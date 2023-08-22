https://sputnikarabic.ae/20230822/علماء-روس-يبتكرون-تقنية-غير-مسبوقة-للتغذية-العلاجية-1080325779.html
علماء روس يبتكرون تقنية غير مسبوقة للتغذية العلاجية
علماء روس يبتكرون تقنية غير مسبوقة للتغذية العلاجية
طور علماء جامعة الشمال الحكومية الطبية الأولى تقنية استبدال الواردات للتغذية العلاجية (الخلائط المعوية) للمرضى المصابين بأمراض خطيرة بعد العمليات في الجهاز... 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T14:07+0000
2023-08-22T14:07+0000
2023-08-22T14:07+0000
مجتمع
روسيا
علوم
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/14/1074948209_0:0:2953:1662_1920x0_80_0_0_04cc5b98374d9e6a792178cd8396fa50.jpg
وذكرت في الخدمة الصحفية للجامعة أن إنشاء المخاليط المعوية يعتبر عملية تكنولوجية معقدة كثيفة العلم، إذ يجب أن يكون المنتج جاهزًا للهضم في الأمعاء، وله لزوجة مثل تلك الموجودة في الماء، ومحتوى العناصر الغذائية وتركيبها النوعي كما هو الحال في نظام غذائي كامل.قالت إينا سيماكوفا، مديرة مركز البحث والإنتاج لتقنيات التغذية الصحية بجامعة ساراتوف الطبية الحكومية: "يتم استيراد التغذية المعوية بالكامل تقريبًا، وفي الواقع، يتم تركيز هذه التغذية من مكونات فردية فائقة المعالجة، ولا يمكن لإنتاج الغذاء التقليدي، بسبب تعقيد العملية التكنولوجية، إنتاج هذه الخلطات".واقترح علماء من جامعة ساراتوف الطبية الحكومية طريقة أصلية لإنشاء مخاليط معوية تختلف عن تلك الأجنبية.وأشارت سيماكوفا "يستخدم المتخصصون في المركز الإمكانات الطبيعية للمواد الخام والمنتجات الغذائية جنبًا إلى جنب مع تكنولوجيا المعالجة الخاصة بهم، على عكس إنشاء تركيبات من العناصر الغذائية الفردية".تم إنشاء مركز البحث والإنتاج لتقنيات التغذية الصحية فيجامعة ساراتوف كاستجابة لنمو الأمراض الهضمية، الناتجة عن نقص أو زيادة في العناصر الغذائية المستهلكة، والحجم المنخفض للغاية لإنتاج الغذاء للأغراض العلاجية والوقائية الغذائية، بما في ذلك السريرية في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230822/ما-الأقمار-الصناعية-التي-أطلقتها-إيران-حتى-الآن-1080323282.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/14/1074948209_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6a5cdffb13d4dffc5a6492b785a7e45f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, علوم, الصحة
علماء روس يبتكرون تقنية غير مسبوقة للتغذية العلاجية
تابعنا عبر
طور علماء جامعة الشمال الحكومية الطبية الأولى تقنية استبدال الواردات للتغذية العلاجية (الخلائط المعوية) للمرضى المصابين بأمراض خطيرة بعد العمليات في الجهاز الهضمي.
وذكرت في الخدمة الصحفية للجامعة أن إنشاء المخاليط المعوية يعتبر عملية تكنولوجية معقدة كثيفة العلم، إذ يجب أن يكون المنتج جاهزًا للهضم في الأمعاء، وله لزوجة مثل تلك الموجودة في الماء
، ومحتوى العناصر الغذائية وتركيبها النوعي كما هو الحال في نظام غذائي كامل.
قالت إينا سيماكوفا، مديرة مركز البحث والإنتاج لتقنيات التغذية الصحية بجامعة ساراتوف الطبية الحكومية: "يتم استيراد التغذية المعوية بالكامل تقريبًا، وفي الواقع، يتم تركيز هذه التغذية من مكونات فردية فائقة المعالجة، ولا يمكن لإنتاج الغذاء التقليدي، بسبب تعقيد العملية التكنولوجية، إنتاج هذه الخلطات".
وأضافت سيماكوفا "تعتمد معظم المخاليط على مواد ذات قابلية جيدة للذوبان، ولكنها لا تعوض بشكل كامل عن النشاط البيولوجي الضروري، مع بعض المزايا، فإن هذه الخلائط لها عدد من العيوب المهمة، إنها غالية الثمن وغالبًا ما تكون سيئة الهضم".
واقترح علماء من جامعة ساراتوف الطبية الحكومية طريقة أصلية لإنشاء مخاليط معوية تختلف عن تلك الأجنبية.
وأشارت سيماكوفا "يستخدم المتخصصون في المركز الإمكانات الطبيعية للمواد الخام والمنتجات الغذائية جنبًا إلى جنب مع تكنولوجيا المعالجة الخاصة بهم، على عكس إنشاء تركيبات من العناصر الغذائية الفردية
".
وأكدت النتائج الأولية أن مكونات الخلطات مستوفية للاشتراطات الطبية، كما أنها تتمتع بقابلية هضم جيدة، وبدأ العلماء التجارب السريرية لخط الإنتاج المطور، وهو أمر ضروري لإنقاذ حياة المريض والحفاظ عليها.
تم إنشاء مركز البحث والإنتاج لتقنيات التغذية الصحية فيجامعة ساراتوف كاستجابة لنمو الأمراض الهضمية، الناتجة عن نقص أو زيادة في العناصر الغذائية المستهلكة، والحجم المنخفض للغاية لإنتاج الغذاء للأغراض العلاجية والوقائية الغذائية
، بما في ذلك السريرية في البلاد.