح الخبير الكردي أن تأخر استعادة تصدير النفط الكردستاني عبر تركيا وما صاحبه من خسائر مادية ليس من طرف الأتراك، وإن كانت تضغط على بغداد لرفع الغرامة التي فرضتها المحكمة في باريس على تركيا والبالغة مليار ونصف المليار دولار، مشيرا إلى أنهم ربما يستخدموا ملف المياه أيضا ضمن تلك الضغوط، ناهيك عن تواجد حزب العمال في مناطق قنديل وأطراف السليمانية وسنجار.وقالت وزارة النفط العراقية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الوزير حيان عبد الغني، ناقش مع وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، العلاقات الثنائية في قطاع النفط والطاقة خلال اجتماع في أنقرة.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزيري النفط العراقي والتركي، تأكيدهما على أهمية استئناف تدفقات النفط بعد الانتهاء من عمليات تأهيل الأنابيب.وقال مصدر بمكتب الوزير العراقي، بحسب وسائل إعلام، إن عبد الغني وصل إلى العاصمة التركية لمناقشة عدد من الموضوعات، من بينها استئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان النفطي التركي. وأوقفت تركيا تدفقات النفط في 25 مارس/ أذار الماضي، بعد أن أمرت هيئة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار تقريبا، عن صادرات غير مصرح بها خرجت من إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018.
https://sputnikarabic.ae/20230511/العراق-يبلغ-تركيا-باستئناف-تصدير-النفط-بدءا-من-السبت-المقبل-1076930080.html
https://sputnikarabic.ae/20230510/ما-الخسائر-التي-يتكبدها-العراق-نتيجة-توقف-تصدير-نفط-كردستان-عبر-تركيا؟-1076884321.html
https://sputnikarabic.ae/20230404/رئيس-إقليم-كردستان-العراق-يرحب-باتفاق-تصدير-النفط-1075523954.html
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حصري, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار العراق اليوم, العراق, أخبار تركيا اليوم

خبير كردي لـ"سبوتنيك": استئناف تصدير نفط الإقليم عبر تركيا يخضع لضغوط سياسية

15:46 GMT 22.08.2023
© AFP 2023النفط العراقي
النفط العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
© AFP 2023
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حصري
أكد كفاح محمود، الباحث السياسي والخبير في الشؤون الكردية والعراقية، أن السياسة والضغوط الإقليمية تلعب الدور الأكبر في الخلافات بين بغداد وأنقرة وكذا بين بغداد وأربيل.
وقال محمود، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "أعتقد من مجمل الخلافات بين تركيا والعراق، وبين الإقليم وبغداد، هي سياسية بحتة ويخضع الكثير منها لضغوطات إقليمية، خاصة فيما يتعلق بالنفط الذي ترتبط حركته ارتباطا مهما بالقرار السياسي".
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العراق يبلغ تركيا باستئناف تصدير النفط بدءا من السبت المقبل
11 مايو, 20:15 GMT
وتابع: "تأخر عملية استئناف ضخ النفط مجددا عبر ميناء جيهان التركي يرتبط بمخرجات وتداعيات الخلاف السياسي بين بغداد وأربيل، حيث تخضع كل الإشكاليات بينهما لعدم القناعة بالنظام الفيدرالي لدى الطبقة السياسية في بغداد وخاصة في السلطتين التشريعية والتنفيذية".
وأوضح الخبير الكردي أن تأخر استعادة تصدير النفط الكردستاني عبر تركيا وما صاحبه من خسائر مادية ليس من طرف الأتراك، وإن كانت تضغط على بغداد لرفع الغرامة التي فرضتها المحكمة في باريس على تركيا والبالغة مليار ونصف المليار دولار، مشيرا إلى أنهم ربما يستخدموا ملف المياه أيضا ضمن تلك الضغوط، ناهيك عن تواجد حزب العمال في مناطق قنديل وأطراف السليمانية وسنجار.
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10 مايو, 15:08 GMT
وقالت وزارة النفط العراقية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الوزير حيان عبد الغني، ناقش مع وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، العلاقات الثنائية في قطاع النفط والطاقة خلال اجتماع في أنقرة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزيري النفط العراقي والتركي، تأكيدهما على أهمية استئناف تدفقات النفط بعد الانتهاء من عمليات تأهيل الأنابيب.
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رئيس إقليم كردستان العراق يرحب باتفاق تصدير النفط
4 أبريل, 17:51 GMT
وقال مصدر بمكتب الوزير العراقي، بحسب وسائل إعلام، إن عبد الغني وصل إلى العاصمة التركية لمناقشة عدد من الموضوعات، من بينها استئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان النفطي التركي.
وأوقفت تركيا تدفقات النفط في 25 مارس/ أذار الماضي، بعد أن أمرت هيئة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار تقريبا، عن صادرات غير مصرح بها خرجت من إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018.
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