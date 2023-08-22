https://sputnikarabic.ae/20230822/عشية-التمديد-لليونيفلمطالب-لبنانية-بالعودة-عن-قرار-التمديد-المتخذ-عام-2022--1080334212.html

عشية التمديد لليونيفل...مطالب لبنانية بالعودة عن قرار التمديد المتخذ عام 2022

عشية التمديد لليونيفل...مطالب لبنانية بالعودة عن قرار التمديد المتخذ عام 2022

على بعد أيام من جلسة مجلس الأمن الدولي في، 31 من الشهر الجاري، المخصصة لتمديد مهام قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان، تتحضر الدبلوماسية اللبنانية عبر وزارة... 22.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-22T18:23+0000

2023-08-22T18:23+0000

2023-08-22T18:23+0000

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تقارير سبوتنيك

لبنان

منظمة الأمم المتحدة

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وتؤكد مصادر سياسية على أنه تم تنسيق الموقف اللبناني من جلسة التمديد ما بين وزير الخارجية وكل من رئيسي البرلمان والحكومة.في المقابل، تشكك أوساط إعلامية بإمكانية تعديل المادة المثيرة للجدل، لا سيما في ظل ما تقوله هذه الأوساط عن محاولات غربية، فرنسية وأميركية، على إضفاء صلاحيات أوسع للقوات الأممية خلال جلسة التمديد المرتقبة.وقال جابر لـ"سبوتنيك"، إن "لبنان حريص على "اليونيفل" وعلى سلامتها إلا أن هذا الأمر يعرضها للخطر، لأنها بمثابة تعرض لخصوصية الأهالي في القرى خاصة أنه مجتمع محافظ وليس لديهم الحق بأن يدخلوا ويضعوا كاميرات على المنازل، وهذا المطلب هو إسرائيلي".ورأى أنه "إذا المفاوض اللبناني مثقف ولديه ملف كامل عن "اليونيفل" ولديه حجة يستطيع أن يقنع الأمم المتحدة بعدم تعديل هذا البند لأنه يسبب أذى لهم ونحن بغنى عنه".ولفت جابر إلى أن "هذا المطلب إسرائيلي، لذلك الغرض منه إما التجسس والحصول على معلومات على حساب "اليونيفل" أو عدم اهتمام إسرائيل إذا اشتبك الأهالي في الجنوب مع "اليونيفل" إذا أرادو الدخول إلى الأزقة الضيقة ومراقبة البيوت".وشدد على أن "التعديل مرفوض، وإذا أصر مجلس الأمن أو أصروا على هذا التعديل برأيي يجب على المفاوض اللبناني أن يطلب إضافة فقرة أن لبنان لا يتحمل مسؤولية إطلاقًا لأنه أبدى رأيه بهذا التعديل، ولأنه يسبب احتكاك مع الأهالي ويسبب خطرًا على "اليونيفل" في حال إصرار هذه الدول على تعديل مهمات "اليونيفل" بالمعنى الذي أقوله، أما تعديله بشكل سلس يؤمن حمايته فمع أي شيء يؤمن حمايته أما التعديل الذي سمعنا به لا يؤمن حمايته بالعكس يعرضه للخطر".وأوضح أن "قوات الطوارئ الدولية موجودة على الأرض اللبنانية وتريد إسرائيل أن تحدد لها مهماتها، هذه وقاحة".وأضاف أنه "يفترض أن يطلب مجلس الأمن من العدو الإسرائيلي أن يلتزم ويحترم "اليونيفل" وأن يستعرض ما الذي فعلته إسرائيل منذ 45 سنة من قله احترام وتجاوز واعتداءات عليها".وفي السياق نفسه، قال الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير لـ"سبوتنيك" إن "لبنان كان يريد تعديل بعض النقاط التي وردت في قرار التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان الذي صدر في، العام الماضي، وإعطاء صلاحيات جديدة لقوات الطوارئ في التحرك دون العودة إلى الجيش اللبناني، بالمقابل هناك من يريد إبقاء الأمور على ما هي عليه، ولا توجد معلومات الآن على طبيعة القرار الذي سيصدر ولكن على الأغلب أن يتم التجديد بدون أي تعديلات جديدة".وأشار إلى أن "بعض الدول تريد إضافة مهام جديدة لقوات الطوارئ لكن بتقديري أن الأمور ستبقى من دون أي تعديلات وإبقاء القرار الذي صدر في العام الماضي".وأوضح قصير أن "هناك مطالب بأن يكون لقوات الطوارئ دور في المخيمات أو زيادة في دورها وفي آلية عملها في الجنوب، ولكن ظرف اليوم لا يتناسب مع أي تعديلات أو تغييرات جديدة".

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