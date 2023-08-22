https://sputnikarabic.ae/20230822/رئيسة-بنك-تنمية-بريكس-العملات-المحلية-ليست-بديلا-عن-الدولار-فقط-بل-عن-نظام-القطب-الواحد-1080309372.html
بنك "بريكس": العملات المحلية ليست بديلا عن الدولار بل عن نظام القطب الواحد
بنك "بريكس": العملات المحلية ليست بديلا عن الدولار بل عن نظام القطب الواحد
أكدت رئيسة بنك التنمية التابع لـ"بريكس"، ديلما روسيف، أن العملات المحلية ليست خيارا بديلا للدولار بل هي عملية لتجاوز النظام الأحادي القطب المهيمن في العالم. 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T06:53+0000
2023-08-22T06:53+0000
2023-08-22T07:30+0000
اقتصاد
قمة بريكس 2023
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وقالت روسيف، خلال مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" الأمريكية، إن "العملات المحلية ليست بديلا عن الدولار إنها بديل للنظام الحالي المهيمن وطريقة لتجاوزه، حيث سيحل محله نظام متعدد الأقطاب".ووفقا لروسيف، سيسمح الإقراض بالعملة المحلية للمقترضين بتجنب مخاطر العملة وتقلبات أسعار الفائدة الحاصل في الولايات المتحدة.وأشارت روسيف إلى أن بنك "بريكس" للتنمية الجديد يحترم سياسات كل دولة ولا يضع شروطا سياسية على القروض، إذ يحاول تمييز نفسه عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من خلال عدم وضع قوائم بالشروط السياسية لمنح القروض.وتنطلق اليوم الثلاثاء قمة "بريكس 2023" بمشاركة قادة الدول الـ 5 الأعضاء في المجموعة وهي روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل وتستمر حتى الـ 24 من أغسطس/ آب الجاري.ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.
https://sputnikarabic.ae/20230821/لماذا-يعد-اجتماع-بريكس-نقطة-فارقة-في-خارطة-العالم-1080303593.html
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اقتصاد, قمة بريكس 2023
بنك "بريكس": العملات المحلية ليست بديلا عن الدولار بل عن نظام القطب الواحد
06:53 GMT 22.08.2023 (تم التحديث: 07:30 GMT 22.08.2023) تابعنا عبر
أكدت رئيسة بنك التنمية التابع لـ"بريكس"، ديلما روسيف، أن العملات المحلية ليست خيارا بديلا للدولار بل هي عملية لتجاوز النظام الأحادي القطب المهيمن في العالم.
وقالت روسيف، خلال مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" الأمريكية، إن "العملات المحلية ليست بديلا عن الدولار إنها بديل للنظام الحالي المهيمن وطريقة لتجاوزه، حيث سيحل محله نظام متعدد الأقطاب".
ووفقا لروسيف، سيسمح الإقراض بالعملة المحلية للمقترضين بتجنب مخاطر العملة وتقلبات أسعار الفائدة الحاصل في الولايات المتحدة.
وأشارت روسيف إلى أن بنك "بريكس" للتنمية الجديد يحترم سياسات كل دولة ولا يضع شروطا سياسية على القروض، إذ يحاول تمييز نفسه عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من خلال عدم وضع قوائم بالشروط السياسية لمنح القروض.
وتنطلق اليوم الثلاثاء قمة "بريكس 2023" بمشاركة قادة الدول الـ 5 الأعضاء في المجموعة
وهي روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل وتستمر حتى الـ 24 من أغسطس/ آب الجاري.
ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي
المشارك في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.