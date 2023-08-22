https://sputnikarabic.ae/20230822/عمدة-بولندي-يكذب-مزاعم-حكومته-حول-روسيا-1080314772.html
عمدة بولندي يكذب مزاعم حكومته حول روسيا
عمدة بولندي يكذب مزاعم حكومته حول روسيا
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن سلطات مقاطعة محلية في بولندا اعترضت على التصريحات الصادرة من الحكومة بشأن "تهديدات روسية" للمنطقة. 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T09:12+0000
2023-08-22T09:12+0000
2023-08-22T09:12+0000
العالم
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ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز الأمريكية" موقف عمدة بلدة أوغوستو البولندية، الواقعة بالقرب من ممر سوالكي الحدودي مع روسيا، الذي نفى وانتقد تصريحات حكومته بشأن وجود تهديد للمنطقة.وقال ميروسلاف كارولتشوك: "لماذا يتحدث الجميع دائما عن التهديدات؟ كما ترون لا دبابات ولا جنود مسلحين في الشوارع، مضيفا أن المدن والقرى في ممر "سوالكي" من أكثر الأماكن أمانًا على وجه الأرض". ولفتت الصحيفة إلى أن السكان المحليين يعتقدون أن الحكومة خائفة بسبب الانتخابات المقبلة.وفي وقت سابق، حذر مدير المخابرات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، أكثر من مرة، من النوايا العدوانية لبولندا تجاه أوكرانيا، مشيرا إلى أن وارسو تعمل على سيناريوهات للتجزئة الفعلية لدولة مجاورة وتعتمد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230817/صحيفة-بولندا-تستعد-للحرب-بسبب-الهزيمة-الوشيكة-لأوكرانية-1080152710.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
عمدة بولندي يكذب مزاعم حكومته حول روسيا
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أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن سلطات مقاطعة محلية في بولندا اعترضت على التصريحات الصادرة من الحكومة بشأن "تهديدات روسية" للمنطقة.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز الأمريكية" موقف عمدة بلدة أوغوستو البولندية، الواقعة بالقرب من ممر سوالكي الحدودي مع روسيا، الذي نفى وانتقد تصريحات حكومته بشأن وجود تهديد للمنطقة.
وقال ميروسلاف كارولتشوك: "لماذا يتحدث الجميع دائما عن التهديدات؟ كما ترون لا دبابات ولا جنود مسلحين في الشوارع، مضيفا أن المدن والقرى في ممر "سوالكي" من أكثر الأماكن أمانًا على وجه الأرض".
ولفتت الصحيفة إلى أن السكان المحليين يعتقدون أن الحكومة خائفة بسبب الانتخابات المقبلة.
وفي وقت سابق، حذر مدير المخابرات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، أكثر من مرة، من النوايا العدوانية لبولندا
تجاه أوكرانيا، مشيرا إلى أن وارسو تعمل على سيناريوهات للتجزئة الفعلية لدولة مجاورة وتعتمد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.