https://sputnikarabic.ae/20230822/طلاب-روس-يبتكرون-منظومة-لحاجز-فراغي-كهرومغناطيسي-يحمي-من-المسيرات-1080325920.html
طلاب روس يبتكرون منظومة لحاجز فراغي كهرومغناطيسي يحمي من المسيرات
طلاب روس يبتكرون منظومة لحاجز فراغي كهرومغناطيسي يحمي من المسيرات
توصل طلاب من جامعة "تامبوف" الحكومية التقنية إلى ابتكار منظومة من الحواجز الفراغية الكهرومغناطيسية القادرة على حماية منشآت ومعامل والمرافق من الطائرات المسيرة... 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T14:04+0000
2023-08-22T14:04+0000
2023-08-22T14:04+0000
روسيا
علوم
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وقال صاحب المشروع، رومان كاريخ، لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن منظومة الحماية عبارة عن حقل كهرومغناطيسي يبث تشويشا على الأجهزة الإلكترونية التي تتحكم بالطائرات المسيرة، مشيرا إلى أن شكل التشويش يمكن أن يختلف تبعا لنوع الطائرة المسيرة وحجمها وقدراتها، حيث يمكن التشويش وإغلاق قناة التحكم العائدة لجهاز معين.وأوضح كاريخ أن مشروع طلاب جامعة تامبوف يختلف عن بقية أجهزة مكافحة الطائرات المسيرة باستخدام تكنولوجيا الشبكات العصبية التي تشكل نوعا من الإشعاع الموجه الضيق الذي يؤثر على توجه الطائرة المسيرة.ويتكون الابتكار من هوائي شبكي رقمي يشمله مقوي كبير ومنصة لاسلكية مبرمجة، ما يجعل من سعر المنظومة أقل بكثير ويسمح بعرقلة المسيرات الجوية دون الحاجة إلى كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية.
https://sputnikarabic.ae/20230726/علماء-روس-يبتكرون-نسيجا-موصلا-للكهرباء-مخصصا-للملابس-الذكية-1079423299.html
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روسيا, علوم
طلاب روس يبتكرون منظومة لحاجز فراغي كهرومغناطيسي يحمي من المسيرات
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توصل طلاب من جامعة "تامبوف" الحكومية التقنية إلى ابتكار منظومة من الحواجز الفراغية الكهرومغناطيسية القادرة على حماية منشآت ومعامل والمرافق من الطائرات المسيرة الصغيرة.
وقال صاحب المشروع، رومان كاريخ، لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن منظومة الحماية عبارة عن حقل كهرومغناطيسي يبث تشويشا على الأجهزة الإلكترونية التي تتحكم بالطائرات المسيرة، مشيرا إلى أن شكل التشويش يمكن أن يختلف تبعا لنوع الطائرة المسيرة وحجمها وقدراتها، حيث يمكن التشويش وإغلاق قناة التحكم العائدة لجهاز معين.
وأوضح كاريخ أن مشروع طلاب جامعة تامبوف يختلف عن بقية أجهزة مكافحة الطائرات المسيرة باستخدام تكنولوجيا الشبكات العصبية التي تشكل نوعا من الإشعاع الموجه الضيق الذي يؤثر على توجه الطائرة المسيرة.
ويتكون الابتكار من هوائي شبكي رقمي يشمله مقوي كبير ومنصة لاسلكية مبرمجة، ما يجعل من سعر المنظومة أقل بكثير ويسمح بعرقلة المسيرات الجوية دون الحاجة إلى كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية.