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رئيسي: القوات المسلحة الإيرانية ستقطع اليد التي تمتد للعدوان علينا
رئيسي: القوات المسلحة الإيرانية ستقطع اليد التي تمتد للعدوان علينا
أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، "أن الصناعات الدفاعية والنووية في إيران حققت أكبر قدر من التقدم على الرغم من العقوبات الشديدة". 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T12:58+0000
2023-08-22T12:58+0000
إيران
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وقال رئيسي، خلال اجتماع كبار المدراء والنخب بوزارة الدفاع بمناسبة يوم الصناعة الدفاعية، إن "وجود القوات المسلحة الإيرانية في المنطقة يضمن الأمن، على عكس تواجد القوات الأجنبية في المنطقة".وأضاف، أن "الصناعات الدفاعية في البلاد تدعم القوات المسلحة في ضمان أمن الجمهورية الإسلامية وتعزيز اقتدارها ومستوى ردعها".وأزاح الرئيس الإيراني، في وقت سابق اليوم، "الستار عن طائرة "مهاجر 10" المسيرة، التي تمتلك قدرة على كشف المنطقة بشعاع يصل لألفي متر وتحمل 300 كلغ" بحضور وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد محمد رضا أشتياني.كما أصدر رئيسي، أيضا، أمرا "ببدء ضم وتسليم عدد كبير من الصواريخ الاستراتيجية إلى القوات المسلحة الإيرانية، وقوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري".
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إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

رئيسي: القوات المسلحة الإيرانية ستقطع اليد التي تمتد للعدوان علينا

12:58 GMT 22.08.2023
© AFP 2023 / ED JONESالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
© AFP 2023 / ED JONES
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أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، "أن الصناعات الدفاعية والنووية في إيران حققت أكبر قدر من التقدم على الرغم من العقوبات الشديدة".
وقال رئيسي، خلال اجتماع كبار المدراء والنخب بوزارة الدفاع بمناسبة يوم الصناعة الدفاعية، إن "وجود القوات المسلحة الإيرانية في المنطقة يضمن الأمن، على عكس تواجد القوات الأجنبية في المنطقة".
وأضاف، أن "الصناعات الدفاعية في البلاد تدعم القوات المسلحة في ضمان أمن الجمهورية الإسلامية وتعزيز اقتدارها ومستوى ردعها".
وأزاح الرئيس الإيراني، في وقت سابق اليوم، "الستار عن طائرة "مهاجر 10" المسيرة، التي تمتلك قدرة على كشف المنطقة بشعاع يصل لألفي متر وتحمل 300 كلغ" بحضور وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد محمد رضا أشتياني.
كما أصدر رئيسي، أيضا، أمرا "ببدء ضم وتسليم عدد كبير من الصواريخ الاستراتيجية إلى القوات المسلحة الإيرانية، وقوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري".
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