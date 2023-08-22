https://sputnikarabic.ae/20230822/علماء-روس-يبتكرون-تقنية-غير-مسبوقة-للتغذية-العلاجية-1080325779.html

علماء روس يبتكرون تقنية غير مسبوقة للتغذية العلاجية

علماء روس يبتكرون تقنية غير مسبوقة للتغذية العلاجية

طور علماء جامعة الشمال الحكومية الطبية الأولى تقنية استبدال الواردات للتغذية العلاجية (الخلائط المعوية) للمرضى المصابين بأمراض خطيرة بعد العمليات في الجهاز... 22.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-22T14:07+0000

2023-08-22T14:07+0000

2023-08-22T14:07+0000

مجتمع

روسيا

علوم

الصحة

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وذكرت في الخدمة الصحفية للجامعة أن إنشاء المخاليط المعوية يعتبر عملية تكنولوجية معقدة كثيفة العلم، إذ يجب أن يكون المنتج جاهزًا للهضم في الأمعاء، وله لزوجة مثل تلك الموجودة في الماء، ومحتوى العناصر الغذائية وتركيبها النوعي كما هو الحال في نظام غذائي كامل.قالت إينا سيماكوفا، مديرة مركز البحث والإنتاج لتقنيات التغذية الصحية بجامعة ساراتوف الطبية الحكومية: "يتم استيراد التغذية المعوية بالكامل تقريبًا، وفي الواقع، يتم تركيز هذه التغذية من مكونات فردية فائقة المعالجة، ولا يمكن لإنتاج الغذاء التقليدي، بسبب تعقيد العملية التكنولوجية، إنتاج هذه الخلطات".واقترح علماء من جامعة ساراتوف الطبية الحكومية طريقة أصلية لإنشاء مخاليط معوية تختلف عن تلك الأجنبية.وأشارت سيماكوفا "يستخدم المتخصصون في المركز الإمكانات الطبيعية للمواد الخام والمنتجات الغذائية جنبًا إلى جنب مع تكنولوجيا المعالجة الخاصة بهم، على عكس إنشاء تركيبات من العناصر الغذائية الفردية".تم إنشاء مركز البحث والإنتاج لتقنيات التغذية الصحية فيجامعة ساراتوف كاستجابة لنمو الأمراض الهضمية، الناتجة عن نقص أو زيادة في العناصر الغذائية المستهلكة، والحجم المنخفض للغاية لإنتاج الغذاء للأغراض العلاجية والوقائية الغذائية، بما في ذلك السريرية في البلاد.

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