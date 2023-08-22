https://sputnikarabic.ae/20230822/روسيا-بريكس-تناقش-إنشاء-نظام-محاسبة-موحد-يكون-بديلا-عن-الدولار-1080324692.html
روسيا: "بريكس" تناقش إنشاء نظام محاسبة موحد يكون بديلا عن الدولار
روسيا: "بريكس" تناقش إنشاء نظام محاسبة موحد يكون بديلا عن الدولار
أعلن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أن دول "بريكس" تناقش إمكانية إنشاء وحدة حساب واحدة، والتي ستكون بديلا للدولار. 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T13:34+0000
2023-08-22T13:34+0000
2023-08-22T13:34+0000
روسيا
قمة بريكس 2023
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وجاءت تصريحات سيلوانوف خلال مقابلة مع قناة CGTN التلفزيونية قال خلالها أن الوضع مع عملات مثل الدولار واليورو يسبب بعض المخاطر، مثل تجميد الأصول وإنهاء التسويات.وأضاف سيلوانوف بالقول "هذا يعني تقويض الثقة في مثل هذه العملات، لذلك في إطار جمعية "بريكس" نبحث عن فرص لإنشاء أنواع بديلة من التسويات ونظام المحاسبة.وتابع بالقول إنه ينصب التركيز الرئيسي في تطوير العلاقات التجارية مع الدول باستخدام العملات الوطنية، حيث نرى حقا إمكانية مناقشة إنشاء أنظمة تسوية موحدة ويمكن أن تكون وحدة حساب للدول الأعضاء في "بريكس".وأوضح سيلوانوف أن الأمر لا يتعلق بعملة واحدة، كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي، بل وحدة حساب كبديل للدولار.وأضاف "حيث يمكن التعبير عن تكلفة تسليم السلع والمعايير لبعض السلع من أجل عدم الاعتماد على العملة الموحدة أو مركز الإصدار الذي لا يفهم كيف وبأية أحجام يصدر هذه الأوراق النقدية".
https://sputnikarabic.ae/20230822/جنوب-أفريقيا-قمة-بريكس-تركز-على-مناقشة-تقليل-الاعتماد-على-الدولار-1080320364.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, قمة بريكس 2023
روسيا: "بريكس" تناقش إنشاء نظام محاسبة موحد يكون بديلا عن الدولار
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أعلن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أن دول "بريكس" تناقش إمكانية إنشاء وحدة حساب واحدة، والتي ستكون بديلا للدولار.
وجاءت تصريحات سيلوانوف خلال مقابلة مع قناة CGTN التلفزيونية قال خلالها أن الوضع مع عملات مثل الدولار واليورو يسبب بعض المخاطر، مثل تجميد الأصول وإنهاء التسويات.
وأضاف سيلوانوف بالقول "هذا يعني تقويض الثقة في مثل هذه العملات، لذلك في إطار جمعية "بريكس" نبحث عن فرص لإنشاء أنواع بديلة من التسويات ونظام المحاسبة.
وتابع بالقول إنه ينصب التركيز الرئيسي في تطوير العلاقات التجارية مع الدول باستخدام العملات الوطنية، حيث نرى حقا إمكانية مناقشة إنشاء أنظمة تسوية موحدة ويمكن أن تكون وحدة حساب للدول الأعضاء في "بريكس".
وأوضح سيلوانوف أن الأمر لا يتعلق بعملة واحدة، كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي، بل وحدة حساب كبديل للدولار.
وأضاف "حيث يمكن التعبير عن تكلفة تسليم السلع والمعايير لبعض السلع من أجل عدم الاعتماد على العملة الموحدة أو مركز الإصدار الذي لا يفهم كيف وبأية أحجام يصدر هذه الأوراق النقدية".